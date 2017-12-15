А.Венедиктов: Конечно, не Сечин посадил Улюкаева. Улюкаева посадил Путин

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

А.Венедиктов: Конечно, не Сечин посадил Улюкаева. Улюкаева посадил Путин

 

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал арест Улюкаева.

Ведущие Владимир Варфоломеев, Нино Росебашвили

В.Варфоломеев
- Сейчас с нами на связи Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы». Добрый день!

А.Венедиктов
- Добрый день, Володя!

В.Варфоломеев
- Удивил ли тебя приговор своей суровостью?

А.Венедиктов
- Нет.


В.Варфоломеев
- Ты ожидал большого срока?

А.Венедиктов

Я ожидал большого срока. К тому были все основания. И те, кто внимательно наблюдал не только за процессом, а за тем, что шло вокруг процесса и за реакцией людей, скажем, принимающих решение, включая президента Российской Федерации, было очевидно, что дело не во взятке предполагаемой и, на мой взгляд, недоказанной в два миллиона долларов и не в корзинке с колбасками. На мой взгляд, в этом деле существует что-то более глубокое. И, конечно, не Сечин, как пишут многие наблюдатели, посадил Улюкаева. Улюкаева посадил Путин. Это надо понимать очень хорошо. Игорь Иванович Сечин без решения президента на это бы ни пошел никогда. Так что я немного защищу Игоря Ивановича.

Н.Росебашвили
- А будет ли какое-то развитие этого дела?

А.Венедиктов
- Я не знаю. И кто это может знать? Нет, конечно, я думаю, будет апелляция в Мосгорсуд, но повторяю, поскольку очевидно, что решение, впрочем так же, как и по Навальному принимал лично президент Путин, для меня в этом нет никакого сомнения, это мое мнение, - то и последующие решения будут связаны с последующими решениями Путина.

В.Варфоломеев
А могут быть какие-то предположения, чем Улюкаев так не угодил Путину, до такой степени?

А.Венедиктов
- Те, кто внимательно следил за процессом, они понимали, что взятка не доказана. Даже, предположим, что она была как взятка, она не доказана. Мы видим, что свидетелями требования взятки были два человека по делу суда: это сам, собственно, Сечин и глава ВТБ Костин. Они не допрошены в суде. Мы это тоже видим. Почему-то. Мы видим, что заявление на взятку написал человек со слов другого человека, а не со слов того, от кого требовали взятки. Мы это тоже видим. Это странное решение.

В.Варфоломеев
- Ты имеешь в виду генерала ФСБ Феоктистова.

А.Венедиктов
- Я имею в виду генерала ФСБ Феоктистова. Он не присутствовал на предполагаемом вымогании взятки, а написал и подписал со слов другого человека, что в УПК, в общем, не должно работать.

Но я напомню самый главный элемент всего этого дела. Ровно год тому назад на пресс-конференции такой же большой президента Путина наш корреспондент Алексей Соломин задал ему главный вопрос той пресс-конференции, который сейчас очевиден: «Знаете ли вы версию Алексея Улюкаева о том, что произошло на самом деле?» И абсолютно грубый ответ Путина: «Мне это не надо. Мне достаточно оперативных данных».

Это означает, что дело не во взятке. Я предположу, что с позиций президента Улюкаев совершил какое-то другое преступление - какие-то расшифровки разговоров, что-то еще. Это не имеет никакого отношения к истории с «Башнефтью», решение по которой было принято лично Путиным в августе, и поэтому в октябре вымогать взятку на решение Путина в августе мне кажется смешным.

В.Варфоломеев
- А какие расшифровки? В каких приватных разговорах Улюкаев мог называть кого-то «желтым земляным червяком»?

