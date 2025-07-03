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У Данії вже восени може початись виробництво української зброї
23:48 02.07.2025 |
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що вже восени 2025 року на данській території може розпочатись українське оборонне виробництво.
Його слова наводить телеканал TV2, повідомляє "Європейська правда".
Поульсен заявив, що Данія надасть окремим українським оборонним підприємствам "можливість розпочати виробництво" у себе.
"Я очікую, що результати будуть помітні у вересні або жовтні. Тож деякі українські оборонні підприємства будуть готові отримати запрошення", - додав глава Міноборони Данії.
Нагадаємо, на полях саміту НАТО 24 червня міністри оборони України та Данії підписали угоду, яка відкриває шлях до спільного виробництва українського озброєння на території Данії.
Данія вважається одним із ініціаторів військової допомоги Україні у формі інвестицій в українське оборонне виробництво, що отримало назву "данської моделі".
За цим механізмом Україна у 2025 році має отримати 1,3 мільярда євро.
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