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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Казахстан: сколько стоит поменять алфавит страны

 Дене-Херн Чен, BBC Capita

Власти Казахстана решили к 2025 году перевести казахский язык с кириллицы на латинский алфавит. Латиница, конечно, более привычна для стран Запада, с которым это центральноазиатское государство намерено укреплять экономические связи, но сколько эта реформа будет стоить Казахстану?

"Этот - красивее!" - восклицает Ассет Кайпиев. Совладелец маленького ресторана в столице Казахстана Астане, Кайпиев только что ознакомился с последней версией нового латинского алфавита, утвержденного президентом Нурсултаном Назарбаевым.

В правительстве подписали указ о новом алфавите, основанном на латинице, еще в октябре. Но в народе он вызвал серьезную и открытую критику - редкий случай для формально демократического Казахстана, которым Назарбаев правит железной рукой уже на протяжении почти трех десятилетий.

В той первой версии нового алфавита для того, чтобы обозначать специфические казахские звуки, использовались апострофы, из-за которых текст выглядел, по словам критиков, уродливо.

Во втором варианте, который понравился Кайпиеву гораздо больше, используются специальные значки, похожие на ударения. Так, например, слова "Республика Казахстан", которые в первой версии выглядели как Qazaqstan Respy'bli'kasy, теперь, без апострофов, стали такими: Qazaqstan Respýblıkasy.

"Мне не нравился первый вариант, - говорит Кайпиев. - Было похоже на головастиков".

И тут до него доходит... Его ресторанчик, открывшийся в декабре, называется Sa'biz - и название написано на первой версии латиницы. Теперь все его материалы для маркетинга, все надписи на держателях для салфеток, на меню, да плюс еще огромный знак, стоящий перед рестораном на улице - всё это надо менять.

Поспешив применить новый алфавит, Кайпиев никак не подозревал, что правительство вскоре усовершенствует его. Теперь, как он считает, ему придется потратить около трех тысяч долларов на то, чтобы везде поменять название ресторана на Sábiz.

То, черезо что придется пройти и Кайпиеву, и владельцам других небольших компаний и фирм, в более крупных масштабах предстоит всему Казахстану - правительство наметило окончательный переход на латиницу к 2025 году.

Для страны, где большинство населения на русском говорит более свободно, чем на казахском, - это весьма амбициозная цель.

Родной язык

Согласно переписи 2016 года, этнические казахи составляют около двух третей населения страны, этнические русские - около 20%.

Однако после десятилетий советского правления на русском здесь говорит почти каждый: примерно 94% из более чем 18 млн граждан страны свободно им владеют. Казахский язык - на втором месте, им владеют 74%.

То, как часто пользуются тем или иным языком, зависит от географии. В северных районах страны, близких к России, а также в крупных городах, таких как Алма-Ата или Астана, на русском говорят и на улицах, и в офисах. Казахский чаще звучит на юге и западе Казахстана.

То, что ныне у казахского языка кириллический алфавит, и то, что казахстанские элиты пользуются русским, - это советское наследие. Многие бывшие советские республики поспешили от него отказаться сразу после распада СССР, после 1991 года.

Например, Азербайджан уже год спустя начал издавать учебники на латинице, за ним, в 1993-м, последовал Туркменистан.

Казахстан начинает свой переход лишь три десятилетия спустя - в иных экономических обстоятельствах. И точную итоговую стоимость этого перехода трудно прогнозировать.

Цена перемен

Пока, как сообщают государственные СМИ, бюджет правительства на 7-летний переход на латиницу (состоящий из трех этапов) составляет примерно 218 млрд тенге (664 млн долларов).

Около 90% этой суммы отводится на образовательные программы, в том числе на учебники на латинице.

Согласно госСМИ, правительство выделило примерно по 300 млн тенге (922 тыс. долларов) на 2018 и 2019 гг. Эти деньги пойдут на образовательные школьные программы, говорит экономист Эльдар Мадумаров, профессор университета КИМЭП в Алма-Ате.

 Этот вариант нового алфавита, с "головастиками", понравился не всем

Работа над переводом учебников и материалов для преподавателей начнется в этом году, пишут государственные СМИ, а учителя по всей стране начнут преподавание нового алфавита в 2020 году, начав с дошкольников и первоклассников и каждый год добавляя по одному классу вплоть до 2025-го, когда произойдет полный переход на латиницу.

