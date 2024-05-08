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Конгресвумен Спартц, яка зупиняла допомогу Україні, виграла республіканські праймеріз
10:48 08.05.2024 |
Конгресвумен Вікторія Спартц, яка є уродженкою України та протидіяла схваленню американської допомоги Києву, виграла республіканські праймеріз в Індіані та найімовірніше проведе у Конгресі США ще один термін.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.
Спартц перемогла вісім конкурентів-республіканців, щоб забезпечити собі місце у виборчому бюлетені цієї осені в окрузі, який є стабільно республіканським.
Перша і єдина народжена в Україні конгресвумен, Спартц раніше підтримувала надання допомоги Києву. Але напередодні праймеріз вона змінила свою позицію та проголосувала проти передачі Україні допомоги в розмірі 61 млн доларів.
Спартц стверджувала, що її лояльність передусім спрямована на Америку, і заявляла, що хоче, аби політика щодо кордону США та Мексики була включена до пакету допомоги.
Вибори в північному передмісті Індіанаполісу були частково перевіркою того, чи окупляться маневри Спартц. Її позицію широко поділяли її конкуренти, в тому числі представник штату Чак Гудріч, який позичив 4,6 млн доларів на кампанію.
Гудріч атакував Спартц за її минулу підтримку України, заявляючи, що вона ставить "Україну на перше місце".
Спартц минулого року планувала покинути Конгрес, відмовившись від переобрання в Палату представників, і відмовившись від шансу поборотися за місце в Сенаті, яке звільняє республіканець Майк Браун. Пізніше вона змінила курс, вирішивши балотуватися ще на один термін у Палаті представників.
Під час розгляду допомоги Україні Палата представників США не підтримала жодну з чотирьох поправок до проєкту, зокрема і Вікторії Спартц.
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