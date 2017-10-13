Независимая адвокатура Казахстана под угрозой

В Астане в субботу, 14 октября, должен пройти внеочередной съезд казахстанских адвокатов. На повестке дня вопрос о том, как реагировать на проект нового закона "Об адвокатской деятельности и юридической помощи", который разработан министерством юстиции. Этот проект, как пишет "Новая газета" - Казахстан", направлен "на уничтожение адвокатуры как реально независимого института гражданского общества". С такой оценкой согласны видные адвокаты страны.

Государство берет под контроль адвокатуру

"Это попытка взять под контроль последний относительно независимый институт гражданского общества. Идет откат не просто назад, во времена застоя, а в еще более суровые времена", - заявил в интервью DW член президиумов Республиканской коллегии адвокатов и Союза адвокатов Казахстана Александр Розенцвайг.

В подтверждение он приводит несколько примеров из проекта закона, в спешном порядке продвигаемого Минюстом. "Государство пытается ввести дисциплинарные комиссии адвокатуры. Формально большинство членов комиссий - адвокаты, однако комиссии будут формироваться приказом министра юстиции и туда будут включаться чиновники Минюста и судьи в отставке. Но адвокатура - частная структура, и государство к ней отношения не имеет", - подчеркивает Розенцвайг.

Кто лоббирует места в коллегии адвокатов?

Далее, продолжает он, государство пытается изменить нынешнюю достаточно стабильную систему, при которой управлением коллегиями занимаются на общественных началах адвокаты с многолетним стажем работы. "Теперь же, ссылаясь на то, что у молодежи в этой системе нет возможностей для роста, Минюст предлагает ввести ограничение на пребывание в органах управления адвокатурой - 4 года. Тем самым каждые четыре года аппарат будет полностью сменяться, но новые люди понятия не будут иметь, как управлять коллегией", - поясняет юрист.

Крупные коллегии, как в Астане или Алма-Ате, это еще как-то организационно переживут, но не те, в которых всего по несколько десятков адвокатов, уверен Александр Розенцвайг. При этом он полагает, что ссылка на молодежь - лукавство, так как по факту адвокатура сейчас в основном пополняется за счет пенсионеров из правоохранительных органов и судов. "Именно эта категория составляет костяк нарушителей адвокатской этики, но теперь она лоббирует себе места в коллегии и ее системе управления", - указывает собеседник DW.

Закон об адвокатах и парадокс Казахстана

Кроме того, Минюст пытается взять на себя полномочия по оценке качества адвокатской деятельности. "В проекте закона прописывается, что дисциплинарная комиссия может наказывать адвокатов, ставить вопрос о приостановке их деятельности. Но качество работы определяется только между адвокатом и его доверителем. Один адвокат грамотно защищал подзащитного, но суд того осудил. Другой дал взятку, и его клиента освободили в зале суда. Чье качество лучше, по мнению Минюста?", - задает риторический вопрос Александр Розенцвайг. И напоминает, что сейчас действует комиссия по этике, которая квалифицированно разбирает нарушения, допущенные адвокатами.

Парадокс сложившейся сейчас в Казахстане ситуации заключается в том, что за несколько дней до внеочередного съезда адвокатов, созванного из-за угрозы резкого ухудшения условий их деятельности, президент Казахстана внес в парламент законопроект. Он содержит поправки в УПК и ряд законов, которые нацелены, как сказано, "на повышение уровня защиты граждан в уголовном процессе прежде всего за счет расширения процессуальных возможностей адвокатов". Об этом 10 октября сообщило информагентство КазТАГ.

Государственная казахстанская адвокатура?

Казахстан формально признает основные международные нормы, касающиеся адвокатской деятельности, в том числе принцип независимости адвокатов и их объединений. И при этом государство пытается взять под контроль адвокатуру, утверждает Александр Розенцвайг. "Разработчики законопроекта заложили в него норму о том, что в Казахстане может быть учреждена государственная адвокатура! Это бред. Но это отражение того факта, что в целом ситуация для адвокатов становится хуже и хуже", - считает Розенцвайг и продолжает перечисление своих аргументов.