Есть также бюджет на разработку компьютерной программы-конвертера кириллицы в латиницу (выделен эквивалент примерно 166 тыс. долларов), на повышение квалификации учителей средней школы (33,2 млн долларов) и на привлечение популярных и влиятельных блогеров к кампании по пропаганде заключительного этапа перехода на новый алфавит (1,4 млн долларов, начнется в 2024 году).

Однако без четкой разбивки всего этого бюджета со стороны правительства некоторые экономисты затрудняются реально оценить предстоящие затраты. (В министерствах иностранных дел, образования и культуры не ответили на просьбу Би-би-си прокомментировать и разъяснить ситуацию.)

Скрытые риски

Разрозненные сведения о том, как будет происходить переход, заставляют одного из экономистов выразить беспокойство по поводу непредвиденных результатов.

"Если эта реформа будет проведена ненадлежащим образом, высок риск того, что высококвалифицированная работники из русскоговорящего большинства, в том числе и этнические казахи, могут выбрать для себя эмиграцию, - предупреждает Эльдар Мадумаров. - Есть риск, что некоторые из возможностей, которые для них существуют сейчас, будут утрачены".

В конце февраля этого года все это проявилось довольно отчетливо, когда Назарбаев, одинаково свободно говорящий и по-русски, и по-казахски, отдал указание проводить все заседания правительства на казахском.

Русский очень долго был языком государственных дел, поэтому частенько знание русского у госчиновников превосходило знание казахского. И на одном из совещаний, показанных по телевидению, было заметно, что министрам трудновато изъясняться по-казахски. Некоторые даже предпочли слушать перевод в наушниках.

Бюрократические процедуры

Или взять хотя бы стоимость переделки государственных документов. Удостоверения, паспорта, законы и подзаконные акты... Все документы, без которых государство не может нормально функционировать, надо менять.

Говорят, что это будет второй и третий этапы реформы, но сколько именно это будет стоить - неясно, отмечает Кассымхан Каппаров, директор находящегося в Алма-Ате Национального бюро экономических исследований Казахстана.

За обмен паспортов и удостоверений уже установлена фиксированная плата. По словам Каппарова, новый паспорт будет стоить эквивалент 60 долларов, а удостоверение личности - примерно полтора доллара.

Каппарова больше интересует заключительный этап перехода на латиницу, который, как говорят, начнется в 2024 году и будет включать в себя перевод внутренней деловой документации как в центральном аппарате правительства, там и на местах. К тому времени и все государственные СМИ должны перейти на новый алфавит.

"Чтобы государственные СМИ начали использовать новый алфавит, надо сначала обучить людей, а потом изменить всю айти-инфраструктуру, чтобы перевести программное обеспечение на новые буквы. Затем придется заменить все бланки, печати и подписи, - говорит он. - И нам не сообщили примерные затраты на это. По моим оценкам, это будет стоить от 15 до 30 миллионов [долларов]".

И это только в госсекторе. "Частному сектору, конечно, придется всё делать самому. И затраты могут вырасти и в два раза, и в десять раз - все зависит от того, насколько настойчиво будет правительство, - отмечает Каппаров. - Потребуют ли они всё заменить за один год? Возможно. С нашим правительством никогда не угадаешь".

Каппарова также беспокоит, что людям - особенно представителям старшего поколения - будет трудно читать и писать на латинице, и общение в госучреждениях будет происходить на нескольких языках сразу.

"Можно назвать это языковым бременем, потому что когда вы пишите письмо в рамках госсектора, вам может понадобиться делать это по-русски, на казахском, и с применением нового казахского алфавита... Может статься, вам придется пользоваться услугами переводчиков, - говорит он. - Появятся дополнительные расходы, снизится эффективность - и, естественно, правительство в бюджете это не отражает. Но это создаст дополнительную нагрузку на правительство".

Что касается непосредственных расходов, то Каппаров уверен в верности своей оценки, которую он дал еще в 2007 году, когда вышло первое технико-экономическое обоснование перехода, и в январе этого года, когда бюджетная информация стала постепенно просачиваться в государственные СМИ. Итак, по оценке Каппарова, весь переход обойдется не более чем в 1 миллиард долларов.

