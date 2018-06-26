Между унижением и войной: непростой выбор для оппозиции Молдовы

Максим Андреев / NewsMaker

Окончательное решение об отмене результатов выборов мэра Кишинева ставит оппозицию в сложное положение.

Она вынуждена выбирать: или смириться с унижением, показав слабость, или преждевременно ввязаться в политическую войну за "второстепенный" трофей. Любое из этих решений рискованно, ведь вопрос о власти в стране решается не в битве за мэрию, а на выборах в парламент.

Оглашенное 25 июня решение Высшей судебной палаты окончательно отменить итоги выборов в Кишиневе, безусловно, стало вызовом для оппозиции.

Правые партии "Платформа Достоинство и правда" во главе с Андреем Нэстасе и "Действие и солидарность" Майи Санду во вторник утром начали протест у мэрии Кишинева. Митингующие перекрыли центральную улицу столицы.

Санду заявила, что лидер Демпартии Владимир Плахотнюк объявил оппозиции войну, и призвала к сопротивлению диктатуре.

Каким именно будет сопротивление, пока не понятно. Опозиция пока не уточняет, есть ли у них план действий.

Ясно одно - власть резко подняла ставки в политической игре, застав врасплох и оппозицию, и западных партнеров, которые уже довольно резко отреагировали на решение судебных инстанций. Посол Евросоюза уже заявила, что Молдова "не соблюдает взятые на себя обязательства в отношениях с ЕС".

Между тем Владимир Плахотнюк, считающийся полновластным координатором не только "правящей коалиции", но и судебной системы страны, в очередной раз показал себя азартным и рисковым игроком, готовым демонстративно тестировать переход "красных линий" в отношениях с обществом, оппозицией и с внешними источниками его легитимности.

Нынешняя ситуация поставила оппозицию перед дилеммой.

Один путь - "утереться" и показать слабость, демотивировав тем самым часть протестного ядра - сторонников, требующих более радикальных действий.

Второй путь - пойти по жесткому сценарию, преждевременно ввязавшись в политическую войну без правил, но при этом - рискуя израсходовать протестный потенциал на "второстепенную" цель. Ведь сама по себе мэрия Кишинева, казалось бы, не является "вопросом жизни и смерти" ни для власти, ни для оппозиции. Ключевой вопрос о власти в стране решается не на столичных, а на парламентских выборах.

Оппозицию, по сути, приглашают совершить фальстарт.

Путей опротестования решения о выборах в Кишиневе в рамках нынешней политической системы нет. И в оппозиции это понимают.

Готова ли протестная оппозиция идти до конца, понимая риск этого пути?

И станут ли украденные голоса на "второстепенных" выборах достаточным мотиватором и генератором здоровой злости для ее сторонников?

Не менее рискованны и "промежуточные" сценарии. Например, начать протесты нон-стоп, с палатками и прочим. По идее, в этом случае они должны будут длиться до парламентских выборов. Но по опыту, такие затяжные и вялотекущие манифестации без активных действий и конкретных достижений, скорее, изматывают и демотивируют протестный потенциал, чем накапливают его.

В этом, судя по всему, и заключается цель властей - упредить и дезактивировать будущий, более опасный для них протест, который мог бы поставить точку в вопросе о власти в Молдове.

Оппозиции предложили классический исторический выбор - между унижением и войной. Найдет ли она верный выход?