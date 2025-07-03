Трамп заявив про торговельну угоду з В'єтнамом з 20% митом на імпорт

Сполучені Штати Америки уклали торговельну угоду з В'єтнамом. Про це у середу, 2 липня, повідомив президент США Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social.

За словами Трампа, він особисто вів переговори з генеральним секретарем компартії В'єтнаму То Ламом і це було "абсолютним задоволенням".

У межах угоди В'єтнам платитиме 20% мито на експорт до США, а також 40% мито на будь-які товари, що проходять через В'єтнам транзитом. Крім того, В'єтнам погодився скасувати всі мита на імпорт зі США.

"В обмін В'єтнам зробить те, чого ніколи раніше не робив - надасть Сполученим Штатам повний доступ до свого ринку. Іншими словами, вони "відкриють свій ринок для США", що означає: ми зможемо продавати нашу продукцію у В'єтнамі з нульовим митом", - заявив американський президент.

Раніше США уклали торговельні угоди лише з двома країнами - Великою Британією та Китаєм. Очікується, що підвищені мита на імпорт з інших держав, які раніше призупинені, набудуть чинності 9 липня. Напередодні Трамп заявив, що не планує продовжувати цей термін.

Останніми роками продаж В'єтнаму на ринках США різко зріс, частково тому, що виробники перенесли в цю азійську країну виробництво з Китаю, зазначає Bloomberg.

Торік В'єтнам був шостим за величиною експортером товарів до США. За даними американської влади, товарообіг між США та В'єтнамом за підсумками 2024 року становив близько $149,6 млрд. Постачання зі США до В'єтнаму оцінюються в $13,1 млрд, з В'єтнаму до США - $136,6 млрд.

Торік торговий профіцит В'єтнаму зі США був третім за величиною у світі після Китаю та Мексики.