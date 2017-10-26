К чему привела ссора Астаны и Бишкека

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, выступая на расширенном заседании Межправительственного совета стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Ереване 25 октября, затронул тему казахстанско-киргизских отношений, которые заметно ухудшились в последние три недели. Свидетельством чего является, прежде всего, ситуация на границе двух соседних государств и введение Казахстаном контроля за перемещением грузов из Киргизии.

По словам Сагинтаева, ограничения на ввоз из Киргизии грузов различного назначения связаны с наличием у этой страны многочисленных нарушений таможенного и налогового законодательства, которые не только позволяли осуществлять контрабанду товаров из третьих стран, но только по сбору НДС уже нанесли ущерб ЕАЭС в размере 2,68 миллиардов долларов.

Присутствующий на этом заседании премьер-министр Киргизии Сапар Исаков вступать в полемику со своим казахстанским коллегой не стал. Хотя и заметил, что наблюдаемые до сих пор многокилометровые очереди на казахстанско-киргизской границе вызывают большое возмущение не только у граждан Киргизии и Казахстана, но и у жителей других стран.

Конфликт на фоне киргизских выборов

Черная кошка между Астаной и Бишкеком пробежала 7 октября, когда в пылу предвыборных баталий президент Киргизии Алмазбек Атамбаев неожиданно обрушился с критикой на высшее руководство Казахстана.

Поводом для резких высказываний в адрес официальной Астаны послужила встреча Нурсултана Назарбаева с одним из кандидатов на пост президента Киргизии Омурбеком Бабановым, которая достаточно широко освещалась казахстанскими СМИ и была воспринята Атамбаевым, как вмешательство во внутренние дела страны.

Гневный спич Атамбаева в адрес Нурсултана Назарбаева в Казахстане незамеченным не остался. Уже через два дня казахстанские СМИ в буквальном смысле подвергли обструкции теперь уже уходящего президента Киргизии. Но интерес казахстанской прессы к ситуации в Киргизии оказался лишь своеобразной прелюдией к главным событиям.

Контроль на границе Казахстана и Киргизии

10 октября со всех КПП на границе Казахстана и Киргизии стали поступать сообщения о возникновении многокилометровых очередей из людей и машин, которые ожидали пропуска на казахстанскую сторону по 5-6, а то и 10 часов. С чем это связано, никто не понимал.

Лишь к вечеру Пограничная служба Казахстана сообщила, что в связи с начавшейся плановой операцией по пресечению противоправной деятельности в пограничном пространстве и выявлению лиц, причастных к террористической и контрабандной деятельности, а также нарушителей миграционного законодательства, усилен досмотр лиц, транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу страны.

Еще через день министерство внутренних дел Казахстана сообщило об успешности проведения операции "Нелегал-2017", в ходе которой за пределы страны было выдворено более 1600 граждан других стран. Большая часть из них - жители соседней Киргизии.

Нежелательная сельхозпродукция

Спустя 5 дней министерство сельского хозяйства Казахстана объявило вне закона продукцию пяти молокоперерабатывающих предприятий из Киргизии в рамках "усиления ветеринарного контроля на казахстанско-киргизской границе".

Поводом для резких высказываний в адрес официальной Астаны послужила встреча Нурсултана Назарбаева с одним из кандидатов на пост президента Киргизии Омурбеком Бабановым, которая достаточно широко освещалась казахстанскими СМИ и была воспринята Атамбаевым, как вмешательство во внутренние дела страны.

Гневный спич Атамбаева в адрес Нурсултана Назарбаева в Казахстане незамеченным не остался. Уже через два дня казахстанские СМИ в буквальном смысле подвергли обструкции теперь уже уходящего президента Киргизии. Но интерес казахстанской прессы к ситуации в Киргизии оказался лишь своеобразной прелюдией к главным событиям.

Контроль на границе Казахстана и Киргизии

10 октября со всех КПП на границе Казахстана и Киргизии стали поступать сообщения о возникновении многокилометровых очередей из людей и машин, которые ожидали пропуска на казахстанскую сторону по 5-6, а то и 10 часов. С чем это связано, никто не понимал.

Лишь к вечеру Пограничная служба Казахстана сообщила, что в связи с начавшейся плановой операцией по пресечению противоправной деятельности в пограничном пространстве и выявлению лиц, причастных к террористической и контрабандной деятельности, а также нарушителей миграционного законодательства, усилен досмотр лиц, транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу страны.

Еще через день министерство внутренних дел Казахстана сообщило об успешности проведения операции "Нелегал-2017", в ходе которой за пределы страны было выдворено более 1600 граждан других стран. Большая часть из них - жители соседней Киргизии.

Нежелательная сельхозпродукция

Спустя 5 дней министерство сельского хозяйства Казахстана объявило вне закона продукцию пяти молокоперерабатывающих предприятий из Киргизии в рамках "усиления ветеринарного контроля на казахстанско-киргизской границе".

Встала на стражу здоровья казахстанцев и фитосанитарная служба страны, объявив 24 октября, что в период с 6 по 20 октября было зафиксировано 59 фактов попытки ввоза в страну подкарантинной продукции, из которых 41 случай приходится на производителей из Киргизии, пытавшихся отправить на рынки Казахстана зараженные различными вредителями картофель, яблоки, груши, виноград, хурму, малину и клубнику.

18 октября делегация из Киргизии во главе с премьером Исаковым посетила Астану, где провела переговоры по ситуации на казахско-киргизской границе. Однако достичь полной разрядки возникшей напряженности сторонам так и не удалось. Разработанная совместными усилиями "Дорожная карта" подписана не была. Не удивительно, что спустя три недели ситуация на границе между двумя странами отразилась и на ассортименте товаров, как на базарах, так и в магазинах, в частности, в Алма-Ате.

Киргизские товары уже редкость

И все же найти товары из Киргизии в Алма-Ате пока еще можно. Для этого надо проехать на небольшие базары, расположенные на окраинах крупнейшего мегаполиса Казахстана. Другое дело, что торговцы продают и киргизскую колбасу, и киргизские овощи, и фрукты исключительно из-под полы.

"У меня есть иссык-кульская картошка, яблоки, груши. Моя подруга может предложить вам бишкекскую колбасу, свежее молоко "Умут" и настоящее беловодское масло. Правда, все это теперь дороже стало, но все равно дешевле, чем местное", - оглядываясь по сторонам, полушепотом прорекламировала свои товары одна из продавщиц находящегося очень далеко от центра города маленького рынка.

При этом, по ее словам, киргизская "молочка", колбасные изделия, овощи, фрукты и даже "запрещенный" текстиль из Бишкека будут у нее и ее подруг и друзей всегда, вне зависимости от отношений между властями Казахстана и Киргизии. "Что в Бишкеке, что в Астане о простых людях не думают. Все в свои игры какие-то играют: ЕАЭС этот объявили. А толку? Все равно друг другу подножки ставят. А мы выживать должны и выживаем. Знаете, граница у нас большая. Родственники и там, и тут живут. Пограничников на каждый метр не поставишь", - философски заметила продавщица.