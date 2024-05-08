Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Конгресвумен Спартц, яка зупиняла допомогу Україні, виграла республіканські праймеріз

 

Конгресвумен Вікторія Спартц, яка є уродженкою України та протидіяла схваленню американської допомоги Києву, виграла республіканські праймеріз в Індіані та найімовірніше проведе у Конгресі США ще один термін.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Спартц перемогла вісім конкурентів-республіканців, щоб забезпечити собі місце у виборчому бюлетені цієї осені в окрузі, який є стабільно республіканським.

Перша і єдина народжена в Україні конгресвумен, Спартц раніше підтримувала надання допомоги Києву. Але напередодні праймеріз вона змінила свою позицію та проголосувала проти передачі Україні допомоги в розмірі 61 млн доларів.

Спартц стверджувала, що її лояльність передусім спрямована на Америку, і заявляла, що хоче, аби політика щодо кордону США та Мексики була включена до пакету допомоги.

Вибори в північному передмісті Індіанаполісу були частково перевіркою того, чи окупляться маневри Спартц. Її позицію широко поділяли її конкуренти, в тому числі представник штату Чак Гудріч, який позичив 4,6 млн доларів на кампанію.

Гудріч атакував Спартц за її минулу підтримку України, заявляючи, що вона ставить "Україну на перше місце".

Спартц минулого року планувала покинути Конгрес, відмовившись від переобрання в Палату представників, і відмовившись від шансу поборотися за місце в Сенаті, яке звільняє республіканець Майк Браун. Пізніше вона змінила курс, вирішивши балотуватися ще на один термін у Палаті представників.

Під час розгляду допомоги Україні Палата представників США не підтримала жодну з чотирьох поправок до проєкту, зокрема і Вікторії Спартц.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,3828
  0,0862
 0,22
EUR
 1
 42,3168
  0,0081
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1958  0,02 0,05 39,7371  0,02 0,04
EUR 42,1604  0,04 0,09 42,8621  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3400  0,08 0,20 39,3600  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес