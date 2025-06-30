Пігулка замість спортзалу — вчені успішно «прокачали» мишей без тренувань

Результати останніх досліджень демонструють, що амінокислота бетаїн, яка виробляється у нирках, може відтворювати деякі переваги від фізичних вправ та сповільнювати старіння.

Бетаїн відіграє важливу роль у процесах метаболізму. Результати досліджень свідчать, що постійні фізичні вправи підвищують рівень цієї амінокислоти, принаймні, у молодих чоловіків.

Окрім цього дослідження продемонструвало, що вживання бетаїну старими мишами підвищило їхній імунітет та фізичний стан. Однак чи будуть аналогічні ефекти у випадку із вживанням бетаїну людьми - питання подальших випробувань. Як зазначає нейробіолог з Массачусетської лікарні у Бостоні Крістіана Вранн, наразі є потреба у методиці лікування, яке б імітувало ефект як від фізичних вправ.

«Серед старіючого населення є люди, які більше не можуть займатися фізичними вправами у необхідному обсязі», - пояснює Вранн.

Наразі нічого кращого за фізичні вправи не має, оскільки вони покращують роботу мозку, знімають запалення і спонукають клітини відновлювати пошкоджені тканини. Завдяки фізичній активності імунна система легко долає велику кількість хвороб або полегшує симптоми їхнього протікання.

«Фізична активність - визнаний ефективний і недорогий спосіб зміцнення здоров'я та боротьби зі старінням. Але її глибокі молекулярні механізми досі не повністю зрозумілі», - підкреслює дослідник регенеративної медицини з Китайської академії наук у Пекіні Гуанхуей Лю.

Прагнучи дізнатись більше, Гуанхуей Лю та його колеги відібрали 13 здорових молодих добровольців, готових обмежити власну фізичну активність на термін у 45 днів. Після цього добровольці мусили бігати на відстань до 5 км кожного дня або через день. Дослідники взяли у чоловіків зразки крові і калу і провели низку аналізів після їхнього 45-денного відпочинку та після наступних 25 днів обов'язкового бігу.

Зокрема, після 25 днів регулярних пробіжок спостерігалися зміни в імунних клітинах, ліпідному обміні речовин, мікробіомі кішківника та багато іншого. При цьому в чоловіків значно підвищився рівень бетаїну. Після вивчення цих результатів на мишах команда виявила, що вправи викликають вироблення бетаїну переважно у нирках.

Молекули бетаїну зв'язуються з білком TBK1, що сприяє старінню клітин та органів, і пригнічують його. При цьому у старих мишей, які пили воду з підвищеним вмістом бетаїну, були міцніші м'язи, менше запалень і молодша шкіра.

Як підкреслює Гуанхуей Лю, ці результати не свідчать про те, що людям необхідно приймати бетаїн. Науковці ще не перевіряли безпечність бетаїну та його здатність сповільнювати старіння на людях. На думку Крістіани Вранн, добавки на основі бетаїну навряд чи колись зможуть замінити повноцінну фізичну активність, оскільки ефекти від фізичних вправ занадто різноманітні, щоб їх всі могла замінити одна пігулка.

Результати дослідження опубліковані у журналі Cell.