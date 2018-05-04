Нацбанк оценивает долю плохих кредитов в группе средних банков Казахстана в 70%

Средние банки Казахстана столкнулись с большими финансовыми проблемами, доля проблемных кредитов в их кредитном портфеле в среднем оценивается в 70%, заявил глава Нацбанка республики Данияр Акишев.

"Средние банки проводили достаточно либеральную кредитную политику, активно осуществляя кредитование связанных с акционерами лиц и под нематериальные залоги. В результате такой кредитной политики средние банки столкнулись с большими финансовыми проблемами. Средняя доля плохих кредитов составляет 70%", - цитируется Д.Акишев в сообщении регулятора.

Согласно статистике Нацбанка, в целом в банковском секторе Казахстана на конец первого квартала кредиты, по которым имеется просроченная задолженность более 90 дней (NPL), составили 10% совокупного кредитного портфеля банков.

С 2014 по 2017 годы средние банки обеспечили половину прироста кредитования экономики, констатировал Д.Акишев. "Рост ссудного портфеля отдельных средних банков достигал 900 раз, тогда как в крупных банках - 2 раза. При этом рост кредитования в средних банках был обеспечен государственными деньгами. Так, доля государственных денег в структуре обязательств средних банков составляет более 50%", - уточнил глава Нацбанка.

Он напомнил, что за последние 10 лет снизилась доля внешних заимствований и долговых ценных бумаг, которые рассматриваются как долгосрочное и, соответственно, устойчивое фондирование.

"Их замещают депозиты квазигосударственного сектора с высокими рисками концентрации, а также вклады физических лиц с высоким риском изъятия", - отметил глава регулятора.

Как сообщалось ранее, в конце прошлого года Bank RBK, а в январе 2018 года ранее аффилированный с ним Qazaq Banki, относящиеся к группе средних банков, допустили дефолты. Впоследствии RBK восстановил платежеспособность и ликвидность за счет реструктуризации долга и вливаний в капитал со стороны акционеров и Нацбанка.

В апреле стало известно о крупных проблемах у двух средних банков - у Банка Астаны и Qazaq Banki.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в середине апреля обрушился с критикой на акционеров этих банков, отметив, что банки имеют "ужасные показатели" из-за недостатков управления. Господдержка этим банкам оказываться не будет, подчеркнул президент.

После слов главы государства Банк Астаны сообщил о массовом оттоке средств клиентов и проблемах с ликвидностью. Банк ввел ограничения на ряд операций и обратился за экстренной помощью в Нацбанк.

По данным регулятора, почти 99% вкладов и счетов физических лиц в Банке Астаны, в случае прекращения его работы, будут полностью компенсированы за счет Казахстанского фонда гарантирования депозитов.

В конце апреля Нацбанк приостановил действие лицензии Qazaq Banki на прием депозитов физических лиц, открытие банковских счетов физических лиц на срок до 27 июля включительно. Такое решение регулятор принял из-за нарушения Qazaq Banki требований банковского законодательства.

Всего в Казахстане действуют 32 банка. В группу средних входят банки из второй десятки по размеру активов: Ситибанк Казахстан, Bank RBK, Altyn bank, Нурбанк, Альфа-банк (Казахстан), Банк Астаны, Qazaq Banki, "Хоум Кредит", "Банк Китая в Казахстане" и АзияКредит банк.