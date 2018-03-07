Русские прачечные. Как банковский скандал в Латвии вскрыл потоки грязных денег

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Русские прачечные. Как банковский скандал в Латвии вскрыл потоки грязных денег

 Роман БРЫЛЬ / Деловая столица

Географическое положение и старые связи долго помогали латвийской экономике, но вдруг стали источником проблем.

Глава Европейского центробанка Марио Драги в своем выступлении в Европарламенте всячески пытался избегать темы банковского кризиса в Латвии. Главный банкир Евросоюза предпочел говорить о влиянии политики ЕЦБ на европейскую экономику в целом, но депутаты своими вопросами все время возвращали его к Латвии.

Среди самых неприятных: почему ЕЦБ отреагировал на обвинения казначейства США в адрес латвийского ABLV только спустя шесть дней после публикации фактов участия прибалтийского банка в схемах по отмыванию денег? Почему ЕЦБ позволил центробанку Латвии профинансировать ABLV, когда уже было понятно, что банк прекратит свое существование? Как так получилось, что член управляющего совета ЕЦБ Илмарс Римшевичс оказался замешанным в коррупционном скандале?

И наконец: насколько вообще эффективна политика ЕЦБ в сфере борьбы с отмыванием денег?

Марио Драги услышал вопросы, но четкие ответы на них, скорее всего, будут получены лишь на следующей неделе, после заседания управляющего совета Европейского центробанка во Франкфурте. ЕЦБ, по сути, сделал все возможное, чтобы латвийский банковский кризис не набрал размаха и не перекинулся на другие страны. Но проблема, спровоцировавшая кризис, выходит за границы маленькой Латвии, и для ее решения потребуются не только управленческие усилия ЕЦБ, но и политическая воля европейских правительств. Проблема сводится к ключевому вопросу: как закрыть бреши , которые использует Россия для отмывания денег и финансирования террористических организаций за рубежом. И Латвия хоть и самое известное, но не единственное слабое звено в европейской банковской системе.

К примеру, датская газета Berlingske опубликовала материал, в котором со ссылкой на неназваного сотрудника DanskeBank сообщила о схемах отмывания денег через эстонское подразделение банка (самого крупного по размерам активов банка Эстонии) Игорем Путиным, двоюродным братом президента России. "Предполагается, что Игорь Путин отмывал деньги, используя фирму LantanaTrade, которая в 2013 г. сообщила реестру компаний в Великобритании о якобы совсем небольшом обороте, хотя на самом деле через ее счета проходили огромные суммы", - цитирует немецкая DeutscheWelle выдержки из статьи датской газеты.

Вспышка латвийского кризиса

На данном этапе наиболее эффективной организацией, противодействующей "русским прачечным", является Казначейство США. Именно подразделение Казначейства, занимающиеся расследование финансовых преступлений FinCEN, опубликовало 13 февраля доклад о покрывании руководством и сотрудниками третьего крупнейшего латвийского банка ABLV теневых схем по отмыванию денег. Согласно докладу FinCEN через банк проходили деньги, впоследствии использовавшиеся для финансирования ракетных программ Северной Кореи. Также ABLV участвовал в отмывании $1 млрд, выведенных в 2014 г. из трех молдавских банков. В докладе даже был упомянут Курченко, использовавший ABLV для вывода денег из Украины.

После публикации доклада вкладчики, 90% которых являются нерезидентами Латвии, начали массово выводить деньги из банка. В ситуацию вмешался ЕЦБ и центробанк Латвии, заморозившие все операции ABLV. Поначалу руководство ABLV опровергало обвинения в свой адрес, даже объявило о привлечении 1,7 млрд евро со стороны латвийского ЦБ для сохранения финансовой стабильности, но уже 26 февраля, заявило о ликвидации банка.

В эпицентре скандала оказался глава Центрального банка Латвии Илмарс Римшевичс, который в силу профессиональных обязанностей должен нести ответственность за случившееся с ABLV.

Он был арестован, но через два дня вышел под залог.

Как только позиции Римшевичса как главы регулирующего органа пошатнулись, против него были выдвинуты обвинения в коррупции и вымогательстве со стороны владельца коммерческого банка NorvikBank Григория Гусельникова. Из заявлений Гусельникова следует, что Римшевичс покровительствовал чуть ли не всем схемам отмывания денег, проходившим через латвийскую банковскую систему.