А.Венедиктов
- Это мне напоминает историю с Саакашвили, на самом деле. Мы же не знаем, откуда у президента такое жесткое отношение к бывшему президенту Грузии. Но мы знаем, что были положены расшифровки определенных разговоров, и это частично было в публичной прессе. Здесь ничего не вылезло наружу, но я тебя уверяю, зная президента, что дело не в корзинке с колбасками, в которой между колбасками лежало два миллиона долларов. Это невозможно. Это означает, что Улюкаев совершил что-то такое, что нельзя делать публично, потому что это дискредитирует совершенно других людей, и ему прицепляют это обвинение для того, чтобы закатать его на 8 лет или для того, чтобы он попросил прощения, помилования.

В.Варфоломеев
- Сегодняшний приговор - это частная история конкретных взаимоотношения, возможно, Улюкаева - Сечина, Улюкаева - Путина или же это, как говорят, некий сигнал элитам?

А.Венедиктов
- Любой приговор, любое публичное действо имеет как часть несущую, так и часть демонстративную. Я думаю, что элита прекрасно знает, что дело не во взятке. Я думаю, что те элиты, которым, может быть, этот сигнал - дело не во взятке - элиты смущены тем, что они не знают, в чем дело. И вот это может быть сигнал: «Ребята, я за вами смотрю. Только попробуйте вильнуть, только попробуйте спрыгнуть с корабля. Только попробуйте сделать попытку к бегству. Я вас достану. По другим обвинениям».

Нельзя же вменить человеку в вину, что он хочет бежать с корабля? Нельзя. Нельзя же поставить человеку вину, что он в частных разговорах мог обрушится с критикой на позицию президента по каким-то вопросам? «Так значит, предатель и лицемер? Ты мне в лицо говоришь одно и меня поддерживаешь, а в разговоре со своими близкими или по телефону с кем-то ты говоришь совсем другое. На тебя нет надежды». Вот, в чем здесь дело и вот, в чем сигнал элитам, а не во взятке.

В.Варфоломеев
- Может ли Улюкаев надеяться, что на этапе апелляции каким-то образом его нынешний реальный 8-летний срок трансформируется во что-то более мягкое?

А.Венедиктов
- В 7-летний, например, да?

В.Варфоломеев
- 7 лет условно.

А.Венедиктов
- Смотри, еще раз повторяю, я точно понимаю, что он приговорен к такой мере наказания не за взятку. Взятка не доказана в суде. Если бы был присяжным и Путин был бы присяжным как юрист, если бы мы сидели с ним в коллегии присяжных, и я бы сказал, что Улюкаев виновен на основании тех доказательств, которые представлены в стене, Путин бы размазал меня по столу как юрист просто, просто бы размазал. Я это хорошо понимаю. Любой юрист размажет. И любой присяжный размажет, потому что не доказано.

И это означает, что там находится какая-то другая история, о которой даже Улюкаев может не догадываться. Он сказал и забыл. Он сделал и забыл. Он не знает и не понимает. «А ты сам вспомним, что ты сделал, мы помним такие периоды в истории нашей страны, - Ты сам расскажи, сам повинись, и тогда может тебе скидка выйдет». А в чем виниться-то? - вот же вопрос. И это не мои фантазии, я хотел бы обратить внимание, я говорю со знанием дела.

В.Варфоломеев
- Кстати, у тебя были прогнозы о том, что новый, следующий срок Путин после марта 18-го будет еще более жестким или даже более жестоким. Но как-то рано он в декабре начинается.

А.Венедиктов
- А для него нет разницы между третьим и четвертым сроком. Это люди, которые наблюдают с наружи, могут видеть, как третий срок стал чрезвычайно консервативным, а четвертый станет реакционным и мракобесным. А для него это нормальное скольжение, для Путина. И сигналы элитам, - о которых ты совершенно справедливо говоришь, потому что Путин уделяет больше внимание разного рода сигналам по жизни, вот вообще, - это тоже содержится в этом приговоре. Но, на самом деле, повторяю, мы этого не знаем, мы может только предполагать. Потому что реакция Путина на пресловутой пресс-конференции всего через месяц после ареста Улюкаева была большой неожиданностью для всех.