Так, Верховный суда совместно с МВД издали подзаконный акт о том, что адвокаты не имеют права входить в суды с компьютерами и диктофонами. Принято постановление, согласно которому адвокатов, которые не доносят на своих подзащитных, например, при подозрении их в отмывании денег или финансировании террористической деятельности, практически ставят на одну доску с такими клиентами. А в новом законопроекте прописывается, что раскрытие такой информации не относится к нарушению адвокатской тайны.

Кроме того, добавляет Розенцвайг, был издан подзаконный акт, который запрещает адвокату разглашать вне судебных структур данные, полученные в ходе аудио- и видеозаписи судебных заседаний. "То есть судьи опасаются огласки своих действий. И эти подзаконные акты останутся - Верховный суд пролоббировал норму, согласно которой нормативные постановления ВС входят в систему законодательства. То есть нам законы пишет не парламент", - возмущается адвокат.

Власти готовятся к обороне

Казахстанский политолог Петр Своик констатирует, что хотя институты власти в стране скопированы с европейских, законодательная власть не представляет мнения общества, и законотворчеством занимается не парламент, а исполнительная власть. "МВД, генпрокуратура, спецслужбы, ВС пишут законы под себя, и так рождаются одиозные проекты, ущемляющие права адвокатуры", - полагает Своик.

Власти, по выражению политолога, дополнительно закручивают гайки, и это отражает тот факт, что система в целом походит к своему пределу: "Выдохлась экономическая модель, которая работает только на подпитке Нацфонда. Ясно, что модернизации политической модели не происходит. Поэтому власти готовятся к глухой обороне и бетонируют свои позиции. В том числе - в адвокатуре".

В свою очередь Александр Розенцвайг уверен, что атака на адвокатуру со стороны Минюста инициирована радикальными правыми политическими силами из правоохранительных структур и судебной власти. "Речь идет о прямом задании из этих кругов. Потому что когда говоришь с представителями Минюста, видно, что они совершенно не понимают, что сами написали", - сетует Розенцвайг.

Законопроекты, которые в Европе вызывают недоумение, для казахстанских реалий по-своему логичны, признает Петр Своик. По его мнению, под хорошим адвокатом в республике чаще понимают того, кто может "разрулить" вопрос с обвинением, с судом. А убедительность в сборе доказательств и в ходе судебного процесса не столь тут важны.

"В Казахстане есть пара десятков очень умелых - в европейском понимании - адвокатов, но они далеко не самые успешные. И "огосударствление" адвокатуры - это закрепление за адвокатурой "разруливающей", а не защищающей роли", - рассуждает политолог.

Казахстан ждет забастовка адвокатов?

Организаторы предстоящего внеочередного съезда адвокатов намерены защищать право адвокатуры на независимость. Как сообщил Розенцвайг, обычно на плановые конференции собираются полторы сотни адвокатов. На этот раз ожидается 400-500 человек. При этом у коллегии нет средств на финансирование внеочередных мероприятий, поэтому адвокаты едут на съезд в Астану за свой счет.

"Власти тоже поняли, что этот законопроект - юридический нонсенс, но в каких-то пунктах они пойдут до конца. И из областей поступают сигналы, что на адвокатов, которые делегированы на съезд, начинают давить, чтобы они или не ехали, или голосовали за проект Минюста. Вплоть до провокаций. С другой стороны, нам угрожают последствиями, если мы пойдем на забастовку. То есть власти понимают, что пара дней забастовки адвокатов приведут к коллапсу всей правоохранительной и судебной системы страны", - убежден Розенцвайг. Ведь, напоминает он, согласно законодательству, участие адвоката обязательно во многих делах, без адвоката не может идти судебный процесс, в его отсутствие показания не будут признаны достоверными.