Но директор казахстанского Центра макроэкономических исследований Олжас Худайбергенов считает, что переход будет стоить значительно меньше, чем оценивает Каппаров.

По его мнению, все затраты на бумажную документацию вполне уложатся в существующий, обычный бюджет. "Реальных затрат потребуют только программы по информированию населения и разъяснению перехода".

"По моей оценке, годовой бюджет не превысит 2-3 млрд тенге [6,1-9,2 млн долларов] в период с 2018 по 2025 год".

Экономические преимущества?

По словам Каппарова, правительству трудно обосновать преимущества перехода на новый алфавит, и прямой отдачи в виде новых инвестиций оно от этого не получит.

Скорее, это "надо рассматривать в большей степени как общественную и культурную программу правительства", говорит он.

Худайбергенов согласен с этим. "Это скорее вопрос национального самоопределения, идентичности, которую мы пытаемся найти - и готовы за это платить".

Профессор Мадумаров считает, что экономика может испытать замедление роста из-за политических последствий перехода на латиницу.

Некоторые даже считают, что это решение Назарбаева может сигнализировать об охлаждении отношений с Россией. Но переход на латинский алфавит способен отразиться и на отношениях с другими постсоветскими государствами.

В настоящее время до 10% текущего оборота в торговле между Россией, Казахстаном и Украиной можно объяснить удобством общего языка, общей культуры и отчасти - менталитета, поясняет Мадумаров.

Для русскоговорящих казахов это означает и большую экономическую мобильность. В то же время граждане Азербайджана и Грузии, государств, где русский язык сейчас уже не так распространен, таким преимуществом пользуются в меньшей степени.

С другой стороны, говорит профессор, с введением латинского алфавита страна сближается с Западом. Вот Турция, например, перешла от арабской вязи к латинице в 1928 году, и ее отношения с Западом с тех пор воплотились в несколько важных альянсов.

Действительно, Турцию часто приводят как пример того, как модернизация языка и правовой системы помогли ей завоевать нынешние экономические позиции в мире, говорит Барбара Келлнер-Хайнкеле, берлинский специалист по истории и языку Турции.

Однако, по ее мнению, этим прогрессом Турция скорее обязана растущему уровню образованности населения и воле отца-основателя республики Ататюрка, контролировавшего все аспекты развития страны.

В 1928 году, когда Турция перешла на латиницу, немногие ее жители умели читать и писать. Ататюрку были нужны грамотные люди, чтобы конкурировать с Европой и США, и "новый алфавит был частью этой образовательной программы", говорит она.

Независимое государство

В случае же Казахстана, подчеркивает Келлнер-Хайнкеле, переход на латиницу больше связан с дистанцированием от советского прошлого, чем с грамотностью или экономическими вопросами.

"Это политический жест, показывающий, что они - независимое государство, что они - современная страна, они - нация".

Анар Мураткызы Фазылжанова, известный лингвист, работавшая с правительством над новым алфавитом, согласна с такой оценкой и добавляет, что для многих казахов кириллический алфавит ассоциируется с контролем из Москвы.

Смену алфавита особенно приветствовала молодежь. Опираясь на опросы, проводимые в последние 10 лет ее институтом языкознания, Фазылжанова говорит, что в 2007 году 47% представителей молодого поколения (в возрасте от 18 до 25 лет) поддерживало переход на латиницу. В 2016-м эта цифра выросла до 80%.

"Это выбор народа, выбор страны. Мы связываем новый алфавит с нашими мечтами, с нашим будущим, - говорит она. - Это показывает, что наша история как независимого государства наконец начинается".

Директор Национальной академической библиотеки Казахстана Умуткан Муналбаева проводит открытые занятия для библиотекарей и для всех заинтересованных, помогая освоить латинский алфавит. Она полна оптимизма - по ее мнению, для молодежи не составит никакого труда выучить латиницу.

"Преподавателям надо учиться каждый день в течение месяца. А детям достаточно лишь 10 уроков, потому что дети учатся быстрее взрослых".

