Зачем Лукашенко «перетряхнул» правительство Беларуси и кто возглавит украинское направление в Минске

Александр Лукашенко порой может конкурировать с Дональдом Трампом в умении привлекать к себе внимание. По крайней мере, в августе официальный Минск не раз заставлял удивляться событиям в этой стране. Не успели все отойти от массового прессинга независимых информационных агентств и СМИ и задержания журналистов, как белорусский президент публично устроил порку министрам, которые проявили, цитируем, "пофигистское отношение" к выполнению президентских поручений.

Следствием этого стала смена правительства Беларуси.

Причиной масштабных кадровых перестановок белорусский лидер назвал неуспешную работу по восстановлению Оршанского района Витебской области (полтора года назад здесь произошли массовые социальные протесты на фоне полного промышленного упадка). Своих должностей лишились премьер Андрей Кобяков, четыре из пяти вице-премьеров (включая первого вице-премьера) и четыре министра.

Можно ли верить официальным объяснениям Лукашенко о причинах почти полной смены правительственного руководства? Вопрос риторический.

Но можно точно говорить, что новое белорусское правительство ждут непростые времена. А еще стоит разобраться, что это ротация означает для Украины.

Кто все эти люди?

От белорусов приходилось слышать шутку: "Если ты считаешь, что на работе тебя не замечают, вспомни, что в Беларуси есть премьер".

Это шуточное описание хорошо подходило бывшему премьеру Андрею Кобякову, фамилию которого помнили даже не все международники. Незаметность, отсутствие собственной инициативы и выполнение всех прихотей Лукашенко - даже на фоне того, что его предшественники также не отличались яркостью, - позволили ему просидеть в премьерском кресле без малого четыре года.

Однако времена изменились. Новым главой белорусского правительства стал 48-летний банкир Сергей Румас.

Его первым заместителем стал Александр Турчин, который до этого руководил аппаратом Совета министров. Кресла вице-премьеров получили руководитель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко (ТЭК), посол РБ в России Игорь Петришенко (образование, культура, спорт), а также заместитель председателя Комитета государственного контроля Владимир Кухарев (строительство, ЖКХ, транспорт).

Назначены также новые руководители Министерства архитектуры и строительства, Министерства промышленности, Министерства связи и информатизации и Министерства экономики.

Белорусские обозреватели уже подметили: новый Совет министров омолодился почти на десять лет.

Впрочем, молодые - не значит новички.

Подавляющее большинство из них работало на высоких должностях в госслужбе, в том числе в Совмине. И новый премьер Румас уже был вице-премьером в правительстве Михаила Мясниковича в 2010-2012 годах.

Больше всего обновился экономико-промышленный блок правительства. Похоже, у Лукашенко хотели создать впечатление, что первопричина лежит в проблемах внутренней политики. Именно такое впечатление и должен был создать публичный спектакль с участием президента.

По форме, но не по содержанию

Если не знать о том, что происходит в соседней стране, можно было бы даже поверить в постепенную либерализацию в Беларуси. Ведь Сергец Румас имеет сформированный имидж либерала и готов бороться за идеи открытости рынка.

Впрочем, большинство экспертов сходятся во мнении, что кардинальных изменений ждать не следует. И вот почему.

Прежде всего, необходимо принимать во внимание тот факт, что Александр Лукашенко руководит правительством почти в ручном режиме и не планирует отказываться от этой привычки. Во время представления обновленного состава правительства он сам отметил, что не может быть разночтения между ним и министрами в выполнении программы, с которой президент шел на выборы.

Поэтому неважно, какие идеи реформ есть у нового либерального главы правительства - важно, насколько это будет соответствовать идеям Лукашенко.

А либерала в политической фигуре Александра Григорьевича разглядеть трудно.

Примечательно, что во время ротации потерял свой пост другой либерал, первый вице-премьер Василий Матюшевский, который положительно выделялся на фоне других коллег-чиновников смелыми взглядами и предложениями об упрощении ведения бизнеса в Беларуси (не в последнюю очередь благодаря его энергии и настойчивости в 2017 году был одобрен пакет нормативных актов о либерализации предпринимательской деятельности).

Несмотря на все различия между странами, назначение Румаса несколько напоминает недавнее назначение премьером Матеуша Моравецкий в Польше. И там, и там премьером стал образованный и либеральный финансист без яркого политического имиджа и персонального проекта, осознающий, что на этом посту останется в тени консервативного лидера.

Да и команды в правительстве у Румаса нет.

Новые люди, которые вошли в Совет министров, не являются сторонниками каких-то одних взглядов. Три качества, которых от них потребует Лукашенко - это персональная лояльность, аполитичность и управленческие способности по выполнению поставленных задач. В пятерку востребованных качеств вряд ли войдут даже таланты в экономике.

