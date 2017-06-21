Финансовые новости
- |
- 21.06.17
- |
- 12:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Россияне одобряют внешнюю политику Путина больше, чем внутреннюю
08:26 21.06.2017 |
Восемьдесят семь процентов россиян одобряют внешнюю политику президента России Путина, оценка его внешнеполитической деятельности превосходит оценку внутренней политики, говорится в опубликованном во вторник исследовании Pew Research Center. В отношении Украины и Сирии мнение россиян расходится с Кремлем: поддержка украинской политики Путина упала больше всех других направлений внешней политики (на 20%), количество россиян, считающих НАТО главной угрозой России, уменьшилось (с 50 до 41%), а сохранение у власти в Сирии Башара Асада считает важным лишь четверть россиян. Приоритетом в Сирии россияне считают снижение жертв среди гражданского населения (72%) и борьбу с экстремистскими группами (64%).
Противоречия между одобрением курса внешней политики Путина и нежеланием россиян вмешиваться в дела других стран (65%) нет, полагает старший исследователь Pew Research Center Маргарет Вайс: «Большинство россиян хотят заниматься своими делами. То, что Путин набирает очки, например, в отношениях с ЕС или США, автоматически не ведет к тому, что россияне хотят больше участвовать в мировой политике. Это подтверждает и то, что намного больше россиян (34% ) хотело бы свернуть присутствие России в Сирии, а не расширить его (11%)». Последнее исследование Pew о том, как люди в других странах оценивают Путина и его политику, проводилось в 2015 г., напоминает Вайс: тогда лишь 24% респондентов в 39 странах положительно оценивали действия Путина на международной арене, а 58% негативно высказывались о российском лидере.
За последние годы Путин сосредоточился на внешней политике, для того чтобы запастись поддержкой в стране и показать свои амбиции за рубежом, убеждена Сара Лэйн из Королевского института оборонных исследований в Великобритании. Другие страны, в первую очередь США, угрожают интересам России в мире, с чем внешняя политика и борется, - именно так представляют россиянам внешнеполитическую повестку, считает эксперт: «Если Россия противостоит США, действует с ними наравне или подрывает их позиции - это называют победой. Что касается аннексии Крыма или неожиданного вмешательство в сирийские дела - можно сказать, Путин разыграл здесь свои карты, но вот экономике это точно не поможет, а только еще больше подорвет позиции. Помимо этого россияне остро нуждаются в пересмотре социального контракта дома».
Для россиян значимость внешней политики измеряется результатом, полагает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин: «Наше общество легко адаптируется к смене курса, и результатом являются самые разные вещи: хорошие отношения с Америкой - результат, плохие отношения - значит, необходима патриотическая мобилизация. Россияне находят аргументы в пользу согласия с самыми разными решениями, за исключением того, когда мы что-то сдаем, но этого последнее время не происходило». Аргументы в поддержку внешнеполитического курса Путина в последние два года россиянам найти все сложнее, продолжает эксперт: «Эмоций и новой информации мало. После присоединения Крыма у людей была целая система аргументации на бытовом уровне, которая по сто раз звучала со всех телеэкранов, с востоком Украины было сложнее, а в Сирии все совсем сложно». После всплеска эмоций в самом начале операции в Сирии интерес россиян начал быстро пропадать, считает Макаркин: «Сначала был эмоциональный подъем в связи с использованием современной военной техники: мы такие же, как американцы, они разбомбили Ирак - и мы что-нибудь разбомбим, например Сирию. Но блестящих результатов не видно, вроде боролись с террористами, потом с ними же ведем переговоры в Астане. Где находится Ракка и чем она отличается от Пальмиры, которую мы то берем, то теряем, - об этом уже люди думать не хотят». Россияне озабочены стагнацией, которой конца и края не видно, и больше заняты вопросом, как свести концы с концами, поэтому внешняя политика не будет играть ключевой роли в предвыборной кампании Путина. Первой ласточкой стала прямая линия с президентом, на которой все внимание уделялось внутренней повестке, приходит к выводу Макаркин.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Володимир Кістіон: До 2020 року ми зможемо забезпечити енергетичну безпеку нашої держави у газовій сфері. І не імпортувати газ
Що робитиме уряд для проходження комфортного опалювального сезону, коли нарешті завершиться період надзвичайних заходів на ринку електроенергії та розкрив деталі, яким чином Україна реформуватиме проблемний державний вугільний сектор та НАК «Нафтогаз України».
|Жертвой австралийского урана в Украине станут старые схемы
|Расследование НАБУ выделения земельных участков в Киеве в 2007–2009 гг. может задеть многих очень известных политиков
|"Засиделся на троне": неудобные вопросы Путину одобрили в Кремле
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Европа планирует ввести правила для беспилотников к 2019 году
|Китайские акции включены в MSCI EM, Аргентина осталась фронтиром
|Россияне одобряют внешнюю политику Путина больше, чем внутреннюю
|"Засиделся на троне": неудобные вопросы Путину одобрили в Кремле
|Путин выдал атаку вертолетов США за работу российской авиации
|Повстанцы в Колумбии сдали большую часть оружия
Это интересно
|Гонконгский миллиардер Ли Кашин уйдет на пенсию в 2018г в возрасте 90 лет - WSJ
|Airbus показал на видео, как работает летающее такси
|Доминирование Китая в сети bitcoin невероятно беспокоит технолибертарианских пуритан цифровой валюты
|14 признаков того, что вас выживают из коллектива
|Что техгиганты делают со своими миллиардами?
|Электроустановка седана Audi A8 откроет новые возможности
|Илон Маск утверждает, что властям Лос-Анджелеса пришлась по душе идея высокоскоростных тоннелей