В.Варфоломеев
- Теперь будем следить, как дальше на это отреагируют, в том числе, представители элиты. Спасибо. С нами на связи был, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», наш политический обозреватель Алексей Венедиктов.
 

ПО РУБРИКАМ

22:06 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны за­вер­шил тор­ги 15 де­каб­ря в "зе­ле­ной зоне"

17:39 НБУ пла­ни­ру­ет уве­ли­чить или от­ме­нить ли­мит ре­па­три­а­ции ди­ви­ден­дов за 2017

17:07 По­вы­ше­ние учет­ной став­ки су­ще­ствен­но не от­ра­зит­ся на кре­дит­ных и де­по­зит­ных став­ках, но мо­жет при­тор­мо­зить рост кре­ди­то­ва­ния - бан­ки­ры

16:52 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 15.12.17

16:28 Е-ли­цен­зии на пе­ре­вод ва­лю­ты за гра­ни­цу по­лу­чи­ли 300 че­ло­век , - НБУ

16:11 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 15 де­каб­ря со­ста­вил 27,6351 грн

16:08 Курс бит­кой­на под­ско­чил до оче­ред­но­го ре­кор­да, це­на фью­черсов пре­вы­си­ла $18000

15:41 Банк "Финан­со­вый партнер" ре­ор­га­ни­зо­вал­ся в фин­ком­па­нию

15:17 Курс дол­ла­ра к ев­ро за­вер­ша­ет сни­же­ни­ем первую не­де­лю из трех

14:36 Бир­жи АТР, кро­ме Юж­ной Ко­реи, 15 де­каб­ря за­кры­лись сни­же­ни­ем ин­дек­сов

14:19 Быв­шие ак­ци­о­не­ры При­ват­бан­ка за­тя­ги­ва­ют вре­мя через су­ды, ре­струк­ту­ри­зи­ро­вать кре­ди­ты они не со­би­ра­лись, - НБУ

14:05 НБУ на­де­ет­ся на на­зна­че­ние пред­прав­ле­ния При­ват­бан­ка до 2018

13:54 НБУ под­твер­жда­ет воз­мож­ность ре­фи­нан­си­ро­ва­ния При­ватБан­ка при ис­пол­не­нии су­деб­ных ре­ше­ний по от­мене bail-in

12:11 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 15.12.17

12:07 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 14.12.2017

• дальше…

21:41 C 8 по 15 от­ме­чал­ся рост роз­нич­ных цен на свет­лые неф­те­про­дук­ты и сжи­жен­ный газ

18:32 С 11 по 15 де­каб­ря же­лез­но­до­рож­ные пар­тии ди­зель­но­го топ­ли­ва по­до­ро­жа­ли на 500 грн/т - до 26 070 грн/т

18:28 За не­де­лю СУГ в опте по­де­ше­вел на 300 грн/т

18:24 Це­на неф­ти Brent сни­зи­лась 15 де­каб­ря до $63,26 за бар­рель, WTI про­дол­жа­ет до­ро­жать

17:53 Не­га­тив­ное саль­до внеш­ней тор­гов­ли Укра­и­ны то­ва­ра­ми за 10 мес.-2017 вы­рос­ло по­чти в 2,2 ра­за

17:29 Ис­пол­ня­ю­щий обя­зан­но­сти гла­вы НБУ Яков Смо­лий озву­чил 5 пре­тен­зий МВФ к Укра­ине

17:07 По­вы­ше­ние учет­ной став­ки су­ще­ствен­но не от­ра­зит­ся на кре­дит­ных и де­по­зит­ных став­ках, но мо­жет при­тор­мо­зить рост кре­ди­то­ва­ния - бан­ки­ры

16:49 Экс­порт­но-кре­дит­ное агент­ство начнет ра­бо­ту в 2018г - Грой­сман

13:47 Сель­хоз­про­из­вод­ство в Укра­ине за 11 мес.-2017 со­кра­ти­лось на 2,8% - Гос­стат

