Експрезидента Вірменії Саргсяна звинувачують в отриманні хабаря

Колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна звинуватили в отриманні хабаря та незаконній участі у підприємницькій діяльності.

Про це повідомляє Armenpress, передає Укрінформ.

За даними слідства, Саргсян у період з 2000 по 2018 рік, послідовно обіймаючи посади міністра оборони, прем'єр-міністра та президента Вірменії, займався бізнесом усупереч законодавчій забороні. Стверджується, що він використовував службове становище для створення через довірених осіб комерційних компаній та управління ними.

Як випливає з повідомлення Антикорупційного комітету, який займається цією кримінальною справою, Саргсян залучив особу, у справі позначену ініціалами М. ​​Б., яка перебуває з ним у тісних відносинах, і структури, які належать М. ​​Б., в створення заводу з виготовлення бітуму. Для цього було засновано компанію, 50% у якій отримали структури М. Б., ще 50% - дві російські компанії. Надалі, як стверджується, Саргсян вимагав від М. Б. передати 22,5% акцій нової компанії в якості хабаря, що М. Б виконав.

2013 року через банкрутство компанії іноземні інвестори вирішили продати свої акції. Саргсян, який фактично контролював процес, доручив М. Б. звернутися за кредитом у розмірі $14 млн до банку, що належить його близькому другу, щоб повернути інвестиції, зроблені двома російськими компаніями. М. Б. виконав це доручення. Згодом Саргсян та М. Б. розпочали продаж активів, що належать організаціям М. Б., включно з цією компанією.

Водночас Саргсян вирішив використати угоду для просування бізнесу свого зятя та пов'язаних із ним компаній. М. Б. створив нову фірму, до якої було передано активи інших компаній - включаючи 23 автозаправки в Єревані та регіонах, базу нафтопродуктів та бітумний завод у громаді Суренаван Араратської області. 22 серпня 2015 року компанія, пов'язана із зятем Саргсяна, придбала 100% цієї фірми за $40 млн, що фактично дало їй монополію на імпорт бензину до Вірменії.

Після цього Саргсян вимагав, щоб М. Б. передав $6 млн синові другого президента Вірменії Роберта Кочаряна в обмін на 22,5% акцій, як хабар. Як повідомляє Антикорупційний комітет, М. Б. передав зазначену суму від імені своєї компанії на основі підробленого договору позики.

Матеріали справи направлені до Антикорупційного суду Республіки Вірменія з обвинувальним висновком.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році Генпрокуратура Вірменії опублікувала обвинувальний висновок у справі, фігурантами якої є колишній президент країни Роберт Кочарян і ряд колишніх високопоставлених чиновників країни. Кочаряну було висунуто обвинувачення в поваленні конституційного ладу. Експрезидент також обвинувачується в отриманні хабаря в особливо великому розмірі.

Кримінальна справа стосується подій 2008 року, коли Кочарян залишав президентський пост і готувався передати повноваження Сержу Саргсяну, який переміг на виборах. Незгодні з результатами голосування прихильники кандидата в президенти Левона Тер-Петросяна організували акції протесту. 1 березня 2008 року влада Вірменії розігнала учасників багатотисячної акції. В ході заворушень загинуло 10 людей, понад 250 дістали поранення.