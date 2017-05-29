Молдавия: министры-либералы уходят в отставку

Арест вице-председателя Либеральной партии (ЛП), мэра Кишинева Дорина Киртоакэ

В Молдавии обезглавлены министерства, в руководстве которых находились выдвиженцы Либеральной партии (ЛП). 29 мая подали в отставку глава минобразования Корина Фусу и два ее заместителя, министр экологии Валериу Мунтяну тоже вместе с двумя своими замами, а также вице-министр соцзащиты Геннадий Брега. Причиной массового отказа госчиновников-либералов от выполнения служебных обязанностей стал арест вице-председателя Либеральной партии (ЛП), мэра Кишинева Дорина Киртоакэ вечером в четверг, 25 мая. На следующий день лидер ЛП Михай Гимпу объявил о переходе партии в оппозицию. Пошатнуло ли это правящий в стране проевропейский альянс?

Перешли в оппозицию

Как заявил на пресс-конференции в Кишиневе 26 мая председатель ЛП Михай Гимпу, решение о переходе партии в оппозицию связано с давлением на либералов, которое усилилось после прихода к власти в Молдавии пророссийского президента Игоря Додона. По мнению Гимпу, "то, что сейчас происходит, это не борьба с коррупцией, это борьба с Либеральной партией", представителей которой в центральной и местных властях "арестовывают без доказательств". Участие в правящей коалиции "дорого нам стоило - потеря имиджа, здоровья, - напомнил Гимпу. - Но мы пошли на это, чтобы не допустить прихода к власти пророссийских сил". Лидер либералов не сомневается, что решение о преследовании его однопартийцев принято в Москве.

Либералы перешли в оппозицию после ареста в Кишиневе первого вице-председателя партии, мэра столицы Дорина Киртоакэ. Его подозревают в использовании служебного положения и превышении полномочий. Арестован и ряд других чиновников из команды Либеральной партии, в их числе вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву, министр сельского хозяйства Эдуард Грама, министр транспорта Юрий Киринчук. Ранее, 26 декабря 2016 года, указом президента Игоря Додона был отправлен в отставку министр обороны, вице-председатель ЛП Анатол Шалару.

"Голоса не нужны"

Молдавские либералы были членами правящего в Молдавии правоцентристского альянса с 2010 года вместе с демократами и либерал-демократами. Последние, после ареста осенью 2015 года лидера Либерально-демократической партии (ЛДПМ), экс-премьер-министра Влада Филата, объявили о своем переходе в оппозицию. В январе 2016 года в парламенте было сформировано новое правящее большинство, куда вошли либералы и демократы, увеличившие свою фракцию с 19 до 40 человек за счет экс-коммунистов и экс-либерал-демократов. В правящее большинство вошли также 10 бывших депутатов от ЛДПМ, сформировавшие Народно-европейскую группу, и два бывших либерала.

Теперь, после ухода либералов в оппозицию, в правящем большинстве осталось 52 парламентария. Их голосов достаточно, чтобы принимать простые законы. По мнению политического аналитика Ильи Киселева, есть основания полагать, что "голоса либералов больше не нужны, и от них пытаются избавиться". "Уголовные дела на либералов были открыты давно, но сажать начали только сейчас", - пояснил эксперт. В интервью DW Киселев предположил, что лидер либералов Гимпу "вряд ли будет настаивать на своей позиции, ведь его близкие под арестом. Он не будет таким принципиальным, когда дело дойдет до суда". Председатель ЛП Михай Гимпу - родной дядя мэра Кишинева Дорина Киртоакэ.

Гражданский активист и блогер Валерий Паша считает, что, сказав "а", либералы должны сказать и "б". Не только министры, но и ставленники ЛП на других должностях в госструктурах "должны отказаться от своих постов, если они перешли в оппозицию", считает он. "Пока этого не сделано, нельзя говорить о том, что они покинули правящую коалицию", - поделился блогер своим мнением с корреспондентом DW.

Правительство работает

Комментируя отставку министров-либералов и переход их партии в оппозицию, премьер-министр Молдавии Павел Филип выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации, но подчеркнул, что в любом случае "правительство полностью функционально и пользуется поддержкой большинства". "Я до сих пор не принял все заявления об отставке и не говорил с коллегами. Процесс еще не закончился", - заявил он журналистам 29 мая.

Министры-либералы оставили свои кресла в канун реформы структуры правительства. В течение ближайших двух недель кабмин утвердит и передаст на рассмотрение парламенту законопроект, предусматривающий сокращение числа министерств с 16 до 9, а также сокращение и переформатирование государственных агентств.