На крючке у России

Американское издание TheWashingtonPost опубликовало выдержки из серии интервью с председателем правления NorvikBank Григорием Гусельниковым, в котором последний подробно рассказывает о фактах вымогательства со стороны Римшевичса и его доверенных лиц. Гусельников, российский бизнесмен, переехавший в Лондон в конце 2000-х. Внимание общественности он привлек к себе в 2011 г., купив магазин Rolex в одном из самых престижных районов британской столицы - OneHydePark. Гусельников приобрел латвийский NorvikBank, будучи уже гражданином Великобритании.

По словам Гусельникова, он впервые встретился с Римшевичсом в 2015 г. при посредничестве некоего Кокинса. Встреча происходила на вилле недалеко от латвийской столицы. Рамшевичс пришел пешком, зашел без стука, провел с Гусельниковым и Кокинсом около 10 минут. Он сообщил главе NorvikBank, что в Национальном банке с уважениям относятся к Гусельникову и могут оказывать его банку всяческую помощь, если он согласится "сотрудничать" с Кокинсом. Когда Римшевичс ушел, Кокинс передал Гусельникову листок бумаги, на котором было написано "100 тыс. евро в месяц". Кокинс не упоминал слово "платеж", но сказал, что это обычная форма "сотрудничества" для банков, работающих в Латвии, вспоминает Гусельников, добавляя, что платить он отказался и около года игнорировал звонки и сообщения от Кокинса.

Общение возобновилось, когда брат Гусельникова пригласил его на празднование дня рождения своего нового друга. Этим другом оказался Кокинс, напомнивший Гусельникову о необходимости "сотрудничать". Вскоре последовала серия встреч владельца NorvikBank и Римшевичса, на которые Гусельников, по его словам, согласился чтобы окончательно прояснить ситуацию. Каждая встреча носила конспиративный характер, глава латвийского центрабанка всячески избегал случайных свидетелей. Ситуация вырисовывалась следующая: если Гусельников и дальше продолжит отказываться "сотрудничать", то к его банку будут применены санкции со стороны регулирующих органов. Когда центробанк выдвинул к NorvikBank требование существенно увеличить размер собственного капитала, Гусельников решил предать огласке свои контакты с Римшевичсом. "Я не видел другого выхода, чтобы выбраться из этой грязи без ущерба для репутации, кроме как выступить публично и потребовать правовой оценки сложившейся ситуации. Я могу потерять свой банк и свои деньги, но никогда не стану частью этого беззакония", - цитирует The Washington Post Гусельникова.

Под беззаконием глава NorvikBank имел ввиду не только выплату ежемесячной дани, но и участие в схемах по отмыванию денег.

На одной из встреч с Кокинсом, вспоминает Гусельников, ему предложили провести через банк $100 млн из России, из которых $1 млн оставался бы в NorvikBank в качестве вознаграждения. Платеж должен был организовать Герман Милош, человек к сомнительной репутацией, обвиненный в 2007 г. латвийским антикоррупционным бюро в подкупе чиновников. Осенью 2017-го Милош был арестован на Кипре по запросу Интерпола, но избежал тюремного заключения.

В ходе расследования журналистами AssociatedPress фактов контактов Кокинса и Милоша выяснились интересные детали визитов главы латвийского центробанкаРимшевичса в Россию. Зафиксировано десять визитов, большинство из которых имели место до 2014 г., то есть до введения Латвией евро. Но, как утверждает АР, были визиты и в последние несколько лет - уже во время действий международных санкций против России, введенных после оккупации Крыма: Рамшевичс въезжал в Россию через Беларусь. Американские журналисты опубликовали фото застолья в охотничьем домике, на которых присутствовал Римшевичс и Дмитрий Пильщиков, руководитель НИИ информационных технологий, организации, впоследствии попавшей под международные санкции. Пильщиков находился в подчинении главы военного конгломерата "Ростэк" Сергея Чемезова, старого друга Путина.

