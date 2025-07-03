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АНАЛІТИКА

Український виробник дронів Skyeton відкриє завод у Великій Британії

Український виробник дронів Skyeton відкриє завод у Великій Британії

 

Українська компанія Skyeton, яка виробляє розвідувальний авіаційний комплекс Raybird, та британська Prevail Partners домовились про створення спільного підприємства для просування українських безпілотників у Великій Британії. Про це повідомляє Defense Express з посиланням на Janes.

За оцінками компаній, спільне підприємство дозволить значно збільшити виробництво безпілотників, користуючись виробничими можливостями на території Великої Британії. При цьому Skyeton надасть технологію виробництва комплексу і постійні пакети модернізацій, які відбуваються за підсумками застосування дрона Raybird на полі бою в Україні.

Виробництво безпілотників за межами країни може бути як елементом додаткового підсилення можливостей Skyeton у реалізації контрактів для Сил оборони України, так і способом виходу на міжнародний ринок.

Не виключено, що угода з Prevail Partners є частиною домовленості України та Великої Британії про виробництва дронів на території королівства. Раніше президент Володимир Зеленський домовився під час зустрічі з очільником уряду Великої Британії Кіром Стармером про започаткування "мега-проєкту" з виробництва дронів для Сил оборони України терміном на три роки.

А ще раніше Зеленський анонсував підписання низки угод з про експорт українських технологій виробництва зброї до інших країн, у першу чергу - до країн Європи.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Британія
 

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