Русские прачечные. Как банковский скандал в Латвии вскрыл потоки грязных денег

Роман БРЫЛЬ / Деловая столица

Географическое положение и старые связи долго помогали латвийской экономике, но вдруг стали источником проблем.

Глава Европейского центробанка Марио Драги в своем выступлении в Европарламенте всячески пытался избегать темы банковского кризиса в Латвии. Главный банкир Евросоюза предпочел говорить о влиянии политики ЕЦБ на европейскую экономику в целом, но депутаты своими вопросами все время возвращали его к Латвии.

Среди самых неприятных: почему ЕЦБ отреагировал на обвинения казначейства США в адрес латвийского ABLV только спустя шесть дней после публикации фактов участия прибалтийского банка в схемах по отмыванию денег? Почему ЕЦБ позволил центробанку Латвии профинансировать ABLV, когда уже было понятно, что банк прекратит свое существование? Как так получилось, что член управляющего совета ЕЦБ Илмарс Римшевичс оказался замешанным в коррупционном скандале?

И наконец: насколько вообще эффективна политика ЕЦБ в сфере борьбы с отмыванием денег?

Марио Драги услышал вопросы, но четкие ответы на них, скорее всего, будут получены лишь на следующей неделе, после заседания управляющего совета Европейского центробанка во Франкфурте. ЕЦБ, по сути, сделал все возможное, чтобы латвийский банковский кризис не набрал размаха и не перекинулся на другие страны. Но проблема, спровоцировавшая кризис, выходит за границы маленькой Латвии, и для ее решения потребуются не только управленческие усилия ЕЦБ, но и политическая воля европейских правительств. Проблема сводится к ключевому вопросу: как закрыть бреши , которые использует Россия для отмывания денег и финансирования террористических организаций за рубежом. И Латвия хоть и самое известное, но не единственное слабое звено в европейской банковской системе.

К примеру, датская газета Berlingske опубликовала материал, в котором со ссылкой на неназваного сотрудника DanskeBank сообщила о схемах отмывания денег через эстонское подразделение банка (самого крупного по размерам активов банка Эстонии) Игорем Путиным, двоюродным братом президента России. "Предполагается, что Игорь Путин отмывал деньги, используя фирму LantanaTrade, которая в 2013 г. сообщила реестру компаний в Великобритании о якобы совсем небольшом обороте, хотя на самом деле через ее счета проходили огромные суммы", - цитирует немецкая DeutscheWelle выдержки из статьи датской газеты.

Вспышка латвийского кризиса

На данном этапе наиболее эффективной организацией, противодействующей "русским прачечным", является Казначейство США. Именно подразделение Казначейства, занимающиеся расследование финансовых преступлений FinCEN, опубликовало 13 февраля доклад о покрывании руководством и сотрудниками третьего крупнейшего латвийского банка ABLV теневых схем по отмыванию денег. Согласно докладу FinCEN через банк проходили деньги, впоследствии использовавшиеся для финансирования ракетных программ Северной Кореи. Также ABLV участвовал в отмывании $1 млрд, выведенных в 2014 г. из трех молдавских банков. В докладе даже был упомянут Курченко, использовавший ABLV для вывода денег из Украины.

После публикации доклада вкладчики, 90% которых являются нерезидентами Латвии, начали массово выводить деньги из банка. В ситуацию вмешался ЕЦБ и центробанк Латвии, заморозившие все операции ABLV. Поначалу руководство ABLV опровергало обвинения в свой адрес, даже объявило о привлечении 1,7 млрд евро со стороны латвийского ЦБ для сохранения финансовой стабильности, но уже 26 февраля, заявило о ликвидации банка.

В эпицентре скандала оказался глава Центрального банка Латвии Илмарс Римшевичс, который в силу профессиональных обязанностей должен нести ответственность за случившееся с ABLV.

Он был арестован, но через два дня вышел под залог.

Как только позиции Римшевичса как главы регулирующего органа пошатнулись, против него были выдвинуты обвинения в коррупции и вымогательстве со стороны владельца коммерческого банка NorvikBank Григория Гусельникова. Из заявлений Гусельникова следует, что Римшевичс покровительствовал чуть ли не всем схемам отмывания денег, проходившим через латвийскую банковскую систему.

На крючке у России

Американское издание TheWashingtonPost опубликовало выдержки из серии интервью с председателем правления NorvikBank Григорием Гусельниковым, в котором последний подробно рассказывает о фактах вымогательства со стороны Римшевичса и его доверенных лиц. Гусельников, российский бизнесмен, переехавший в Лондон в конце 2000-х. Внимание общественности он привлек к себе в 2011 г., купив магазин Rolex в одном из самых престижных районов британской столицы - OneHydePark. Гусельников приобрел латвийский NorvikBank, будучи уже гражданином Великобритании.

По словам Гусельникова, он впервые встретился с Римшевичсом в 2015 г. при посредничестве некоего Кокинса. Встреча происходила на вилле недалеко от латвийской столицы. Рамшевичс пришел пешком, зашел без стука, провел с Гусельниковым и Кокинсом около 10 минут. Он сообщил главе NorvikBank, что в Национальном банке с уважениям относятся к Гусельникову и могут оказывать его банку всяческую помощь, если он согласится "сотрудничать" с Кокинсом. Когда Римшевичс ушел, Кокинс передал Гусельникову листок бумаги, на котором было написано "100 тыс. евро в месяц". Кокинс не упоминал слово "платеж", но сказал, что это обычная форма "сотрудничества" для банков, работающих в Латвии, вспоминает Гусельников, добавляя, что платить он отказался и около года игнорировал звонки и сообщения от Кокинса.