Характер встреч в России бросает тень на репутацию Римшевичса, считает МактГалеотти, эксперт по российскому криминалитету пражского Института международных отношений. "Это не то же самое, что встречаться с владельцем таксомоторной компании", - цитирует Галеотти The Washington Post. Вполне возможно, считает эксперт, что глава латвийского центробанка был объектом шантажа и его коррупционная деятельность, если такова будет доказана, была мотивирована давлением со стороны Москвы.

"Россия заинтересована в укоренении коррупции в других странах, и использует ее в качестве инструмента влияния", - считает Галеотти.

Насколько обоснованы подобные предположения, как и обвинения в адрес главы центрабанка Литвы со стороны Гусельникова, покажут результаты официального расследования. Примечательно, что в минувший уик-энд произошло ограбление дома Рамшевичса, и, как сообщило латвийское телевидение, ограбление "было похоже та тщательно спланированную операцию". Кто мог "спланировать" такую операцию, в сюжете не сообщалось.

История латвийских банковских скандалов

Латвия не первый раз переживает громкий скандал, связанный с сомнительными операциями местных банков. В 2008 г. так называемое "дело Магнитского", юриста, помогавшего выводить сотни миллионов долларов российских денег через Прибалтику, потопило крупнейший латвийский банк того времени Parex. В период 2010-2014 гг., согласно данным Bloomberg, при помощи латвийских банков было отмыто $20 млрд грязных денег из России. В 2016 г. из-за незаконных финансовых операций был ликвидирован Trasta Kommersbanka. В том же году латвийское подразделение Privatbank AS заплатило 2 млн евро штрафа за обслуживание операций со средствами, связанными с молдавской аферой.

 

В прошлом году пять латвийских банков согласились заплатить штрафы, из-за того что не сумели доказать непричастность к транзакциям, связанным с Северной Кореей.

Перед началом экстренного заседания латвийского правительства в понедельник, 26 февраля, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола сообщила, что обладает полным списком всех латвийских банков, которые, как и ABLV, проводили сомнительные операции. Фигурантов списка она не назвала. В свою очередь премьер-министр Латвии Марис Кучинскис, признал, что его страна приложила недостаточно усилий, чтобы противодействовать криминальным схемам по отмыванию денег. Премьер обещал исправить ситуацию. А для исправления ситуации усилий одной только Латвии будет недостаточно. Поток российских грязных денег слишком мощный, чтоб его могла остановить одна небольшая прибалтийская страна.
 

ПО РУБРИКАМ

11:41 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 06.03.18

11:36 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 7.03.17

11:32 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 7.03.18

10:39 НБУ про­дал 6 мар­та бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 27 268 млн гри­вен

10:25 6 мар­та объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке уве­ли­чил­ся на $75,4 млн до $274,8 млн

09:39 Мин­фин раз­ме­стил грив­не­вые ОВГЗ на 1,2 млрд гри­вен

08:50 Зо­ло­то кор­рек­ци­он­но де­ше­ве­ет 7 мар­та по­сле удо­ро­жа­ния на опа­се­ни­ях гло­баль­ной тор­го­вой вой­ны

08:46 Бит­ко­ин де­ше­ве­ет 7 мар­та на со­об­ще­ни­ях об ис­ках к тор­го­вой плат­фор­ме Coinbase

08:38 Дол­лар де­ше­ве­ет 7 мар­та на опа­се­ни­ях про­тек­ци­о­нист­ской по­ли­ти­ки в США

07:48 Бир­жи АТР в ос­нов­ном сни­жа­ют­ся 7 мар­та на но­во­сти об от­став­ке эко­но­ми­че­ско­го со­вет­ни­ка Трам­па

07:39 Бир­жи США за­кры­лись в плю­се на фоне за­яв­ле­ний Трам­па о по­шли­нах для Ка­на­ды и Мек­си­ки

06.03 Мощ­ный ва­лют­ный сброс сно­ва под­ко­сил курс дол­ла­ра на меж­бан­ке

06.03 Бит­ко­ин тор­гу­ет­ся ни­же $11 тыс на фоне ис­ков к круп­ной тор­го­вой плат­фор­ме Coinbase

06.03 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны во втор­ник за­мед­лил рост

06.03 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 6 мар­та со­ста­вил 26.3490 грн.

