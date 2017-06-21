Россияне одобряют внешнюю политику Путина больше, чем внутреннюю

Восемьдесят семь процентов россиян одобряют внешнюю политику президента России Путина, оценка его внешнеполитической деятельности превосходит оценку внутренней политики, говорится в опубликованном во вторник исследовании Pew Research Center. В отношении Украины и Сирии мнение россиян расходится с Кремлем: поддержка украинской политики Путина упала больше всех других направлений внешней политики (на 20%), количество россиян, считающих НАТО главной угрозой России, уменьшилось (с 50 до 41%), а сохранение у власти в Сирии Башара Асада считает важным лишь четверть россиян. Приоритетом в Сирии россияне считают снижение жертв среди гражданского населения (72%) и борьбу с экстремистскими группами (64%).

Противоречия между одобрением курса внешней политики Путина и нежеланием россиян вмешиваться в дела других стран (65%) нет, полагает старший исследователь Pew Research Center Маргарет Вайс: «Большинство россиян хотят заниматься своими делами. То, что Путин набирает очки, например, в отношениях с ЕС или США, автоматически не ведет к тому, что россияне хотят больше участвовать в мировой политике. Это подтверждает и то, что намного больше россиян (34% ) хотело бы свернуть присутствие России в Сирии, а не расширить его (11%)». Последнее исследование Pew о том, как люди в других странах оценивают Путина и его политику, проводилось в 2015 г., напоминает Вайс: тогда лишь 24% респондентов в 39 странах положительно оценивали действия Путина на международной арене, а 58% негативно высказывались о российском лидере.

За последние годы Путин сосредоточился на внешней политике, для того чтобы запастись поддержкой в стране и показать свои амбиции за рубежом, убеждена Сара Лэйн из Королевского института оборонных исследований в Великобритании. Другие страны, в первую очередь США, угрожают интересам России в мире, с чем внешняя политика и борется, - именно так представляют россиянам внешнеполитическую повестку, считает эксперт: «Если Россия противостоит США, действует с ними наравне или подрывает их позиции - это называют победой. Что касается аннексии Крыма или неожиданного вмешательство в сирийские дела - можно сказать, Путин разыграл здесь свои карты, но вот экономике это точно не поможет, а только еще больше подорвет позиции. Помимо этого россияне остро нуждаются в пересмотре социального контракта дома».

Для россиян значимость внешней политики измеряется результатом, полагает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин: «Наше общество легко адаптируется к смене курса, и результатом являются самые разные вещи: хорошие отношения с Америкой - результат, плохие отношения - значит, необходима патриотическая мобилизация. Россияне находят аргументы в пользу согласия с самыми разными решениями, за исключением того, когда мы что-то сдаем, но этого последнее время не происходило». Аргументы в поддержку внешнеполитического курса Путина в последние два года россиянам найти все сложнее, продолжает эксперт: «Эмоций и новой информации мало. После присоединения Крыма у людей была целая система аргументации на бытовом уровне, которая по сто раз звучала со всех телеэкранов, с востоком Украины было сложнее, а в Сирии все совсем сложно». После всплеска эмоций в самом начале операции в Сирии интерес россиян начал быстро пропадать, считает Макаркин: «Сначала был эмоциональный подъем в связи с использованием современной военной техники: мы такие же, как американцы, они разбомбили Ирак - и мы что-нибудь разбомбим, например Сирию. Но блестящих результатов не видно, вроде боролись с террористами, потом с ними же ведем переговоры в Астане. Где находится Ракка и чем она отличается от Пальмиры, которую мы то берем, то теряем, - об этом уже люди думать не хотят». Россияне озабочены стагнацией, которой конца и края не видно, и больше заняты вопросом, как свести концы с концами, поэтому внешняя политика не будет играть ключевой роли в предвыборной кампании Путина. Первой ласточкой стала прямая линия с президентом, на которой все внимание уделялось внутренней повестке, приходит к выводу Макаркин.