15 мая Россия перевела все авиарейсы из Беларуси в международные терминалы

С 15 мая Россия перевела все рейсы из Беларуси в международные сектора своих аэропортов. "Пассажиры, не являющиеся гражданами этих двух стран, будут проходить пограничную проверку", - заявил госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Григорий Рапота. Декларируется, что граждан РБ и РФ это нововведение не коснется.

Российская сторона считает, что так можно противостоять угрозе терроризма. В Беларуси критически оценили одностороннее решение РФ о закрытии белорусского воздушного транзита для иностранцев и прогнозируют издержки для компании "Белавиа", так как не все аэропорты в РФ имеют международные терминалы. Но, по мнению опрошенных DW экспертов, Минск не станет предпринимать ответные меры.

Что беспокоит Россию

Необходимость "мероприятий на границе" Россия объясняет опасениями проникновения нелегалов с белорусской территории. С 12 февраля в Беларуси действует безвизовый въезд для иностранцев из 80 стран, прибывающих в Минск на 5 дней через международный пункт пропуска в Национальном аэропорте. "При фактическом отсутствии границы, наше отечество может столкнуться с ростом террористической угрозы", - указал в cтатье в онлайн-издании газеты "Известия" вице-президент российской международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Алексей Филатов.

О риске проникновения в РФ нежелательных граждан говорил журналистам РИА "Новости" и депутат Госдумы Константин Затулин. Ранее негативную реакцию в России вызвала информация о выделении Беларуси от ЕС 7 млн евро для обустройства временных пунктов содержания нелегальных мигрантов. "Эксперты решили, что прием беженцев с дальнейшей отправкой их в Россию является частью готовящегося белорусско-европейского соглашения", - сообщал в своем обзоре замдекана факультета мировой экономики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Еще одним основанием для ужесточения контроля российская сторона называла ввоз подсанкционной продукции под видом товаров из Беларуси. "В связи со всем этим Россия может принять защитные меры", - писали СМИ РФ.

Взгляд из Беларуси

"Перенаправление авиарейсов из Минска в российские международные терминалы - всего лишь продолжение давнего процесса по усилению внутреннего погранконтроля со стороны России", - заявил в беседе с DW белорусский исследователь истории пограничной службы, автор нескольких книг Леонид Спаткай. Он напомнил, что выборочные проверки транспорта на дорогах из РБ в РФ начались в феврале 2013 года. В 2016 году Россия полностью перекрыла сухопутный транзит для граждан третьих стран через Беларусь со ссылкой на "отсутствие международных пунктов пропуска на внутренней границе Союзного государства".

Следущим шагом были 3 декабрьских указа ФСБ о введении пограничной зоны в Смоленской, Псковской и Брянской областях. Но в отличие от белорусской приграничной территории, установленной в 2014 году, где нет погранпостов и инфраструктуры, в погранзоне РФ будут обозначены места въезда людей и транспорта и установлены предупреждающие знаки. Ответственность за незаконное появление в этих местах может быть не административной, а уголовной. По мнению Спаткая, все эти меры свидетельствуют об углублении кризиса в отношениях союзников, который теперь перенесен еще и в сферу охраны границ.

"Восстанавливая пограничные барьеры, Россия нарушает союзные обязательства об отмене внутреннего контроля и Договор о совместной охране внешней границы СГ, подписанный в 1995 году", - полагает Леонид Спаткай. Он назвал абсурдом рассуждения о том, что через Беларусь в Россию хлынет поток нелегалов. По его словам, контроль в международном аэропорту Минск-2, куда прибывают иностранцы, а также на других внешних границах Союзного государства - с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной - белорусские пограничники ведут в соответствии с общей базой данных о нарушителях, которым запрещен выезд или въезд из обеих стран.

Специалист в вопросах пограничной охраны отметил, что "три главные проблемы для Беларуси - наркотрафик, контрабанда и нелегалы - порождает именно открытая граница с Россией, однако у Минска никогда не возникало желания навешивать на нее замок". Не было претензий к России, что она имеет безвизовый режим с большинством стран СНГ и Латинской Америки, с Сербией, Монголией, Таиландом и другими. Давно построены в РФ также и миграционные центры для нелегалов на деньги ЕС.

Поэтому основной причиной обострения "пограничного вопроса" эксперт считает "желание Москвы вынудить Беларусь следовать в фарватере российской визовой политики". О введении единого визового пространства в рамках Союзного государства неоднократно упоминал глава МИД Росии Сергей Лавров.

Нет такого государства

Никакой единой визовой политики у Беларуси и России быть не может, считает политический обозреватель Роман Яковлевский. "Союзное государство, как субъект международного права не существует, нет флага, гимна, конституции, хотя есть бюджет, госсекретарь Рапота и даже бессменный председатель Высшего госсовета Лукашенко", - заявил DW политолог.

По его мнению, точнее было бы говорить о согласовании действий двух суверенных государств в сфере охраны границ. Но согласования пробуксовывают после того, как Беларусь обозначила нейтралитет по отношению к событиям на Украине. Минск не ввел вслед за Россией антисанкции по отношению к продукции из ЕС и не поддержал Москву в военном конфликте в Сирии.

"Дополнительный контроль, вводимый Россией, - это признак отсутствия должного доверия не только между погранструктурами, но и на высшем уровне, хотя конфликт пытаются прикрыть знаменем безопасности от терроризма", - убежден Яковлевский.

Чем ответит Минск

Официальной реакцией Минска на действия Москвы было сообщение Госпогранкомитета РБ о том, что Беларусь не введет ответный пограничный контроль на внутренних авиарейсах в Россию и обратно. Прокомментировал российские нововведения, касающиеся авиарейсов из Беларуси также белорусский МИД.

Сославшись на заверения из Москвы, что "новый порядок не приведет к ущемлению свободы перемещения белорусских и российских граждан", пресс-служба ведомства заявила: "Посмотрим, как будут реализовываться эти новые подходы".

"Очевидно, что Беларусь не заинтересована в возведении препятствий на границах с Россией и остальным миром", - комментирует ситуацию для DWруководитель экспертной инициативы "Минский диалог" Евгений Прейгерман. Поэтому, по его мнению, из складывающихся отношений с соседней Россией "не стоит делать ни трагедии, ни сенсации". "Единственным адекватным ответом может быть продолжение переговорного процесса", - заключил политолог.