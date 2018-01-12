Списки прокаженных. Как Вашингтон российскую элиту разводиться заставил

Максим МИХАЙЛЕНКО / Деловая столица

Ранним утром 12 января российское издание "Коммерсант", принадлежащее более чем лояльному путинскому режиму Алишеру Усманову, который после разоблачений последних лет весьма рискует подпасть под новый круг санкций, сообщило, что в "список Путина", который готовится Минфином США, будет включено около 50 человек и 300 членов их семей из числа российской элиты. Такую информацию "Коммерсант", уже засветившийся в ротации малоприятной для Кремля новости о разгроме БПЛА российской базы в Сирии, якобы получил от своих "источников в Вашингтоне". Интрига этого сообщения - а трудно представить, чтобы в России, где СМИ превращены в подразделение госаппарата, журналисты просто делали свою работу - выглядит многослойной.

Во-первых, за такой подачей прослеживается замысел продемонстрировать, что в США у российской агентуры до сих пор сохраняются источники, готовые делиться подобными сведениями. Хотя, откровенно говоря, таким ресурсом, наверное, может быть только экс-посол США в РФ, излишне доброжелательный Майкл Макфол, снизошедший до третируемого посла России в США Антонова и пригласивший его в прошлом году в свой стэнфордский институт.

Во-вторых, если такой слив и произошел, то он мог быть только контролируемым, то есть намеренным - иными словами, это вновь некое предупреждение, нацеленное на совершение Кремлем тех или иных ошибок. Нервная раздраженность Владимира Путина на мероприятии, в ходе которого он "общался" с иностранной прессой - показывает, что такие инструменты, в принципе, являются достаточно эффективными, поскольку их применение открывает "глубины подсознания" диктатора, уже пятый год живущего в параллельном мире. Однако, час "Ч", когда имена и названия, частью в открытом, а частью в закрытом режиме будут все-таки озвучены - неумолимо приближается.

И здесь проявляется коварство закона, который, как кажется извне, был навязан Трампу - ведь он не приказывает автоматически ввести санкции против фигурантов "списка Путина", но при этом автоматически произойдет их внесение во внутренние черные списки банков и страховых компаний, налоговых служб и торговцев недвижимостью от Калифорнии до Юго-Восточной Азии. А уж конкретные действия по тем или иным фамилиям или предприятиям - прерогатива Минфина США, президента, других ведомств.

В-третьих, если считать, что "Коммерсант" опубликовал эту новость в рамках информационной войны с Америкой, то цель такого хода - смягчение остроты удара. Дело в том, что экспертное сообщество и вытесненные за рубеж российские политические активисты, тесно сотрудничающие с правительственными организациями США в этом вопросе, а также бывшие функционеры госаппарата, такие как Дэниэл Фрид - недавно называли цифры, начинающиеся от двух тысяч имен. Так что это может быть новая попытка ввести в заблуждение (мол, "не все так однозначно") или представить Дональда Трампа в качестве тайного друга Кремля, опутанного сетями "глубокого правительства". Иными словами, согласно такой версии, Трамп, как может, сдерживает своих ястребов и отмазывает друга Владимира от репрессий. Такая трактовка может быть выгодна и самому президенту Трампу, переживающему новую волну травли, спровоцированную книгой Майкла Вулфа о начале своего президентства.

Но проблема даже такого уменьшительного подхода заключается в том, что и список 50300 (забавно, что это почтовый индекс в Ираке) не известен, и на нынешнем этапе эта игра напоминает "морской бой". Некоторая оправданность такой оценки связана с тем, что в прошлом Запад, в форме правительств США и стран ЕС, нередко подвергал санкциям персонажей, которые, откровенно говоря, не знают, в какой части света он вообще находится. К примеру, российские марионетки в оккупированных районах Донбасса - Захарченко и Плотницкий, первый из которых торговал курами, а второй обносил мелкий бизнес. Вряд ли они сильно переживают по поводу введенных против них санкций.

Вместе с тем, как уже показал Крым, даже такие санкции производят эффект домино, распространяющийся по связям попавших в список граждан и организаций. Происходит это и в России, причем на уровне внутренних процессов в микроэкономике. Так, российский железнодорожный оператор "Первая грузовая компания" (ПГК, входит в холдинг UCL) в 2018 году планирует приобрести до 5 тысяч вагонов, но не может их купить у НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) из-за санкций США против этого производителя - об этом 21 декабря сообщил журналистам гендиректор ПГК Олег Букин. А уже 3 января первый заместитель председателя совета директоров "Альфа-банка" Олег Сысуев заявил, что эта крупнейшая финансовая организация уведомила предприятия российского оборонного комплекса о том, что не будет их обслуживать из-за западных санкций. Как известно, за исключением - пусть это и дискуссионный вопрос, который требует официальных расследований, некоторых немецких компаний - тенью изоляции накрыт оккупированный Крым, чье население перебивается контрабандой.

