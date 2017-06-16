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В ходе своей 15-й по счету "прямой линии" Владимир Путин так и не рассказал о своем видении будущего
07:53 16.06.2017 |
С ростом протестного движения в РФ, это молчание опасно, считает Юрий Решето.
Cкука убивает все. Это касается как любви, так и политики. Россияне усвоили этот урок после распада СССР. После долгих лет застоя наконец-то началось какое-то движение. И того, кто опоздал, наказала жизнь.
С тех пор самая большая страна в мире больше не скучает. Турбокапитализм и управляемая демократия, скандалы в судах и коррупция, проблемы с правами человека, гомофобия, Крым, Сирия, Донбасс. Но даже воображаемые достижения страны и победы ее президента не могут убить скуку - как раз потому, что этот президент слишком долго находится у власти.
|Юрий Решето.
Без вопросов о будущем страны
Проблема Путина в том, что он уже все сказал. Многие из его "идей для достижения успеха и обновления", которые когда-то были громко заявлены, тихо похоронены. Диверсификация экономики? Она уже была. Реформа судебной системы? Борьба с терроризмом? Политика Путина в отношении Крыма и "ура-патриотизм"? Больше ничего не действует.
Вместо этого в своем телевизионном шоу вопросов и ответов действует сам Владимир Путин - в 2017 году точно так же, как в 2016-м, 2015-м и так далее: хорошо осведомленный в плане цифр, но без новых идей. После нескольких часов "общения с народом" и почти двух миллионов поступивших вопросов, именно этот народ в конечном итоге не спрашивает Путина не только о выдвижении его кандидатуры на президентских выборах в 2018 году, но и вообще о будущем страны. Никакого видения, никакой стратегии, никакого понятия о том, что Россия хочет предложить своей молодежи, которой будущее как раз и принадлежит. И которая все больше недовольна своей страной и своим главой государства. Которая в связи с этим убеждена, что вынуждена защищать свои перспективы на уличных акциях.
Неспособность к диалогу
Очередное ужесточение штрафов и еще больше арестов, массовых задержаний на акциях протеста в последние дни? В Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Новосибирске... Уже не играет никакой роли, кто кого больше провоцировал в прошлые выходные в российской столице: власти - лидера оппозиции Алексея Навального, оказывая на него давление, или сам политик - своими призывами протестовать в несанкционированном месте. По-настоящему важный урок протестов состоит в том, что государственная власть не в состоянии вести с населением хотя бы какой-то позитивный диалог. Прежде всего, с молодежью.
Протесты 12 июня показали: жесткость не поможет. Несмотря на бессмысленные и иногда жестокие аресты после протестов 26 марта, десятки тысяч недовольных россиян в прошлые выходные вновь вышли на улицы. Власть больше не контролирует ситуацию.
Наоборот: харизматичному оппозиционному политику и известному критику Путина Алексею Навальному удалось воспользоваться положением и расширить географию демонстраций. К ним подключились города, где протесты в последний раз проходили в 1905 году.
Однако президент не обмолвился об этом и словом. Президент стареющей европейской страны, где значительная часть молодежи живет теми же ценностями и по тем же стандартам, что и их ровесники в остальной Европе и США, и всем своим образом жизни отвергает пресловутые традиционные ценности, которые ей хочет навязать Россия-матушка. Игнорировать эту молодежь может быть опасно для самой власти.
Юрий Решето, руководитель московского бюро DW
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