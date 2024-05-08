FT: Цього року темп зростання міжнародної торгівлі має подвоїтися

За прогнозами міжнародних організацій, цього року темп зростання світової торгівлі має зрости більш ніж удвічі, оскільки інфляція послаблюється, а бурхливе зростання економіки США сприяє підвищенню активності.

Про це пише газета Financial Times.

ОЕСР, МВФ та Світова організація торгівлі прогнозують різке відновлення глобального потоку товарів цього року після уповільнення у 2023 році, спричиненого зростанням цін, підвищенням процентних ставок та млявим попитом.

За даними ОЕСР, світова торгівля товарами і послугами зросте на 2,3% цього року і на 3,3% у 2025 році. Це порівняно з ростом лише на 1% минулого року.

Клер Ломбарделлі, головний економіст ОЕСР, зазначила, що значною мірою це зростання зумовлене "циклічним відновленням", оскільки торгівля зростає разом із загальним економічним зростанням. Вона додала, що Китай і Східна Азія, як очікується, будуть основними рушіями активності.

Збільшення торгівлі вже допомогло прискорити зростання в деяких найбільших економіках ЄС у першому кварталі 2024 року. Загальне зростання єврозони зросло на 0,3% порівняно з попереднім тримісячним періодом, що є найвищим показником з третього кварталу 2022 року.

"Ми маємо сильніші показники торгівлі в цьому році і в наступному році - ми бачимо досить позитивні зміни з боку торгівлі", - сказав Ломбарделлі.

Згідно з даними, опублікованими у вівторок, німецький експорт у березні зростав швидше, ніж прогнозувалося, збільшившись на 0,9% порівняно з місяцем раніше, що сприяло зростанню на 3,2% у квартальному обчисленні. Імпорт в найбільшу економіку Європи також зріс на 0,3% в березні і на 1,7% в першому кварталі.

МВФ також прогнозує, що зростання обсягів світової торгівлі досягне 3% у 2024 році. СОТ, яка не надає прогнозів щодо торгівлі послугами, очікує, що торгівля товарами зросте на 2,6% у 2024 році після падіння на 1,2% минулого року.