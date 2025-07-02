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Київ вперше за вісім років відвідала делегація послів ОБСЄ
13:27 02.07.2025 |
Вперше за вісім років Київ відвідала делегація постійних представників держав-учасниць Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ).
Про це повідомляють "Суспільне" та Офіс президента, пише "Європейська правда".
Із дводенним візитом 1 липня до Києва прибули посли Австрії, Італії, Ісландії, Канади, Мальти, Німеччини, Норвегії, Польщі, Словенії, Словаччини, Фінляндії, Франції та Швейцарії, а також заступники голів місій Естонії, Литви, Ліхтенштейну та Чехії.
У перший день візиту представники делегації зустрілися із заступником керівника Офісу президента Ігорем Брусилом.
Тоді вони обговорили залучення Організації з безпеки і співробітництва в Європі до подолання наслідків російської агресії, а також питання притягнення Росії до відповідальності.
2 липня представники ОБСЄ вшанували памʼять загиблих внаслідок російських атак у Києві 17 червня. У Солом'янському районі через нічний обстріл окупантів РФ обвалився цілий під'їзд, з-під завалів дістали тіла 23 загиблих.
Посол Фінляндії при ОБСЄ Веса Хаккінен заявив, що для послів було важливо на власні очі побачити наслідки російських атак по цивільних обʼєктах.
"Ми працюємо над тим, щоби допомогти Україні, це те, що ми робимо щодня у Відні, а зараз для нас було важливо приїхати до Києва, аби продемонструвати підтримку й солідарність. Для нас стало зрозуміліше, як українці живуть тут щодня", - сказав він.
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні працювала з березня 2014 року і припинила свою діяльність 31 березня 2022 року через відсутність консенсусу на Постійній раді ОБСЄ щодо продовження мандата місії.
1 липня 2022 року ОБСЄ припинила роботу своїх проєктів в Україні через вето Росії. У липні минулого року Росія припинила свою участь в ОБСЄ.
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