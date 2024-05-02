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Туреччина будує потужне газосховище в центрі країни
23:46 01.05.2024 |
Туреччина будує потужне газосховище в районі озера Туз, що в центральній частині країни. Початковий об'єм становить 1,2 млрд кубометрів, згодом він буде збільшений у кілька етапів.
Про це сказав міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Альпарслан Байрактар, повідомляє Укрінформ з посилання на TRT Haber.
«Поточна потужність підземного сховища природного газу Tuz Gölü становить 1,2 млрд кубометрів. На першому етапі вона буде збільшена до 3,5 млрд кубометрів», - передає телеканал слова міністра.
Надалі, завдяки залученню інвестицій, об'єм сховища планується збільшити до 5,4 млрд кубометрів.
«Коли ми це зробимо, у 2028 році Туреччина матиме сховище природного газу приблизно на 12 млрд кубометрів. Це означає, що зможемо зберігати 20% від обсягу нашого споживання. Тут важлива не тільки поточна потужність сховища, але й добова потужність газопостачання озера Туз. Нині вона становить 40 млн кубометрів, із збільшенням потужності вона досягне 80 млн кубометрів», - пояснив міністр суть проєкту.
За його словами, однією з найважливіших умов, аби бути газовим центром чи торговельним центром, є потужна інфраструктура.
«Туреччина матиме інфраструктуру для постачання газу, який використовується домогосподарствами у найхолодніший зимовий день, лише з наших сховищ газу, цей газ ми видобуваємо в Чорному морі», - сказав Байрактар.
Міністр нагадав, що країна має угоди про постачання природного газу з Румунією, Угорщиною, Болгарією, у планах - підписати угоду і з Сербією.
Як повідомляв Укрінформ, у квітні минулого року було розпочато постачання природного газу з Туреччини в Болгарію. У серпні минулого року відповідну угоду було підписано з Угорщиною.
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