13:26 Goldman: "боль­шую нефть" ждет успеш­ный 2018 год

• дальше…

23:11 Внут­ри рос­сий­ской бан­ков­ской си­сте­мы су­ще­ству­ет глу­бо­чай­шая сте­пень не­адек­ват­но­сти тех, кто при­ни­ма­ет ре­ше­ния, - В.Ино­зем­цев

22:36 А.Ве­не­дик­тов: Ко­неч­но, не Се­чин по­са­дил Улю­ка­е­ва. Улю­ка­е­ва по­са­дил Пу­тин

15:53 НАТО по­до­зре­ва­ет Рос­сию в на­ру­ше­нии до­го­во­ра РСМД

15:34 Вто­рая фа­за пе­ре­го­во­ров по Brexit бу­дет за­ви­сеть от пол­но­го вы­пол­не­ния усло­вий пер­во­го эта­па - Ев­ро­со­вет

15:13 Суд при­го­во­рил экс-ми­ни­стра эко­но­ми­че­ско­го раз­ви­тия Рос­сии Алек­сея Улю­ка­е­ва к 8 го­дам ли­ше­ния сво­бо­ды

11:03 В Кон­грес­се США под­го­то­ви­ли за­ко­но­про­ект о по­мо­щи Укра­ине в сфе­ре ки­бер­без­опас­но­сти

10:50 В США вновь вво­дят ре­ги­стра­цию дро­нов

10:44 Фе­де­раль­ная ко­мис­сия по свя­зи США от­ме­ни­ла пра­ви­ло се­те­во­го ней­тра­ли­те­та

09:35 Один из круп­ней­ших бан­ков Рос­сии от­прав­лен на са­на­цию

09:11 Ев­ро­со­юз ре­шил про­длить санк­ции в от­но­ше­нии Рос­сии до се­ре­ди­ны 2018 го­да

14.12 По­че­му Ка­на­да ре­ши­ла про­да­вать ору­жие Укра­ине

14.12 Ев­ро­со­юз объ­еди­ня­ет уси­лия в сфе­ре обо­ро­ны

14.12 10 про­фес­сий, ко­то­рые вы­би­ра­ют мо­ло­дые аме­ри­кан­цы

14.12 Disney ку­пит 21st Century Fox Мер­до­ка за 52 млрд дол­ла­ров

14.12 Дра­ги ви­дит не­об­хо­ди­мость в со­хра­не­нии су­ще­ствен­ных объ­е­мов сти­му­ли­ро­ва­ния для уси­ле­ния ин­фля­ции

• дальше…

18:41 Ки­ев­со­вет пред­ло­жит близ­ле­жа­щим на­се­лен­ным пунк­там объ­еди­нить­ся в Ки­ев­скую аг­ло­ме­ра­цию

14.12 Чтобы предот­вра­тить пор­чу ас­фаль­та, фу­ры на въез­де в Ки­ев бу­дут взве­ши­вать

11.12 Ки­ев­пас­странс при­сту­пил к уста­нов­ке ав­то­ма­тов для бес­кон­такт­ной опла­ты про­ез­да

11.12 Укра­и­на под­ня­лась в ми­ро­вом рей­тин­ге про­даж ору­жия

11.12 Ита­льян­ский ло­уко­стер на­чал ле­тать из Ми­ла­на в Ки­ев

07.12 Ра­да про­дли­ла мо­ра­то­рий на от­чуж­де­ние сель­хоз­зе­мель до 2019

05.12 Мо­биль­ные опе­ра­то­ры до­го­во­ри­лись о внед­ре­нии 3G и 4G в ки­ев­ском мет­ро

30.11 В Ки­е­ве бу­дут эва­ку­и­ро­вать при­пар­ко­ван­ные ав­то, ме­ша­ю­щие дви­же­нию об­ще­ствен­но­го транс­пор­та и пе­ше­хо­дов

