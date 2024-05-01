У Грузії закон про «іноагентів» ухвалили у другому читанні

Парламент Грузії у середу, 1 травня, ухвалив у другому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", передає агенція AFP. За це проголосували 83 депутати зі 150-ти, ще 23 проголосували "проти".

Правляча партія "Грузинська мрія" хоче остаточно ухвалити його у третьому читанні у травні, про що у середу на пресконференції заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе.

"У цьому питанні неприпустимий компроміс, оскільки цей закон зменшить поляризацію в суспільстві. У середині травня цей закон буде ухвалено, а за кілька тижнів у парламенті буде подолано вето президента, після чого закон набуде чинності", - сказав він.

Масові протести у Тбілісі проти "російського закону"

Парламент Грузії ухвалив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" у першому читанні 17 квітня. Грузинська версія закону про "іноагентів" зобов'язує неурядові організації та ЗМІ, які отримують понад 20 відсотків фінансування з-за кордону, зареєструватися як організація, що відстоює іноземні інтереси.

Опозиційні сили Грузії останніми днями протестують проти цього законопроєкту, вимагаючи від парламенту відкликати його. Увечері 28 квітня на площі Республіки в Тбілісі зібралося близько 20 тисяч осіб. Наступного дня в грузинській столиці відбулася провладна акція на підтримку правлячої партії "Грузинська мрія".

У ніч із 30 квітня на 1 травня грузинські сили спецпризначення розігнали мітинг проти закону про "іноагентів". Проти демонстрантів застосували сльозогінний газ та водомети, постраждали десятки мітингувальників.

Євросоюз закликає владу Грузії відкликати законопроєкт. Єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчич заявляв, що законопроєкт несумісний із європейськими нормами та цінностями. "Якщо його ухвалять, то це поставить під загрозу подальший європейський шлях Грузії", - зазначав єврокомісар.

У середу верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель засудив насильство, застосоване силами безпеки Грузії проти мітингувальників.