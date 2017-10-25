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Путин поручил придумать налог на майнинг
16:29 24.10.2017 |
Кремль раскрыл поручения ЦБ и правительству по регулированию криптовалют. Две недели назад Путин обсуждал эту тему с министром финансов Антоном Силуановым, своим помощником Андреем Белоусовым, председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной, и после этого совещания стало понятно, что криптовалютам быть, но государство возьмет под контроль их выпуск и обращение в России.
По итогам совещания Путин дал несколько поручений, говорится на сайте Кремля. До 1 июля 2018 г. правительство и ЦБ должны описать в законодательстве статус криптовалют, технологии распределенных реестров (блокчейн), а также токена и смарт-контракта. Также им предстоит выработать требования к «майнингу» криптовалют - причем майнерам предстоит регистрация. Еще их обложат налогом, но каким - пока неизвестно.
Также Путин поручил отрегулировать ICO (initial coin offering - первичное размещение криптовалют), взяв за основу практику IPO - первичного размещения ценных бумаг. Схожих позиций придерживаются и американские регуляторы. В июле американская комиссия по ценным бумагам и биржам признала токены (собственная криптовалюта проекта, которую он предлагает в обмен на инвестиции) проекта The DAO ценными бумагами, а значит, их выпуск должен сопровождаться соответствующими процедурами - например, допуском к ICO только квалифицированных инвесторов и регистрацией.
Но одновременно Путин поручил обдумать и механизмы тестирования этих новинок. До 20 декабря ЦБ должен создать специальную «песочницу» для их апробации, до тех пор пока не появится регулирование их оборота на финансовом рынке.
Страны Евразийского экономического союза ждет единое платежное пространство, где будут применяться эти новые финансовые технологии, говорится в поручении президента. ЦБ и правительство должны продумать это до 30 марта 2018 г.
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