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АНАЛІТИКА

OpenAI почала використовувати чипи штучного інтелекту Google

12:04 30.06.2025 |

Новини IT

 

OpenAI нещодавно почала орендувати чіпи штучного інтелекту Google для забезпечення роботи ChatGPT та інших своїх продуктів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Виробник ChatGPT є одним з найбільших покупців графічних процесорів (GPU) Nvidia використовуючи чипи штучного інтелекту для навчання моделей, а також для обчислення висновків, процесу, в якому модель штучного інтелекту використовує свої навчені знання для прогнозування або прийняття рішень на основі нової інформації.

OpenAI планувала додати сервіс Google Cloud, щоб задовольнити свої зростаючі потреби в обчислювальній потужності.

Для Google ця угода збігається з розширенням зовнішньої доступності своїх внутрішніх тензорних процесорів (TPU), які раніше були зарезервовані для внутрішнього використання.

Перехід на оренду TPU Google означає, що OpenAI вперше почала активно використовувати чипи, що не належать Nvidia, і демонструє відхід компанії від залежності від дата-центрів Microsoft.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: OpenAI, Google
 

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