Но при всех этих опасениях следует сказать, что даже 50 человек и их 300 родственников, если именно список 50300 окажется близким к истине, с учетом трехлетней истории санкций - это немало.

Вопрос ведь в том, кто эти люди - волнение хозяина "Коммерсанта" Усманова, чье непростое прошлое, в связи с коррупцией главы российского правительства Дмитрия Медведева весь прошлый год вскрывал оппозиционер Навальный - вполне понятно. Олигарх Алишер Усманов, словно появившийся со страниц произведения Николая Носова "Незнайка на Луне", уже столкнулся с ограничениями на своей экономической родине - Великобритании. А нынешний министр иностранных дел королевства Борис Джонсон - его личный враг, поскольку несколько лет назад Усманов пытался перенести российскую цензуру в свои британские издания, но был остановлен Джонсоном, в то время членом парламента. Поэтому за ним-то как раз и бдят в первую очередь. Ведь очевидно, что Лондон в данном случае последует за Вашингтоном.

Как раз с 1 января обжившие остров российские криминальные боссы, выставленные напоказ в нашумевшем сериале "Макмафия", должны будут объяснять происхождение средств для своих сделок с недвижимостью. Раньше скупившие целые улицы Лондона - с которых из-за отсутствия реальных жителей, съехал даже малый бизнес - российские "бизнесмены" с такими требованиями не сталкивались. А "список Путина" подбросит угольков под этот котелок.

Достаточно, к примеру, того, чтобы в список попал Роман Абрамович, чтобы глобальный преступный синдикат, возглавляемый Путиным, пережил землетрясение. Хотя это вряд ли - как известно, у семьи Дональда Трампа были какие-то отношения с Абрамовичем, как и с другими российскими нуворишами, сменившими перчатки убийц на маникюр метросексуалов. Вряд ли сотрудники правительства станут дополнительно злить президента, оказавшегося в подлинной осаде. Между тем, министр финансов США Стивен Мнучин на днях заверил, что ведомство сфокусировано на работе над "списком Путина", и представит - вместе со спецслужбами - этот доклад вовремя. С одной стороны, это реакция на подгоняющую критику конгрессменов-демократов. С другой стороны, возможно, именно в эти дни проходят тайные переговоры о перемещении средств. Весьма вероятно, что растущий уровень "мандража" приведет к единовременному крупному оттоку из России средств, и не исключено, что именно поэтому Центробанк РФ решил в январе-феврале купить $4,5 млрд. Правда, обычное бегство - если исходить из системы, которую создает этот закон - уже не поможет.

Забавно, как многие российские депутаты, чиновники и крупные предприниматели, кичившиеся показным православным консерватизмом, начали внезапно разводиться с женами, чтобы вывести их из-под действия санкций. Поскольку, скорее всего - и это лишнее. Если исходить из формулы 50+300, то это в среднем по 6 голов на одного фигуранта, то есть и прошлые, и действующие супруги уже включены.

Примечательно, что в мире массового потребления, где даже сериал о гангстерах - больше не эпическая сага о клане Корлеоне, а рассказ о строительстве мафиозной сети, санкции тоже ударяют по принципу "все включено".

Впрочем, следует сказать, что в условиях уже произошедшей, практически полной остановки российской экономики (так начинал и Иран), быстрого выгорания ликвидной части резервов и существования на нефтяной (даже не газовой) ренте маржи - "список Путина" вряд ли произведет взрывной коллапс экономики РФ. Она продолжит разрушаться черепашьими, но постоянно ускоряющимися темпами. Смысл нового расширения санкций, скорее, политический - теперь даже во внутреннем круге диктатора должны осознать его токсичность. Ведь его окружение, как и сам Владимир Владимирович, больше всего ценит в постсоветской эпохе возможность выезжать за пределы страны, складируя там награбленное, и не в рубле, а в настоящих, свободно конвертируемых валютах. И даже если это 50 человек и 300 родственников - вот таких радостей их и предполагается лишить. Сначала - индикативно, а затем и административно.

Что же касается допущений из разряда о том, что жертвы санкций произведут в Москве переворот, то это весьма наивные мечты. Максимум на что способны скупщики краденого и нравственно деградировавшие сотрудники органов советской госбезопасности времен застоя и перестройки - это сдаться в руки властей стран Запада на территории стран Запада (даже не в посольстве в Москве). А вот сделать деловую Москву окончательно токсичной, в первую очередь, для политически искушенного бизнеса в Берлине, Вене, Риме и Анкаре - да, этот новый маневр способен. И остановка, таким образом, газопроводного строительства из России на юг и запад - вполне может убедить в оправданности таких действий против Кремля даже Дональда Трампа.