• дальше…

10:53 Алек­сандр Да­ни­люк: Не нуж­но ис­те­рик и пи­а­ра там, где речь идет о го­су­дар­ствен­ных день­гах

09:27 По­чти все укра­ин­ские про­из­во­ди­те­ли мо­ло­ка вы­сту­па­ют про­тив ны­неш­них по­ряд­ков гос­под­держ­ки жи­вот­но­вод­ства

08:50 Зо­ло­то кор­рек­ци­он­но де­ше­ве­ет 7 мар­та по­сле удо­ро­жа­ния на опа­се­ни­ях гло­баль­ной тор­го­вой вой­ны

07:52 Нефть де­ше­ве­ет 7 мар­та на но­во­стях из США

06.03 По­ро­шен­ко за­явил, что меж­ду­на­род­ные до­но­ры не мо­гут дик­то­вать Укра­ине за­ко­ны

06.03 В Укра­ине де­кла­ра­ции по­да­ли 742 мил­ли­о­не­ра, - ГФС

06.03 Це­ны на свет­лые неф­те­про­дук­ты 6 мар­та не из­ме­ни­лись

06.03 "Нафтогаз" на­пра­вил "Газпрому" пись­мо с пред­ло­же­ни­ем об­су­дить при­ве­де­ние кон­трак­тов к укра­ин­ско­му за­ко­но­да­тель­ству

06.03 Нефть по-преж­не­му до­ро­жа­ет 6 мар­та на про­гно­зах по гло­баль­но­му спро­су и до­бы­че ОПЕК

06.03 В Укра­ине ре­ши­ли судь­бу ав­то на ев­ро­но­ме­рах, - Алек­сандр Кирш

• дальше…

09:45 США оштра­фо­ва­ли Нью-Йорк­скую фон­до­вую бир­жу

09:19 Рус­ские пра­чеч­ные. Как бан­ков­ский скан­дал в Лат­вии вскрыл по­то­ки гряз­ных де­нег

08:21 США об­ви­ни­ли КНДР в отрав­ле­нии бра­та Ким Чен Ына хим­ве­ще­ством

08:13 Де­ло Скри­па­ля: Лон­дон обе­ща­ет ре­ши­тель­ный от­вет, ес­ли Москва при­част­на

08:06 Со­вет­ник Трам­па по эко­но­ми­ке ухо­дит в от­став­ку

07:57 Во­семь стран ЕС вы­сту­па­ют про­тив пла­на ре­форм Мак­ро­на

06.03 Уо­лл-стрит про­дол­жа­ет вой­ну с за­ко­ном Додда - Фран­ка

06.03 Ли­де­ры КНДР и Юж­ной Ко­реи про­ве­дут сам­мит в ап­ре­ле

06.03 В Нор­ве­гии на­ра­щи­ва­ют флот элек­три­че­ских гру­зо­вых па­ро­мов

06.03 До­ро­го и бес­смыс­лен­но. Ка­кие во­ен­ные но­вин­ки Рос­сия ис­пы­та­ла в Си­рии

06.03 Но­вое пра­ви­тель­ство Мер­кель не об­ра­ду­ет рос­сий­ский ТЭК

05.03 Ко­ка­ин про­тив Пу­ти­на: за­чем Ар­ген­ти­на во­ю­ет с Крем­лем в ис­то­рии с VIP-нар­ко­тра­фи­ком

05.03 МЭА: США бу­дут до­ми­ни­ро­вать на рын­ке неф­ти

05.03 В Ве­ли­ко­бри­та­нии отра­ви­ли быв­ше­го рос­сий­ско­го раз­вед­чи­ка ГРУ

05.03 Иран при­гро­зил воз­об­но­вить про­из­вод­ство вы­со­ко­обо­га­щен­но­го ура­на

• дальше…

05.03 На че­ты­рех стан­ци­ях ки­ев­ской под­зем­ки на­ча­ли ра­бо­тать кас­сы ис­клю­чи­тель­но с кар­точ­ка­ми мет­ро

02.03 В Ки­е­ве по­тре­би­те­лей элек­тро­энер­гии с 1 мар­та бу­дет об­слу­жи­вать но­вая ком­па­ния – ДТЭК "Ки­ев­ские Электросети"