Общение возобновилось, когда брат Гусельникова пригласил его на празднование дня рождения своего нового друга. Этим другом оказался Кокинс, напомнивший Гусельникову о необходимости "сотрудничать". Вскоре последовала серия встреч владельца NorvikBank и Римшевичса, на которые Гусельников, по его словам, согласился чтобы окончательно прояснить ситуацию. Каждая встреча носила конспиративный характер, глава латвийского центрабанка всячески избегал случайных свидетелей. Ситуация вырисовывалась следующая: если Гусельников и дальше продолжит отказываться "сотрудничать", то к его банку будут применены санкции со стороны регулирующих органов. Когда центробанк выдвинул к NorvikBank требование существенно увеличить размер собственного капитала, Гусельников решил предать огласке свои контакты с Римшевичсом. "Я не видел другого выхода, чтобы выбраться из этой грязи без ущерба для репутации, кроме как выступить публично и потребовать правовой оценки сложившейся ситуации. Я могу потерять свой банк и свои деньги, но никогда не стану частью этого беззакония", - цитирует The Washington Post Гусельникова.

Под беззаконием глава NorvikBank имел ввиду не только выплату ежемесячной дани, но и участие в схемах по отмыванию денег.

На одной из встреч с Кокинсом, вспоминает Гусельников, ему предложили провести через банк $100 млн из России, из которых $1 млн оставался бы в NorvikBank в качестве вознаграждения. Платеж должен был организовать Герман Милош, человек к сомнительной репутацией, обвиненный в 2007 г. латвийским антикоррупционным бюро в подкупе чиновников. Осенью 2017-го Милош был арестован на Кипре по запросу Интерпола, но избежал тюремного заключения.

В ходе расследования журналистами AssociatedPress фактов контактов Кокинса и Милоша выяснились интересные детали визитов главы латвийского центробанкаРимшевичса в Россию. Зафиксировано десять визитов, большинство из которых имели место до 2014 г., то есть до введения Латвией евро. Но, как утверждает АР, были визиты и в последние несколько лет - уже во время действий международных санкций против России, введенных после оккупации Крыма: Рамшевичс въезжал в Россию через Беларусь. Американские журналисты опубликовали фото застолья в охотничьем домике, на которых присутствовал Римшевичс и Дмитрий Пильщиков, руководитель НИИ информационных технологий, организации, впоследствии попавшей под международные санкции. Пильщиков находился в подчинении главы военного конгломерата "Ростэк" Сергея Чемезова, старого друга Путина.

Характер встреч в России бросает тень на репутацию Римшевичса, считает МактГалеотти, эксперт по российскому криминалитету пражского Института международных отношений. "Это не то же самое, что встречаться с владельцем таксомоторной компании", - цитирует Галеотти The Washington Post. Вполне возможно, считает эксперт, что глава латвийского центробанка был объектом шантажа и его коррупционная деятельность, если такова будет доказана, была мотивирована давлением со стороны Москвы.

"Россия заинтересована в укоренении коррупции в других странах, и использует ее в качестве инструмента влияния", - считает Галеотти.

Насколько обоснованы подобные предположения, как и обвинения в адрес главы центрабанка Литвы со стороны Гусельникова, покажут результаты официального расследования. Примечательно, что в минувший уик-энд произошло ограбление дома Рамшевичса, и, как сообщило латвийское телевидение, ограбление "было похоже та тщательно спланированную операцию". Кто мог "спланировать" такую операцию, в сюжете не сообщалось.

История латвийских банковских скандалов

Латвия не первый раз переживает громкий скандал, связанный с сомнительными операциями местных банков. В 2008 г. так называемое "дело Магнитского", юриста, помогавшего выводить сотни миллионов долларов российских денег через Прибалтику, потопило крупнейший латвийский банк того времени Parex. В период 2010-2014 гг., согласно данным Bloomberg, при помощи латвийских банков было отмыто $20 млрд грязных денег из России. В 2016 г. из-за незаконных финансовых операций был ликвидирован Trasta Kommersbanka. В том же году латвийское подразделение Privatbank AS заплатило 2 млн евро штрафа за обслуживание операций со средствами, связанными с молдавской аферой.

В прошлом году пять латвийских банков согласились заплатить штрафы, из-за того что не сумели доказать непричастность к транзакциям, связанным с Северной Кореей.

Перед началом экстренного заседания латвийского правительства в понедельник, 26 февраля, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола сообщила, что обладает полным списком всех латвийских банков, которые, как и ABLV, проводили сомнительные операции. Фигурантов списка она не назвала. В свою очередь премьер-министр Латвии Марис Кучинскис, признал, что его страна приложила недостаточно усилий, чтобы противодействовать криминальным схемам по отмыванию денег. Премьер обещал исправить ситуацию. А для исправления ситуации усилий одной только Латвии будет недостаточно. Поток российских грязных денег слишком мощный, чтоб его могла остановить одна небольшая прибалтийская страна.