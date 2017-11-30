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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Медведев разрешил российским госкомпаниям засекретить данные поставщиков

 Ольга Адамчук, Елизавета Базанова / Ведомости

Председатель правительства России Дмитрий Медведев освободил госкомпании от обязанности раскрывать поставщиков и подрядчиков, получающих контракты. Подписанное им в понедельник постановление разрешает госкомпаниям ограничиться публикацией в реестре закупок обезличенной информации о результатах, способе, цене закупки - без данных о победителе. Контракты с субподрядчиками еще больше уйдут в тень - поиск информации о них закрывается. Мера временная - до 1 июля 2018 г.

С 2016 г. госкомпании обязаны публиковать не только сведения о заключенных договорах, а также их исполнении и прекращении, но и сами договоры, напоминает партнер юридической компании «Яковлев и партнеры» Екатерина Смирнова. Исключение информации о подрядчиках и субподрядчиках из реестра договоров затруднит поиск данных, предупреждает она, фактически это позволит заказчикам публиковать только проект договора.

Сохранится необходимость публиковать сами контракты, утверждает представитель РЖД. Но без автоматизации искать данные о поставщике по контрактам - все равно что искать иголку в стоге сена, говорит эксперт по закупкам экспертного совета при правительстве Георгий Сухадольский.

Для рынка закупок идея стала сюрпризом, признаются Сухадольский и руководитель закупочной площадки.

Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова, представители Минфина и Федеральной антимонопольной службы не ответили на вопросы «Ведомостей».Госкомпании беспокоит перспектива обнаружения информации о внутригрупповых и финансовых сделках, говорит человек, близкий к «Роснефти», а сведения о контрагентах хотят защитить все компании, находящиеся под санкциями, чтобы не раскрывать схемы, позволяющие эти санкции обходить. Из-за санкций регулярно возникают проблемы при работе с крупными подрядчиками, в том числе и российскими, которые боятся огласки сотрудничества, - речь о технологиях, которые очень сложно заменить, говорит человек, близкий к «Роскосмосу».

Решение правительства закрыть данные о поставщиках госкомпаний действительно может быть связано с санкциями, подтверждает Георгий Сухадольский. «Анализ трафика ЕИС (сайта госзакупок. - «Ведомости») показывает, что значительная часть запросов приходит из-за рубежа», - говорит он, западные страны заинтересованы в получении информации о цепочках поставок. Госкомпании - это и оборонные предприятия «Ростеха», «дочки» Минобороны, которые проводят закупки по общим правилам, говорит топ-менеджер одной из крупных площадок.

Компании уже страдали из-за работы с контрагентами, которые оказались под санкциями. А с февраля риски вырастут еще сильнее. Тем, кто после 2 августа 2017 г. совершил «существенную транзакцию» с российской компанией из составленного госдепартаментом перечня, грозят те же санкции, что и российскому бизнесу (замораживание счетов, ограничение экспорта американских товаров в адрес нарушителя, запрет на займы в США, отказ в американских визах). В перечне «Ростех», «Вертолеты России», «Созвездие», «Сухой», «Калашников», «Оборонпром», УВЗ, «Рособоронэкспорт» и другие компании. Наказание за существенную сделку с ними могут понести компании или люди по всему миру.

Едва ли санкции - главная причина, возражает юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, - за рубежом уже созданы достаточно эффективные механизмы контроля за санкционным режимом: «Думаю, реальная причина связана с теневым бюджетом, госкомпании очень не любят отчитываться о своих тратах перед российскими пользователями». Многие закупки - к примеру, сведения о работах по благоустройству в Москве - уже защищены законом о гостайне, говорит она, данных о них нет в публичном доступе, так что власти продолжают закрывать закупки от общества.

Мера совершенно неправильная, считает партнер ФБК Игорь Николаев: открытость бизнеса - это одна из составляющих инвестиционной привлекательности страны. Никто ведь даже не оценивал, сколько мы потеряем от закрытия такой информации и гипотетического риска отказа контрагентов работать с госкомпаниями из-за новых санкций, рассуждает он, риск же первых издержек выше.

Крупные субподряды тоже требуют прозрачности, сейчас субподрядчики зачастую заключают прямой договор с генподрядчиком, рассказывает генеральный директор одной из торговых площадок.

Госкомпаниям не впервой уходить от публичности. Им удалось, например, отбиться от попытки перевести все их закупки в электронный вид - требование было вымарано из проекта поправок в законодательство о закупках, которые сейчас находятся на рассмотрении в Госдуме. Против выступали «Газпром» и «Роснефть». Их представители, а также «Роскосмоса» не комментируют постановление правительства.

Если госкомпании и их контрагенты опасаются санкций, то можно было не полностью скрыть информацию о поставщиках, а оставить ее хотя бы в закрытом сегменте ЕИС, но официальные контролеры должны иметь возможность автоматического поиска, заключает Сухадольский.

 

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