Финансовые новости
- |
- 26.06.18
- |
- 19:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Между унижением и войной: непростой выбор для оппозиции Молдовы
18:26 26.06.2018 |
Окончательное решение об отмене результатов выборов мэра Кишинева ставит оппозицию в сложное положение.
Она вынуждена выбирать: или смириться с унижением, показав слабость, или преждевременно ввязаться в политическую войну за "второстепенный" трофей. Любое из этих решений рискованно, ведь вопрос о власти в стране решается не в битве за мэрию, а на выборах в парламент.
Оглашенное 25 июня решение Высшей судебной палаты окончательно отменить итоги выборов в Кишиневе, безусловно, стало вызовом для оппозиции.
Правые партии "Платформа Достоинство и правда" во главе с Андреем Нэстасе и "Действие и солидарность" Майи Санду во вторник утром начали протест у мэрии Кишинева. Митингующие перекрыли центральную улицу столицы.
Санду заявила, что лидер Демпартии Владимир Плахотнюк объявил оппозиции войну, и призвала к сопротивлению диктатуре.
Каким именно будет сопротивление, пока не понятно. Опозиция пока не уточняет, есть ли у них план действий.
Ясно одно - власть резко подняла ставки в политической игре, застав врасплох и оппозицию, и западных партнеров, которые уже довольно резко отреагировали на решение судебных инстанций. Посол Евросоюза уже заявила, что Молдова "не соблюдает взятые на себя обязательства в отношениях с ЕС".
Между тем Владимир Плахотнюк, считающийся полновластным координатором не только "правящей коалиции", но и судебной системы страны, в очередной раз показал себя азартным и рисковым игроком, готовым демонстративно тестировать переход "красных линий" в отношениях с обществом, оппозицией и с внешними источниками его легитимности.
Нынешняя ситуация поставила оппозицию перед дилеммой.
Один путь - "утереться" и показать слабость, демотивировав тем самым часть протестного ядра - сторонников, требующих более радикальных действий.
Второй путь - пойти по жесткому сценарию, преждевременно ввязавшись в политическую войну без правил, но при этом - рискуя израсходовать протестный потенциал на "второстепенную" цель. Ведь сама по себе мэрия Кишинева, казалось бы, не является "вопросом жизни и смерти" ни для власти, ни для оппозиции. Ключевой вопрос о власти в стране решается не на столичных, а на парламентских выборах.
Оппозицию, по сути, приглашают совершить фальстарт.
Путей опротестования решения о выборах в Кишиневе в рамках нынешней политической системы нет. И в оппозиции это понимают.
Готова ли протестная оппозиция идти до конца, понимая риск этого пути?
И станут ли украденные голоса на "второстепенных" выборах достаточным мотиватором и генератором здоровой злости для ее сторонников?
Не менее рискованны и "промежуточные" сценарии. Например, начать протесты нон-стоп, с палатками и прочим. По идее, в этом случае они должны будут длиться до парламентских выборов. Но по опыту, такие затяжные и вялотекущие манифестации без активных действий и конкретных достижений, скорее, изматывают и демотивируют протестный потенциал, чем накапливают его.
В этом, судя по всему, и заключается цель властей - упредить и дезактивировать будущий, более опасный для них протест, который мог бы поставить точку в вопросе о власти в Молдове.
Оппозиции предложили классический исторический выбор - между унижением и войной. Найдет ли она верный выход?
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Турчинов заявил об инициативе снять ограничения на приватизацию украинских оборонных компаний
ТОП-НОВОСТИ
|Решение СНБО Украины по либерализации внешнеэкономической деятельности компаний ОПК введено в действие – Турчинов
|«Ложка дегтя» в европейской реформе: как меняется украинское ЖКХ
|Кремль: Сенцова не могут помиловать на основе обращения генсека Совета Европы
|Совет ЕС утвердил 4-ю программу макрофинансовой помощи Украине на EUR1 млрд
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Между унижением и войной: непростой выбор для оппозиции Молдовы
|Дания может ветировать или отсрочить реализацию "Северного потока-2", - премьер-министр Расмуссен
|Кремль: Сенцова не могут помиловать на основе обращения генсека Совета Европы
|Президент Македонии отказался подписать закон об изменении названия страны
|Совет ЕС утвердил 4-ю программу макрофинансовой помощи Украине на EUR1 млрд
|Гонконг признан самым дорогим городом мира для проживания постоянно работающих иностранцев
Это интересно
|Что делать с плохим начальником
|Harley-Davidson не будет повышать цены из-за пошлин ЕС, но выведет часть производства из США
|Смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro получил экран Full HD+ с вырезом
|Внедорожник Chevrolet Blazer возродился в виде кроссовера
|Vivo и Qualcomm создают передовые антенны для 5G-смартфонов
|Xiaomi Mi Pad 4: первый в мире планшет на процессоре Snapdragon 660
|«Криптовалютный» проект Turcoin стамбульской компании Hipper оказался финансовой пирамидой