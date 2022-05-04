В ожидании новой войны: как агрессия РФ и конфликт Тбилиси с Киевом изменили Грузию

Почему Грузия отказалась вводить санкции против РФ, при том, что граждане этой станы массово поддерживают Украину?

При каких условиях РФ решит открыть второй фронт, напав на Грузию, а при каких Тбилиси решится на силовое возвращение оккупированных Россией территорий?

И, наконец, почему Грузия упустила свой шанс, отказавшись передать свое тяжелое вооружение Украине?

Все эти темы журналисты "Европейской правды" обсудили с экспертом Georgian Strategic Analysis Center Гелой Васадзе.





Возвращение оккупированных территорий

Я всегда говорил и буду говорить, что и Грузия, и все остальные страны "постсовка" смогут вернуть свои территории только при системном кризисе в РФ, причем системном кризисе уровня 1917 или 1991 года.

Что изменилось за последние два месяца? Изменилось то, что Украина этот кризис очень здорово приближает, и более того, сделала его необратимым.

Когда у меня раньше спрашивали: "Когда это будет?", я разводил руками. Когда у меня сейчас спрашивают, я говорю: "Скоро. Уже скоро".

Каким будет это возвращение? Во-первых, любое возвращение - это силовой путь.

На сегодняшний день выполнить операцию по возвращению, мягко говоря, проблематично.

Показательный момент: Россия ослабляет свои военные базы, но из Цхинвальского региона (самопровозглашенная Южная Осетия) танки не выводит.

А свою очередь у Грузии есть лишь одна артиллерийская бригада, а также ракеты Javelin и Stinger - с такими силами можно обороняться, но не наступать.

Однако, учитывая, как сейчас ВСУ перемалывают российскую армию, теоретически такой сценарий для Грузии станет абсолютно возможным.

Правда, сразу же возникнет проблема интеграции, а Грузия - не самая богатая страна, и без поддержки Запада вряд ли это получится.

Есть и еще одна проблема: будет ли поддержана Западом военная операция по возвращению территорий?

Тут я сильно сомневаюсь. По крайней мере, по ситуации на сейчас и США, и ЕС относятся к этому очень отрицательно.

Поэтому здесь вопрос достаточно сложный. Но если раньше это был вопрос непреодолимой силы, то сейчас все будет зависеть только от нас - как скоро, когда и в какой форме.

Пойдет ли РФ новой войной на Грузию?

По состоянию на сегодня такого риска нет, потому что Россия увязла в Украине.

Этот риск был очень большой где-то месяц или два назад, когда исход войны был непонятен. Тогда существовал очень реальный риск, что если Украина падет, то мы будем следующие и нас уже ничего не спасет. К слову, тогда Грузия потеряла очень реальный шанс на прорыв в отношениях с Западом - нужно было отправлять в Украину все свои танки и артиллерию.

Они бы все равно не спасли нас в случае масштабного вторжения РФ. Но это был шанс, во-первых, помочь Украине, а во-вторых, когда Запад принял решение по-настоящему помогать Украине, то мы были бы в обойме вместе с Украиной.

Теперь можно говорить о другом риске.

В том случае, если будет объявлено перемирие и россиянам дадут отползти, все равно на какие границы, то тогда вероятность агрессии РФ против Грузии очень сильно повышается.

То же самое - при соглашении с Украиной и возвращении границ на состояние до 24 февраля. В этом варианте также очень высока (хотя и несколько ниже, чем в предыдущем) вероятность того, что РФ будет искать для себя нового противника, чтобы получить быструю победу.

И есть третий сценарий, когда Украина выходит на свои государственные границы, разгромив российскую армию. При этом варианте угроза новой агрессии от РФ серьезно снижается, поскольку силы у русских будут надорваны.

Позиция Грузии в нынешней российско-украинский войне

Официальный Тбилиси явно не готов к новому конфликту с РФ, и на то есть как внутренние, так и внешние причины.

Внешняя причина состоит в том, что человек, который является грузинской властью (олигарх Бидзина Иванишвили), панически боится Путина и боится его раздражать.

Кроме всего прочего, у него очень много связей в России среди российских олигархов. Можете себе это представить.

И естественно, все эти связи сейчас пытаются заработать, взаимодействовать. Об этом говорит недавний слив разговоров Иванишвили с русским олигархом Евтушенковым, который находится под западными санкциями.

На этой записи Евтушенков пытается договориться, а Иванишвили отсылал его к премьер-министру. Это тоже говорит о том, что не меньше, чем Путина, он боится казначейства США.

А внутренняя причина состоит в том, что 88% населения Грузии считают войну в Украине своей войной.

Более двух тысяч граждан Грузии сегодня воюют в Украине, и это я не говорю про тех грузин, которые воевали там с 2014 года и уже получили украинское гражданство.

Грузия собрала рекордное количество гуманитарной помощи на душу населения. Грузия собирала многотысячные митинги на протяжении 25 дней после начала войны в поддержку Украины.

Исходя из этого, люди должны негативно относиться к нынешней политике Тбилиси. Но вот тут есть нюансы.

"Грузинская мечта" пришла к власти под лозунгом, какой плохой был Саакашвили, поскольку не смог предотвратить войну.

Война в Украине изначально нашими властями подавалась следующим образом: Украина - наш союзник. Это очень дружественная страна. Мы очень любим Украину. Но Украине не повезло, потому что у них у власти такой же лидер, как Саакашвили. Да, к тому же, он еще и дружит с Саакашвили. И поэтому они не предотвратили войну.

Наш премьер даже договорился до того, что в Украине у власти - грузинская оппозиция.

И в этот момент внушается населению, что да, очень жалко Украину. Да, Путин плохой, но вина есть и на Зеленском. Так же, как и Саакашвили, он не смог предотвратить войну. А вот нынешние власти Грузии смогли это сделать.

И поэтому на призывы активнее помогать Украине у нас отвечают: вы что, хотите превратить Батуми в новый Мариуполь?

Обвинения в возможной помощи РФ в обходе санкций

Я верю в такую возможность, в то, что грузинские власти вели переговоры с российскими олигархами. И запись переговоров Иванишвили и Евтушенкова это лишь подтверждает.

Также многие российские компании, у которых возникли трудности, постараются обойти санкции, в том числе через Грузию.

Безусловно, Грузия очень рьяно выполняет ограничения, которые накладывают западные санкции. А в финансовой сфере контроль за россиянами стал очень строгий.

Но Грузия на то и Грузия - через знакомых, через кого-то, через просьбы всегда можно что-то сделать. Нынешняя власть за 10 лет очень серьезно подорвала авторитет страны, в том числе в сфере противодействия коррупции.

Разговаривал Юрий Панченко, видео Владимира Олийныка

