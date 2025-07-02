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АНАЛІТИКА

Латвія передасть Україні 42 бронетранспортери Patria

Латвія передасть Україні 42 бронетранспортери Patria

 

Україна отримає від Латвії 42 бронетранспортери Patria. Відповідні поставки схвалив латвійський уряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Латвії.

Як зазначили в Міноборони, Україна, крім бронетранспортерів Patria, також отримає від Латвії інше військове обладнання.

"Найближчим часом ми поставимо Україні перші з 42 бронетранспортерів Patria, вироблених у Латвії. Я переконаний, що наші бронетранспортери Patria допоможуть Збройним силам України в боротьбі з агресором", - зазначив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Він додав, що цього і наступного року Латвія надасть Україні військову допомогу в розмірі 0,25% від валового внутрішнього продукту.

У відомстві звернули увагу, що постачання цих бронетранспортерів в Україну не вплине на потреби та оперативні можливості Національних збройних сил.

Patria 6x6

Бронетранспортер Patria 6×6 - це сучасна колісна бронемашина, розроблена фінською компанією Patria. Машина отримала репутацію надійної, мобільної та простої в експлуатації.

Завдяки модульній конструкції Patria 6×6 може виконувати широкий спектр завдань: від перевезення піхоти до використання в якості командного пункту або мінометної установки. У базовій версії вона захищена від стрілецької зброї та мін, але за необхідності може бути модернізована до більш високого рівня захисту.

З 2024 року Patria 6×6 почали серійно виробляти і в Латвії, на новому заводі в місті Валмієра. Проєкт реалізується у співпраці з Фінляндією, і перша партія вже надійшла на озброєння латвійської армії.

До речі, Міністерство оборони Латвії ще 10 лютого цього року повідомило, що замовило бронетранспортери Patria 6x6 для поставок українським Збройним силам.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Латвія
 

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