И Кайпиев, хозяин ресторана Sa'biz, полностью поддерживает переход на латиницу, несмотря на все издержки для бизнеса. "Мы хотим устанавливать связи с Европой и Америкой, с другими странами. Это поможет нам перевернуть страницу и начать новую главу нашей истории", - говорит он.

А как насчет замены всех надписей в ресторане на более свежую версию нового алфавита?

"Думаю, мы пока все оставим как есть, - говорит Кайпиев после секундного раздумья. - Мы заменим их, когда люди научатся их читать".

 

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05.05 Что нуж­но знать о по­ис­ке ра­бо­ты по­сле уволь­не­ния

05.05 Huawei за­па­тен­то­ва­ла иг­ро­вые ча­сы

05.05 В США вы­дан ор­дер на арест экс-гла­вы Volkswagen

04.05 До­рож­ка для спор­тив­ной ходь­бы Xiaomi вый­дет в кон­це мая

04.05 Xiaomi осва­и­ва­ет ры­нок по­то­ко­во­го вос­про­из­ве­де­ния му­зы­ки и ви­део

04.05 Но­вый дрон Xiaomi сто­ит все­го 64 дол­ла­ра

04.05 NASA по­ка­за­ло ком­пакт­ный ядер­ный ре­ак­тор KRUSTY, ко­то­рый мож­но бу­дет ис­поль­зо­вать при вы­сад­ке на дру­гие пла­не­ты

04.05 Twitter при­звал всех поль­зо­ва­те­лей сме­нить па­ро­ли из-за ошиб­ки в си­сте­ме

03.05 Как уре­гу­ли­ро­вать кон­флик­ты на ра­бо­те

03.05 США мо­гут за­пре­тить про­да­жи ки­тай­ских смарт­фо­нов — Reuters

03.05 Илон Маск утвер­жда­ет, что се­рий­ные гру­зо­ви­ки Tesla Semi бу­дут иметь за­пас хо­да по­чти в 1000 км

03.05 Флаг­ман­ский смарт­фон LG G7 ThinQ по­лу­чил очень яр­кий экран и за­щи­ту от физи­че­ских воз­дей­ствий

03.05 Зна­чи­тель­ные част­ные ин­ве­сти­ции поз­во­ли­ли Telegram от­ка­зать­ся от пуб­лич­но­го ICO - WSJ

03.05 Со­сто­ял­ся офи­ци­аль­ный де­бют смарт­фо­нов Samsung Galaxy A6 и Galaxy A6+

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05.05 Что нуж­но знать о по­ис­ке ра­бо­ты по­сле уволь­не­ния

05.05 Google объ­явил о но­вых пра­ви­лах раз­ме­ще­ния по­ли­ти­че­ской ре­кла­мы

03.05 Как уре­гу­ли­ро­вать кон­флик­ты на ра­бо­те

24.04 Блок­чейн-бра­у­зер Brave за­клю­чил парт­нер­ство с Dow Jones Media

24.04 По­че­му нель­зя скры­вать от ра­бот­ни­ков горь­кую прав­ду

20.04 Как рас­ска­зы­вать о сво­их та­лан­тах без скром­но­сти, и хва­стов­ства

18.04 За­чем на­чаль­ству ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект

18.04 Смех на ра­бо­чем ме­сте - при­знак… че­го?

11.04 По­вы­ше­ние, по­сле ко­то­ро­го хо­чет­ся уво­лить­ся

04.04 Ка­кие стра­те­гии по­мо­гут жен­щи­нам в ка­рье­ре

03.04 Со­зда­тель ан­ти­ви­ру­са McAfee бе­рет по $105 000 за твит о крип­то­ва­лю­тах

02.04 Во­вле­чен­ные со­труд­ни­ки быст­рее вы­го­ра­ют на ра­бо­те

29.03 Пер­вые 100 дней на­чаль­ни­ка: как из­бе­жать уча­сти вол­ка-оди­ноч­ки

26.03 Как на­учить­ся вли­ять на лю­дей

20.03 По­пуляр­ный стри­мер Ninja, транс­ли­ру­ю­щий Fortnite, за­ра­ба­ты­ва­ет 500 ты­сяч дол­ла­ров в ме­сяц

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