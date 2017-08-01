Россия пыталась поставить в Крым иранские турбины

В 2014 году Путин поручил правительству сделать Крым энергонезависимым, полностью обеспечив его к 2017 году собственной и российской электроэнергией. Но этим планам помешали международные санкции, запрещающие западным компаниям, в том числе одному из крупнейших игроков на этом рынке, немецкой Siemens, поставлять энергооборудование в Крым. РБК попробовал разобраться, как Россия пыталась выйти из этой ситуации с помощью иранских партнеров и почему это привело к международному скандалу.

Ответственным за исполнение поручения Путина была назначена госкорпорация «Ростех», а уже в марте 2015 года ее «дочка» «Технопромэкспорт» (сейчас строит две электростанции в Крыму) купила у петербургского завода «Сименс Технологии газовых турбин» (65% у Siemens, 35% у «Силовых машин») четыре газовые турбины SGT5-2000E мощностью 165 МВт: согласно контракту, для строительства электростанции в Тамани. Однако «Ведомости» писали со ссылкой на свои источники, что турбины были приобретены для строительства двух электростанций в Крыму. По мнению Siemens, «Технопромэкспорт» ввел ее в заблуждение и изначально планировал поставить турбины в Крым, писал Forbes со ссылкой на иск компании к «Технопромэкспорту».

Примерно в то же время «Технопромэкспорт» рассматривал еще один вариант - купить оборудование у иранской Mapna, которая производит турбины V94.2 мощностью 162 МВт, подходящие для строительства электростанций в Крыму, по лицензии Siemens, рассказали РБК собеседник в правительстве и человек, близкий к «Технопромэкспорту». Был и другой вариант - приобрести турбины в Китае, где их также производят по лицензии Siemens, рассказывают они. Но тогда ни Китай, ни Иран не смогли подтвердить сроки изготовления четырех турбин, которые нужны были «Технопромэкспорту», это было главной проблемой, говорят источники РБК. Производство одной турбины может занять около десяти месяцев, а когда решили строить электростанции в Крыму, сроки стояли жесткие, дали команду строить быстро, рассказывает другой источник. Возможно, поэтому «Технопромэкспорт» решил, что быстрее и легче всего купить турбины у «дочки» Siemens в России, говорит один из источников.

Летом 2014 года ЕС ввел санкции в отношении Крыма, запретив европейским компаниям поставлять технологии и оборудование на полуостров, в том числе для энергетики. В декабре 2014 года экспортировать товары в Крым запретили и США. Но многие воспринимали санкции несерьезно, думали, что их отменят года через два, вспоминают знакомый крымского чиновника, который участвовал в обсуждении проекта в Крыму, и источник в российском правительстве. Но ЕС и США не только не отменили санкции, но и ввели новые. Информация о поставках немецких турбин попала в СМИ, и, по версии одного из источников РБК, Siemens стала опасаться последствий, поэтому к осени 2016 года немецкая компания начала задерживать поставку оборудования. Тогда в дело вмешался Путин, поручив правительству и «Ростеху» найти турбины у других поставщиков, утверждает он. Представитель президента Дмитрий Песков не ответил на запрос РБК.

После вмешательства президента представители «Ростеха» стали часто ездить в Иран и договариваться о поставках турбин с местной Mapna, рассказывают собеседники РБК.

Переговорам с Mapna способствовало расширение отношений между Россией и Ираном после отмены международных санкций в отношении Исламской Республики в 2016 году. В ноябре 2016 года на заседание межправительственной комиссии в Тегеран приехали руководители федеральных органов власти, губернаторы, представители Совета Федерации и более 300 компаний. Тогда страны заключили меморандум о взаимопонимании по 20 проектам в ТЭК. В декабре Россия и Иран подписали межправительственные соглашения, согласно которым Россия должна выделить экспортный кредит на $2,2 млрд на строительство ТЭЦ и электрификацию участка железной дороги в Иране. Иран - наш добрый сосед, давний и важный партнер России, говорил министр энергетики Александр Новак.

Осенью 2016 года переговоры «Ростеха» с Ираном о поставках турбин в Крым шли успешно, вспоминают три собеседника. Иранская Mapna делает по лицензии Siemens турбины - аналог SGT5-2000E, но предыдущего поколения. Для того чтобы не нарушить санкции, скорее всего, юристы Siemens детально исследовали лицензию, по которой Mapna делала оборудование, и не нашли никаких нарушений в случае его поставок в Крым, говорит человек, близкий к Siemens. Проблемы с санкциями не должны были возникнуть, подтверждает человек, близкий к правительству. Вполне вероятно, что в итоге Mapna согласилась поставить турбины, сочтя риск нарушения санкций незначительным, вспоминает источник, близкий к немецкому концерну. В феврале 2017 года гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил журналистам, что корпорация находится в завершающей стадии переговоров о покупке иранских турбин. «Рассчитываем, что к концу года, если американцы и европейцы не придумают какие-либо новые санкции, мы эти турбины установим», - сказал тогда Чемезов.

Но контракт так и не был заключен. Поставлять турбины в Крым иранцам запретила, судя по всему, сама Siemens. Об этом РБК рассказали три источника, близкие к немецкой компании, «Ростеху» и российскому правительству. По версии одного из них, такую причину иранцы указали в письмах, направленных в российское правительство. Почему Siemens изменила свою точку зрения, собеседники РБК не знают. По версии источника, близкого к немецкой компании, Siemens предупредила иранского партнера, что поставки оборудования в Крым могут негативно отразиться на взаимоотношениях Siemens и Mapna. Представитель «Ростеха» 6 июля так объяснил срыв переговоров с иранской компанией: «Не достигли взаимопонимания по ряду технических и коммерческих вопросов».

Официальный представитель Mapna отказался от комментариев. Представитель Siemens Вольфрам Трост не стал комментировать информацию о возможных поставках иранской Mapna в Крым. «Мы категорически настаиваем на соблюдении всех собственных обязательств об ограничении экспорта оборудования, а также обязательств своих партнеров и клиентов», - сказал он РБК.

Весной 2017 года, после демарша Mapna, «Ростеху», вероятно, пришлось вернуться к первоначальному плану поставки в Крым турбин российской «дочки» Siemens. Уже 12 апреля Александр Новак сообщил журналистам, что иранские турбины - не единственный вариант оборудования для полуострова. «Мы рассматриваем разные варианты, оборудование третьих стран, оборудование в том числе российское, которое производят российские компании, а также то оборудование, которое находится на территории РФ, которое было завезено до принятия соответствующих ограничений», - рассказывал он (цитата по «Интерфаксу»). 5 июля Reuters сообщил, что в Крым доставлены турбины Siemens, спустя несколько дней это подтвердил сам концерн, и разгорелся международный скандал. Представитель «Ростеха» заявил, что его структуры поставили в Крым турбины, купленные на вторичном рынке и значительно модернизированные на российских заводах, а 28 июля признал, что речь - о модернизации оборудования немецкого производителя с использованием «российского ноу-хау». Siemens подала иск к «Технопромэкспорту» в Арбитражный суд Москвы, обвинив его в нарушении контракта, и пригрозила уголовным преследованием ответственным за поставку. Концерн также заявил о приостановке поставок энергетического оборудования российским госкомпаниям и намерении продать долю в «Интеравтоматике», которая, по данным Reuters, участвует в запуске турбин в Крыму. СМИ со ссылкой на источники сообщили о возможности введения новых санкций ЕС в отношении российских компаний и физических лиц, которые участвовали в поставке немецких турбин на полуостров.