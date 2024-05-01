Фінансові новини
- |
- 01.05.24
- |
- 23:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США та союзники тиснуть на ОАЕ через торгівлю з Росією в обхід санкцій, – Reuters
23:18 01.05.2024 |
США, Велика Британія та Європейський Союз тиснуть на Об'єднані Арабські Емірати стосовно компаній, які ухиляються від санкцій, накладених на Росію через розв'язану нею війну проти України.
Про це пише Reuters із посиланням на три джерела.
Речник МЗС Великої Британії заявив, що американські, британські та ЄС офіційні особи відвідали ОАЕ минулого тижня в рамках більш широких скоординованих зусиль, спрямованих на те, щоб запобігти потраплянню санкційних товарів до Росії.
Джерела повідомили, що на низці окремих зустрічей офіційні особи попросили ОАЕ поділитися детальною торговою інформацією щодо свого експорту до Росії та реекспорту так званих товарів подвійного використання, які мають як цивільне, так і військове призначення.
Представник Державного департаменту США повідомив, що американська делегація відвідала ОАЕ в рамках триваючого діалогу щодо тенденцій постачання товарів, особливо подвійного призначення, які підтримують російський ОПК.
Серед занепокоєнь Заходу - те, що компанії в ОАЕ залучені до експорту комп'ютерних мікросхем, електроніки, обладнання та інших санкційних товарів до Росії, які можуть бути використані для допомоги військовим зусиллям РФ проти України.
Імпорт деяких санкційних товарів подвійного призначення в ОАЕ зріс після того, як Росія потрапила під санкції Заходу, повідомили джерела, додавши, що дані російської торгівлі показали походження імпортованих підсанкційних товарів із ОАЕ.
Реакція ОАЕ
Офіційний представник ОАЕ сказав, що в Абу-Дабі існує чіткий і надійний процес боротьби з організаціями, які потрапили під санкції і який застосовувався проти кількох компаній з початку російської війни.
Раніше повідомлялося, що Євросоюз готує санкції проти Туреччини, Китаю та ОАЕ за постачання товарів до Росії. Джерело: https://biz.censor.net/n3487309
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна вже отримала західну зброю з дозволом бити по Росії – глава МЗС Латвії
|В Україні хочуть легалізувати військові компанії. У Раді з'явився законопроект
|Журналісти знову отримають доступ до кулуарів Верховної ради
|Внаслідок атаки безпілотників ГУР загорівся Рязанський НПЗ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нетаньягу заявив Блінкену, що не має наміру погоджуватися на завершення операції проти ХАМАСу, не відмовиться наступати на Рафах
|США та союзники тиснуть на ОАЕ через торгівлю з Росією в обхід санкцій, – Reuters
|США оголосили масштабний пакет санкцій проти військово-промислової бази Росії
|У Грузії закон про «іноагентів» ухвалили у другому читанні
|У Тбілісі поліція знову жорстко розганяє протест проти закону про «іноагентів»
|З Качинського хочуть зняти імунітет через інцидент з вінком жертвам Смоленської катастрофи
Бізнес
|Вивчайте англійську мову з Google: Нова функція Speaking Practice
|Mazda показала новий кросовер Arata
|Глава Єврокомісії натякнула на заборону TikTok у ЄС
|Чипи TSMC розміром 120 x 120 мм з'являться завдяки новій технології CoWoS
|Українські школярі перемогли на міжнародному ШІ-хакатоні зі застосунком для вивчення жестової мови
|Vivo X100s із процесором Dimensity 9300+ встановив рекорд в AnTuTu, набравши понад 2,3 мільйона балів
|Відтепер більше реклами на YouTube, коли ви зупиняєте відео