27.02 Про­езд из Ки­е­ва в аэро­порт Бор­исполь по­до­ро­жал до 100 гри­вен

23.02 Элек­трон­ная де­кла­ра­ция о вы­бо­ре вра­ча. К че­му го­то­вить­ся и о чем не бес­по­ко­ить­ся

22.02 Ки­ев­со­вет пе­ре­име­но­вал Мос­ков­ский мост в Се­вер­ный

16.02 В Ки­е­ве за­дер­жа­ли ди­рек­то­ра "Эли­та-центр"

16.02 Ли­ния ско­рост­но­го же­лез­но­до­рож­но­го со­об­ще­ния с аэро­пор­том "Борисполь" бу­дет про­ло­же­на от ЖД вок­за­ла

14.02 Ко­ли­че­ство сде­лок на рын­ке жи­лья Ки­е­ва в 2017г вы­рос­ло на 8% - UTG

12.02 Го­су­дар­ствен­ную зем­лю воз­ле сел, по­сел­ков и го­ро­дов на­ча­ли пе­ре­да­вать тер­ри­то­ри­аль­ным об­щи­нам

08.02 Кар­точ­ка ки­ев­ля­ни­на в ап­ре­ле начнет ра­бо­тать как элек­трон­ный би­лет в му­ни­ци­паль­ном транс­пор­те

08.02 Ки­ев­со­вет пе­ре­име­но­вал стан­цию мет­ро Пет­ров­ка в По­чай­на

07.02 ФГВФЛ при под­держ­ке Ми­ню­ста вер­нул в соб­ствен­ность Ро­до­вид Бан­ка 113,5 га в Обо­лон­ском рай­оне Ки­е­ва

06.02 Укра­и­на за­ня­ла 39 ме­сто сре­ди 115 стран в рей­тин­ге бюд­жет­ной про­зрач­но­сти

05.02 Укра­и­на под­ня­лась на 16 по­зи­ций в рей­тин­ге эко­но­ми­че­ских сво­бод

01.02 Как рост кур­са дол­ла­ра в ян­ва­ре от­ра­зил­ся на рын­ке не­дви­жи­мо­сти

• дальше…

11:03 Ка­ких сол­дат уда­чи хо­тят ле­га­ли­зо­вать од­но­пар­тий­цы Ава­ко­ва

10:53 Алек­сандр Да­ни­люк: Не нуж­но ис­те­рик и пи­а­ра там, где речь идет о го­су­дар­ствен­ных день­гах

08:57 От­цы и мать по­бе­ды. Ти­мо­шен­ко пе­ре­иг­ры­ва­ет са­му се­бя, на­па­дая на Ко­боле­ва

06.03 По­ро­шен­ко за­явил, что меж­ду­на­род­ные до­но­ры не мо­гут дик­то­вать Укра­ине за­ко­ны

06.03 Обостре­ние на Дон­бас­се: Что сто­ит за об­стре­ла­ми Сча­стья

06.03 Чем за­кон­чит­ся ло­те­рей­ное де­ло НАБУ про­тив Ляш­ко

05.03 Со­вет ЕС про­длил санк­ции про­тив экс-чи­нов­ни­ков вре­мен Яну­ко­ви­ча, ис­клю­чив Лу­каш и С.Клю­е­ва

05.03 Снай­пер с пу­ле­ме­том. Кто та­кие марк­с­ме­ны и за­чем они нуж­ны на Дон­бас­се

05.03 Коль­цо над ба­рыж­ным ду­э­том За­хар­чен­ко-Ти­мо­фе­ев че­ки­сты сжи­ма­ют день ото дня

03.03 Па­ла­точ­ный го­ро­док под Ра­дой очи­щен от про­те­сту­ю­щих, 50 че­ло­век до­став­ле­ны в по­ли­цию

02.03 Штраф за не­упла­ту на­ло­гов в 8,3 млрд гри­вен на­ло­жен на Наф­то­газ, а не лич­но на Ко­боле­ва, - гла­ва Энер­ге­ти­че­ской та­мож­ни