30.11 Клич­ко хо­чет стро­ить мно­го­этаж­ные пар­кин­ги на ме­сте га­ра­жей

29.11 В Ки­е­ве за­пре­ти­ли пар­ко­вать­ся на 67 ули­цах

27.11 Uber сно­ва по­вы­сил та­ри­фы в Ки­е­ве

27.11 Еди­ный элек­трон­ный би­лет для об­ще­ствен­но­го транс­пор­та за­ра­бо­та­ет в Ки­е­вев ап­ре­ле сле­ду­ю­ще­го го­да

27.11 Сек­тор офис­ной не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва станет од­ним из клю­че­вых для ин­ве­сто­ров в 2018 го­ду

23.11 7 укра­ин­цев по­па­ли в Топ-100 но­ва­то­ров Ев­ро­пы - Financial Times

22.11 Ки­ев до­го­во­рил­ся с ки­тай­ской CRIG о стро­и­тель­стве ли­нии мет­ро на Тро­е­щи­ну

• дальше…

12:51 Что Лу­цен­ко бу­дет де­лать с Са­а­ка­шви­ли даль­ше

11:03 В Кон­грес­се США под­го­то­ви­ли за­ко­но­про­ект о по­мо­щи Укра­ине в сфе­ре ки­бер­без­опас­но­сти

10:34 Со­зда­ние Ан­ти­кор­руп­ци­он­но­го су­да яв­ля­ет­ся глав­ным тре­бо­ва­ни­ем МВФ, - Да­ни­люк

09:11 Ев­ро­со­юз ре­шил про­длить санк­ции в от­но­ше­нии Рос­сии до се­ре­ди­ны 2018 го­да

07:55 Но­вый Вер­хов­ный Суд на­чал ра­бо­ту, выс­шие спец­су­ды пре­кра­ти­ли функ­ци­о­ни­ро­ва­ние

14.12 Лу­цен­ко на­де­ет­ся на спец­кон­фис­ка­цию не ме­нее 5 млрд грн окру­же­ния Яну­ко­ви­ча в сле­ду­ю­щем го­ду

14.12 Тил­лер­сон: Пу­тин не про­сто вы­брал сто­ро­ну в кон­флик­те, а вторг­ся в Укра­и­ну

13.12 НБУ про­сит НАБУ рас­сле­до­вать за­кон­ность дей­ствий су­да, по­ста­но­вив­ше­го взыс­кать с При­ват­бан­ка 1 млрд гри­вен в поль­зу Сур­ки­сов

13.12 За­пах­ло бар­да­ком. За­чем Кор­бан вер­нул­ся в Укра­и­ну

13.12 По­слы стран G7 при­зва­ли Сыт­ни­ка и Хо­лод­ниц­ко­го быть сдер­жан­нее в ра­бо­те

13.12 НАПК про­сит НАБУ рас­сле­до­вать воз­мож­ное де­кла­ри­ро­ва­ние не­до­сто­вер­ной ин­фор­ма­ции На­са­ли­ком

13.12 Укра­и­на по­да­ла за­яв­ку на по­лу­че­ние но­вой мак­ро­фи­нан­со­вой по­мо­щи от ЕС

13.12 Во мно­гих от­рас­лях Укра­и­на уже от­ста­ет от гра­фи­ка им­пле­мен­та­ции Со­гла­ше­ния об ас­со­ци­а­ции - Мин­га­рел­ли

13.12 Тя­же­лое на­прав­ле­ние. Как ВСУ от­би­ли у ги­бри­дов еще один ху­тор

13.12 США не от­ме­нят санк­ции про­тив РФ до вос­ста­нов­ле­ния тер­ри­то­ри­аль­ной це­лост­но­сти Укра­и­ны - Тил­лер­сон

• дальше…

16:44 Telegram, Viber, WhatsApp, Signal — ка­ким мес­сен­дже­рам мож­но до­ве­рять

12:28 Samsung за­па­тен­то­вал ди­зайн смарт­фо­на с не­обыч­ным за­гну­тым дис­пле­ем