Не исключена и возможность повторения горького опыта работы Румаса в правительстве, когда его конфликты с "коллегами по цеху" вокруг направлений экономической и финансовой политики вынудили его уйти в отставку - точнее, в почетную ссылку в Банк развития.

Спектакль Лукашенко: экспромт с натяжкой

Вряд ли можно принимать за чистую монету официальные причины смены правительства - мол, во всем виноват провал выполнения президентских установок в Оршанском районе.

Низкая дисциплина реализации президентских решений правительством - проблема не новая. Во-вторых, при всем уважении к артистичности президента РБ, определенную наигранность в "разборе полетов" в Орше чувствовали все, кто знал о его давнем замысле попрощаться с несколькими лицами в правительстве. С кем-то - из-за коррупционных скандалов, а с кем-то - из-за усталости и поиск "козла отпущения", который мог бы взять на себя весь негатив от провала ряда экономических и социальных проектов президента (а их было немало - чего только стоит идея средней зарплаты в размере $500) .

Можно, конечно, списать правительственные трансформации на любовь Александра Лукашенко к периодической смене руководства властных институтов. Так, в 2017 году прошло значительное кадровое обновление администрации президента, а в июне 2018-го - большая ротация в руководстве белорусских спецслужб.

Но корень проблемы надо искать не в прошлом, а в будущих годах.

Несмотря на публичные отговорки Лукашенко, что выборы тут ни при чем, на самом деле приближение выборов президента и нижней палаты парламента, которые состоятся в 2019-2020 годах, имеют огромное значение.

Причем 2019 год обещает быть очень проблемным и с точки зрения экономической стабильности, особенно учитывая перемены во взаимоотношениях с Россией.

На фоне необходимости выплат Минском значительных сумм по погашению государственного долга в 2019-м, Россия пока затягивает решение о выделении Беларуси $1 млрд госкредита. Более того, желание России пересмотреть условия поставок нефти в Беларусь может существенно сократить прибыли Минска от торговли российской нефтью и производимыми из нее нефтепродуктами.

Так что если правительство Румаса и не будет командой камикадзе, которые будут прикрывать имидж белорусского президента во время кризиса, то у них по крайней мере будет сверхсерьезная задача удержать макрофинансовую стабильность в стране.

В том числе - за счет возобновления диалога с МВФ.

Украинский трек нового правительства

Одним из тех, кто сохранил свой пост в правительстве, оказался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Можно ожидать, что и основные векторы внешнеполитического движения Беларуси не изменятся - с оговорками в отношении России.

Сохранится и белорусский дуализм в отношении Украины: Минск по-прежнему будет поддерживать россиян на международных площадках и в то же время попытается максимально получить выгоды от торгово-экономической кооперации с Украиной.

Украина свыклась с таким подходом.

Единственная деталь - персональные отношения. В последние годы между нашими государствами была выстроена тесная межправительственная работа и наладились межминистерские консультации.

И именно те, с кем мы общались, потеряли свои должности.

Это и вице-премьер Владимир Семашко, правительственный долгожитель, который продержался на руководящей должности почти 15 лет. Именно он занимался кооперацией с Украиной и был сопредседателем Межправительственной белорусско-украинской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Поэтому сейчас многое будет зависеть от того, насколько сильным был личностный фактор Семашко в координации усилий белорусской стороны. Выводы можно будет делать уже в этом году, когда увидим, повлияет ли ротация на запланированный график двусторонних консультаций.

Пока неясно, кто именно будет заниматься Украины из числа новых вице-премьеров. Было бы логично, чтобы за это взялся Игорь Ляшенко, бывший руководитель "Белнефтехим", сменивший Семашко в должности профильного заместителя руководителя правительства по вопросам ТЭК.

Впрочем, Семашко также вел в правительстве и вопросы сотрудничества с Россией. Можно было бы ожидать, что и в дальнейшем украинский и российский треки будет вести один вице-премьер... но в правительстве Румаса есть отдельный человек, "заточенный" на сотрудничество с РФ. Это - Игорь Петришенко, который с 2012 года и по сей день был послом Беларуси в России, а также выполнял функции постпреда в Экономическом совете СНГ и ОДКБ. Но отдадут ли ему также кооперацию с Украиной?

25-26 октября 2018 года в Гомеле планируется проведение Белорусско-Украинского регионального форума - главного нынешнего мероприятия в двусторонних отношениях, а накануне возможно проведение очередного заседания межправительственной комиссии.

Именно это заседание комиссии и может стать той лакмусовой бумажкой, которая расставит все точки над "и" относительно персоналий и дальнейшей динамики двусторонних отношений между правительствами наших стран.

Геннадий Максак, глава правления Совета внешней политики "Украинская призма"