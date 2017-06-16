С ростом протестного движения в РФ, это молчание опасно, считает Юрий Решето.

Cкука убивает все. Это касается как любви, так и политики. Россияне усвоили этот урок после распада СССР. После долгих лет застоя наконец-то началось какое-то движение. И того, кто опоздал, наказала жизнь.

С тех пор самая большая страна в мире больше не скучает. Турбокапитализм и управляемая демократия, скандалы в судах и коррупция, проблемы с правами человека, гомофобия, Крым, Сирия, Донбасс. Но даже воображаемые достижения страны и победы ее президента не могут убить скуку - как раз потому, что этот президент слишком долго находится у власти.

Юрий Решето.

Поэтому Владимир Путин должен найти себя заново. Это необязательно должно произойти сейчас, за десять месяцев до президентских выборов, которые он благодаря своей популярности может выиграть без особого труда. Но это непременно должно случиться потом - когда иссякнут ресурсы, когда страна и ее власть окажется в еще большей международной изоляции, а сегодняшние школьники и студенты, которые все в больших количествах выходят на уличные акции протеста, круто изменят политический курс.

Без вопросов о будущем страны

Проблема Путина в том, что он уже все сказал. Многие из его "идей для достижения успеха и обновления", которые когда-то были громко заявлены, тихо похоронены. Диверсификация экономики? Она уже была. Реформа судебной системы? Борьба с терроризмом? Политика Путина в отношении Крыма и "ура-патриотизм"? Больше ничего не действует.

Вместо этого в своем телевизионном шоу вопросов и ответов действует сам Владимир Путин - в 2017 году точно так же, как в 2016-м, 2015-м и так далее: хорошо осведомленный в плане цифр, но без новых идей. После нескольких часов "общения с народом" и почти двух миллионов поступивших вопросов, именно этот народ в конечном итоге не спрашивает Путина не только о выдвижении его кандидатуры на президентских выборах в 2018 году, но и вообще о будущем страны. Никакого видения, никакой стратегии, никакого понятия о том, что Россия хочет предложить своей молодежи, которой будущее как раз и принадлежит. И которая все больше недовольна своей страной и своим главой государства. Которая в связи с этим убеждена, что вынуждена защищать свои перспективы на уличных акциях.

Неспособность к диалогу

Очередное ужесточение штрафов и еще больше арестов, массовых задержаний на акциях протеста в последние дни? В Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Новосибирске... Уже не играет никакой роли, кто кого больше провоцировал в прошлые выходные в российской столице: власти - лидера оппозиции Алексея Навального, оказывая на него давление, или сам политик - своими призывами протестовать в несанкционированном месте. По-настоящему важный урок протестов состоит в том, что государственная власть не в состоянии вести с населением хотя бы какой-то позитивный диалог. Прежде всего, с молодежью.

Протесты 12 июня показали: жесткость не поможет. Несмотря на бессмысленные и иногда жестокие аресты после протестов 26 марта, десятки тысяч недовольных россиян в прошлые выходные вновь вышли на улицы. Власть больше не контролирует ситуацию.

Наоборот: харизматичному оппозиционному политику и известному критику Путина Алексею Навальному удалось воспользоваться положением и расширить географию демонстраций. К ним подключились города, где протесты в последний раз проходили в 1905 году.

Однако президент не обмолвился об этом и словом. Президент стареющей европейской страны, где значительная часть молодежи живет теми же ценностями и по тем же стандартам, что и их ровесники в остальной Европе и США, и всем своим образом жизни отвергает пресловутые традиционные ценности, которые ей хочет навязать Россия-матушка. Игнорировать эту молодежь может быть опасно для самой власти.

Юрий Решето, руководитель московского бюро DW

