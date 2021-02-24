Amnesty International решила не называть Навального узником совести

Международная правозащитная организация Amnesty International решила больше не называть Алексея Навального узником совести. Представители AI объясняют, что такое решение принято из-за высказываний Навального 15-летней давности, но организация продолжает считать его политзаключенным и требовать его освобождения.

В истории правозащитной организации уже были случаи, когда известных оппозиционеров исключали из списка "узников совести" - например, это произошло с борцом с апартеидом в ЮАР Нельсоном Манделой.

"Amnesty International приняла внутреннее решение перестать называть Алексея Навального узником совести в связи с заявлениями, которые он делал в прошлом. Некоторые из этих заявлений, от которых Навальный до сих пор не отказался, достигают порога пропаганды ненависти, что противоречит определению "узника совести", данному Amnesty", - сказала Би-би-си директор российского представительства организации Наталья Звягина.

"Международная амнистия" не уточняет, о каких именно высказываниях речь, но все, кто помнит его карьеру политика, уверены, что речь о некоторых заявлениях Навального об иммигрантах в те времена в первом десятилетии этого века, когда он создал организацию с националистическим уклоном, национал-демократическое движение "Народ" и участвовал в "русских маршах" вместе с радикальными националистами-ксенофобами.

Согласно правилам Amnesty International, обязательный критерий получения статуса узника совести - "неприменение насилия и отсутствие призывов к насилию или возбуждению ненависти".

В то же время Amnesty отмечает, что в последние годы Навальный подобных заявлений не делал. "И это решение не отменяет нашей решимости бороться за его немедленное освобождение и прекращение политически мотивированного преследования Навального со стороны российских властей", - уточнила Звягина.

Пресс-секретарь российского отделения "Международной амнистии" Александр Артемьев сказал Русской службе Би-би-си, что это решение было принято центральным аппаратом организации в ответ на запросы от отделений Amnesty в разных странах. По словам Артемьева, в эти отделения пришла "волна похожих запросов" от частных лиц.

"Целенаправленная кампания"

Сторонники Навального и другие российские оппозиционеры считают, что эти запросы - по крайней мере, часть их - организовали люди, близкие к российским властям.

О том, что региональные отделения "Международной амнистии" получили запросы о Навальном не случайно, говорит и Артемьев. "Одномоментность и общий повторяющийся лейтмотив таких запросов позволяет нам предполагать, что мы имеем дело с целенаправленной кампанией по дискредитации Алексея Навального за рубежом", - сказал представитель организации.

Amnesty International объявила Навального "узником совести" всего чуть больше месяца назад, 17 января, когда он был арестован в московском аэропорту по возвращении из Германии. Затем Amnesty International собрала в разных странах почти 200 тысяч подписей под петицией об освобождении Навального и 19 февраля передала петицию с подписями в администрацию президента России.

Глава российского представительства Amnesty International Наталья Звягина объяснила Русской службе Би-би-си, что после принятия решения о включении Навального в число "узников совести" организация начала получать сообщения о том, что в его высказываниях "мелькала информация, которая звучит как реально приближающаяся к порогу ненависти".

Она подтвердила, что причиной одного из таких обращений был блог Кати Казбек (нью-йоркской журналистки, которая написала несколько колонок для англоязычного сайта компании RT).

"Международная амнистия" в своей истории уже отзывала титул "узника совести". Так случилось, например, почти 60 лет назад с лидером южноафриканских борцов с апартеидом Нельсоном Манделой.

В 1962 году, когда Мандела был впервые осужден по обвинению в призывах к забастовкам, Amnesty признала его "узником совести".

Но спустя два года, когда Мандела получил второй приговор - за диверсии и вооруженную борьбу с правительством, - организация после бурных дебатов решила больше не считать его таковым.

"Узники совести - это те, кто не прибегает к насилию и не оправдывает его", - говорится в рассказе об этой истории, который можно найти на сайте Amnesty.