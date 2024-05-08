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АНАЛІТИКА

Прем'єр Литви про відправку військових до України: готові, але Київ поки не просив

 

Литва готова відправити своїх солдатів в Україну для навчання. Однак Київ поки що не просив про це.

Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Прем'єр заявила, що у неї є дозвіл парламенту на відправлення військ в Україну для навчання, про що її уряд говорив і раніше, але Київ поки що не просив про це.

Шимоніте визнала, що Росія вважатиме відправку литовських військових в Україну провокацією.

"Якби ми думали тільки про російську відповідь, то не змогли б нічого відправити. Кожного другого тижня ви чуєте, що когось бомблять", - підкреслила вона.

Ініціатива Макрона

Раніше президент Франції Еммануель Макрон не виключив можливості відправки іноземних військових на допомогу Україні. Це викликало розбіжності серед союзників України, оскільки вони побоюються провокувати пряму конфронтацію з Росією.

Тоді Франція пояснила, що Париж не відправлятиме війська безпосередньо для участі в бойових діях. Низка країн НАТО висловили готовність розглянути таку можливість. Серед них Литва, Латвія, Естонія і Канада.

Крім цього, раніше Шимоніте говорила, що Литва готова відправити військових в Україну тільки за умови належної протиповітряної оборони.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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