02.03 Из Ма­ри­ин­ско­го пар­ка убра­ли часть па­ла­ток

02.03 США одоб­ри­ли по­став­ки Укра­ине ра­кет­ных ком­плек­сов Javelin

01.03 МИД ини­ци­и­ру­ет трех­сто­рон­ние пе­ре­го­во­ры по обес­пе­че­нию ста­биль­но­сти по­ста­вок га­за в Укра­и­ну и ЕС

01.03 ГФС вы­пи­са­ла мне 8,3 млрд грн штра­фа за от­каз оформ­лять и опла­чи­вать по­став­ля­е­мый Га­з­про­мом газ в ОРДЛО, - Ко­болев

• дальше…

06.03 Audi при­вез­ла в Же­не­ву по­чти се­рий­ный элек­тро­к­рос­со­вер

06.03 Ви­ру­сы-май­не­ры на­учи­лись устра­нять кон­ку­рен­тов

06.03 Ка­кие смарт­фо­ны за­ра­же­ны Android-тро­я­на­ми на эта­пе про­из­вод­ства?

06.03 Ин­ве­сти­ции в укра­ин­ские IT-ком­па­нии вы­рос­ли втрое - ис­сле­до­ва­ние

06.03 SpaceX осу­ще­стви­ла 50-й за­пуск Falcon 9

06.03 За­фик­си­ро­ва­на но­вая ре­корд­ная DDoS-ата­ка мощ­но­стью 1,7 ТБ/с

06.03 ESET: крип­то­ва­лют­ные мо­шен­ни­ки пе­ре­хо­дят на Android

05.03 Porsche при­смат­ри­ва­ет­ся к ле­та­ю­щим так­си

05.03 Ком­па­ния Jaguar пред­ста­ви­ла элек­три­че­ский крос­со­вер I-Pace

05.03 Meizu хо­чет спря­тать фрон­таль­ную ка­ме­ру в смарт­фо­нах за дис­плей

02.03 Хол­динг Ах­ме­то­ва бу­дет раз­ви­вать сеть элек­тро­за­пра­вок

02.03 Xiaomi пред­ста­ви­ла офис­ную ком­пью­тер­ную мышь MIJIA с дак­ти­ло­ско­пи­че­ским ска­не­ром

02.03 Pagani вы­пу­стит элек­три­че­ский су­пер­кар

28.02 Toyota сов­ме­сти­ла в но­вой ко­роб­ке ме­ха­ни­ку с ва­ри­а­то­ром

28.02 Мож­но ли ку­пить сча­стье за день­ги? Уче­ные го­во­рят, что да

• дальше…

28.02 Мож­но ли ку­пить сча­стье за день­ги? Уче­ные го­во­рят, что да

15.02 14 при­зна­ков то­го, что вас ско­ро уво­лят

13.02 Илон Маск: че­ло­век, за­пу­стив­ший в кос­мос свой каб­ри­о­лет

08.02 4 глав­ные ошиб­ки при по­ис­ке ра­бо­ты

06.02 10 луч­ших ре­клам­ных ро­ли­ков Су­пер­бо­ула-2018

05.02 Что де­лать с на­чаль­ни­ком, ко­то­рый вас не лю­бит

01.02 Amazon стал са­мым до­ро­гим брен­дом

29.01 Пер­вые ме­ся­цы на ра­бо­те: 10 за­дач для но­вич­ка

25.01 Со­зда­тель Ми­ви­ны стал са­мым бо­га­тым че­ло­ве­ком Вьет­на­ма

24.01 Ин­струк­ция раз­вед­ки США по ор­га­ни­за­ции ди­вер­сий в ва­шем офи­се

19.01 О чем не сто­ит го­во­рить на ра­бо­те: 8 со­ве­тов

16.01 Как су­деб­ная ре­фор­ма по­вли­я­ет на вы­яс­не­ние от­но­ше­ний ра­бот­ни­ков и ра­бо­то­да­те­лей

10.01 7 оши­бок, ко­то­рые мы со­вер­ша­ем при смене ра­бо­ты

05.01 Син­дром пче­ло­мат­ки: по­че­му на­чаль­ни­цы ме­ша­ют жен­щи­нам де­лать ка­рье­ру

05.01 Ра­бо­та бу­ду­ще­го: 10 на­вы­ков, не­об­хо­ди­мых в 2020 го­ду

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно