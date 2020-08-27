Связаны ли с протестами в Беларуси перемены в руководстве БПЦ

Новый глава БПЦ епископ Вениамин

Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) во вторник, 25 августа, освободил от должности патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла - главу Белорусской православной церкви (БПЦ). Синод, удовлетворив соответствующее прошение митрополита Павла, перевел его на новое место служения - в Кубанскую митрополию. Новым руководителем БПЦ назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин.

В белорусском сегменте соцсетей эти кадровые перестановки вызвали неоднозначную реакцию. Кто-то радовался, что вместо гражданина России БПЦ возглавил гражданин Беларуси, другие отмечали, что смена иерархов произошла после того, как митрополит Павел извинился за поспешное поздравление Александра Лукашенко с победой на президентских выборов и раскритиковал репрессии в отношении участников акций протестов в стране.

Православная церковь отреагировала на репрессии в Беларуси

Между тем Синод РПЦ вечером 25 августа опубликовал постановление, в котором заявил о поддержке усилий митрополита Павла, направленных на восстановление мира и общественного спокойствия в Беларуси. РПЦ назвала "важным тщательное расследование властями Республики Беларусь всех случаев применения насилия как к гражданам, так и к сотрудникам сил правопорядка, и наказание виновных в нарушении закона".