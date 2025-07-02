За Чернишова внесли 120 мільйонів застави

За віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли заставу у розмірі 120 млн грн.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

«За віцепрем'єр-міністра-міністра національної єдності сьогодні внесли заставу у повному обсязі», - сказала вона.

Як повідомляв Укрінформ, 27 червня ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави розміром 120 млн грн.

Також суд поклав на Чернишова низку обов'язків. Зокрема, прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, не відлучатися із території України без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Термін дії обов'язків, покладених на Чернишова, діятиме до 28 серпня.

Підозру Чернишову вручили 23 червня. Йому інкримінують зловживання службовим становищем й одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Сьогодні, 2 липня, Вищий антикорупційний суд не задовольнив клопотання про відсторонення Чернишова з посади.