10:50 В США вновь вво­дят ре­ги­стра­цию дро­нов

10:44 Фе­де­раль­ная ко­мис­сия по свя­зи США от­ме­ни­ла пра­ви­ло се­те­во­го ней­тра­ли­те­та

08:43 Toyota по­стро­ит первую в ми­ре стан­цию по про­из­вод­ству элек­три­че­ства, во­ды и во­до­ро­да

14.12 LG обе­ща­ет 23 ча­са ра­бо­ты но­ут­бу­ков Gram с то­по­вы­ми про­цес­со­ра­ми

14.12 Ме­сто Mercedes-AMG CLS 63 зай­мет че­ты­рех­двер­ка AMG GT4

14.12 10 ка­честв, ко­то­рые не лю­бят ра­бо­то­да­те­ли

14.12 Doogee раз­ра­бо­та­ла кон­цепт пол­но­экран­но­го слай­де­ра

13.12 За пер­вые 4 ча­са ICO бы­ло при­вле­че­но $50 млн на со­зда­ние крип­тосмарт­фо­на FINNEY

13.12 Uber ока­зал­ся опас­нее элек­тро­мо­би­лей для неф­тя­но­го биз­не­са

13.12 Ford при­знал элек­три­че­ские бес­пи­лот­ни­ки не­эф­фек­тив­ны­ми в срав­не­нии с ги­брид­ны­ми

12.12 Круп­ные япон­ские ав­то­про­из­во­ди­те­ли объ­еди­ни­лись ра­ди се­ти во­до­род­ных за­пра­вок

12.12 Пра­ви­тель­ство Бол­га­рии за­ра­бо­та­ло 3 мил­ли­ар­да дол­ла­ров на кон­фис­ко­ван­ных бит­ко­и­нах

12.12 Ха­рак­тер мо­жет по­ме­шать ка­рье­ре

• дальше…

14.12 10 ка­честв, ко­то­рые не лю­бят ра­бо­то­да­те­ли

12.12 Ха­рак­тер мо­жет по­ме­шать ка­рье­ре

04.12 Google и Facebook кон­тро­ли­ру­ют 84% гло­баль­но­го рын­ка циф­ро­вой ре­кла­мы

23.11 Как швед­ская ком­па­ния на­учи­лась пе­ча­тать ча­сти те­ла на 3D-прин­те­ре

22.11 Чер­ная пят­ни­ца: пять осо­бен­но­стей в Укра­ине

21.11 Со­бе­се­до­ва­ние: 4 во­про­са, чтобы при­нять ре­ше­ние

17.11 Нар­ко­ман, ал­ко­го­лик, убий­ца, IT-биз­нес­мен? Как на­чи­на­лась ис­то­рия со­зда­те­ля ан­ти­ви­ру­са McAfee. И за­кон­чи­лась

14.11 10 ха­рак­те­ри­стик хо­ро­ше­го на­чаль­ни­ка

13.11 Как до­го­во­рить­ся с на­чаль­ством об уда­лен­ной ра­бо­те

13.11 Гла­ва экс­перт­но­го со­ве­та при пра­ви­тель­стве ФРГ при­зы­ва­ет от­ме­нить вось­ми­ча­со­вой ра­бо­чий день

09.11 По­че­му уволь­ня­ют­ся со­труд­ни­ки? 8 оши­бок ком­па­ний

07.11 Ро­бо­ты ско­ро за­ме­нят лю­дей-ре­кру­те­ров

06.11 Как уй­ти с ра­бо­ты, кра­си­во хлоп­нув две­рью

01.11 8 си­ту­а­ций, вли­я­ю­щих на ва­шу ка­рье­ру

25.10 Как на­чать раз­го­вор о по­вы­ше­нии зар­пла­ты: 5 со­ве­тов

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

По­вы­ше­ние учет­ной став­ки су­ще­ствен­но не от­ра­зит­ся на кре­дит­ных и де­по­зит­ных став­ках, но мо­жет при­тор­мо­зить рост кре­ди­то­ва­ния - бан­ки­ры

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно