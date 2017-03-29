Право президента на роспуск парламента и снижение числа депутатов в нем - вопросы, которые будут вынесены на консультативный референдум в Молдавии. Зачем это нужно Игорю Додону?

Гражданам Молдавии предлагается высказать свое мнение о расширении полномочий президента, снижении числа депутатов в парламенте, аннулировании закона о коллективной ответственности за возвращение выведенного из страны в офшоры миллиарда долларов и о замене школьного курса истории румын на историю Молдавии. Эти вопросы будут вынесены на консультативный референдум 24 сентября. Соответствующий указ подписал вечером 28 марта президент страны Игорь Додон. Опрошенные DW эксперты неоднозначно оценивают как саму инициативу главы государства, так и ее последствия.

Что посоветует народ

Впервые в истории независимой Молдавии глава государства воспользовался своим конституционным правом "потребовать от народа изъявления его воли по вопросам общенационального значения путем референдума". Об этом президент Игорь Додон сообщил журналистам на пресс-конференции в Кишиневе 28 марта, подводя итоги своего 100-дневного правления. Он официально вступил в должность 23 декабря 2016 года.

Подписывая указ о проведении 24 сентября консультативного референдума, Додон объяснил, почему он не инициировал конституционный плебисцит, итоги которого обязательны к исполнению. Во-первых, для его проведения нужно собрать 300 тысяч подписей граждан, которые должен утвердить ЦИК, "а это длительная процедура", во-вторых, по законодательству, у парламентского большинства "возможностей аннулировать эту инициативу очень много". Как считает глава государства, мнение, высказанное народом в ходе консультационного референдума, важно для принятия последующих решений. "Я хочу увидеть депутатов, которые выступят против воплощения в жизнь требований большинства граждан", - заявил Игорь Додон. По конституции, указы президента обязательны для исполнения на всей территории страны.

Кто вернет миллиард?

Президент уверен в успехе плебисцита, ведь, утверждает он, вынесенные на референдум вопросы напрямую связаны с интересами граждан. Например, вопрос об аннулировании закона, перекладывающего ответственность за выведенный из банков Молдавии в офшоры миллиард долларов на плечи налогоплательщиков. Закон о переводе украденных денег в госдолг был принят в конце сентября 2016 года.

Другой вопрос связан с расширениями полномочий президента и предоставлением ему права распускать парламент. Сегодня, согласно конституции, он может это делать в двух случаях - невозможности формирования правительства или если депутаты в течение трех месяцев не принимают законы.

Вопрос о снижении числа депутатов со 101 до 71 Додон объяснил уменьшением населения страны. "Когда в начале 90-х формировался численный состав парламента, в стране было 4,5 миллиона жителей, сегодня их на треть меньше. Пропорционально должно снизиться и число их представителей в законодательном органе", - уверен глава государства.

Последний вопрос связан с изменением названия и содержания школьного курса истории. Вместо предмета "История румын" предлагается "История Молдовы". Это положение содержится и в программе Партии социалистов, которую Додон возглавлял с 2011 года до своего избрания на пост президента страны в ноябре 2016 года.

"Популистские решения"

Глава Центра стратегических исследований Politicon, политический аналитик Анатол Цэрану раскритиковал вопрос о расширении полномочий президента. Цэрану считает, что Молдавии в принципе нужно определить форму правления - президентская это республика или парламентская? "Если мы переходим к президентской форме правления, то расширение полномочий главы государства планомерно. Но тогда должна быть проведена конституционная реформа в целом", - говорит эксперт в беседе с корреспондентом DW.

"Пытаться посредством заплат менять конституцию - не самое удачное решение. Мы не знаем, в каких конкретно случаях, кроме тех, что прописаны в законе, президент предлагает роспуск парламента. Если он добивается априорного права распускать этот орган, "права вообще", то речь идет об установлении в стране диктатуры", - убежден Анатол Цэрану.

Аналитик скептически относится и к идее снизить в парламенте число депутатов, назвав решение включить этот вопрос в анкету референдума "чисто популистским". "Это повлечет за собой сужение представленного круга мнений. Подобное предложение в какой-то мере противоречит парламентской демократии", - убежден эксперт.

После переформатирования власти

"Инициатива о проведении консультационного референдума не неожиданная, о ней говорилось еще в ходе предвыборной кампании", - напоминает в интервью DW доктор истории Борис Шаповалов. По его словам, "президенту ничего другого не остается: 100 дней его работы показали, что все его предложения встречают ожесточенное сопротивление со стороны парламентского большинства и правительства. Это связано, в первую очередь, со стремлением Додона наладить отношения с Россией".

С точки зрения Шаповалова, "расширение полномочий президента сегодня напрашивается". "В парламенте произошло переформатирование власти из-за массового "политического туризма" из одной фракции в другую. Люди в 2014 году голосовали за определенные партии, которые теперь лишились своих мест в парламенте. Президент должен иметь возможность влиять на ситуацию", - убежден эксперт.

По его мнению, необходимо снизить и число депутатов, ведь 101 место в парламенте предусматривает присутствие народных избранников из самопровозглашенной "ПМР". "Но депутатов из Тирасполя у нас нет, как и из других населенных пунктов непризнанной страны. Поэтому их места должны быть аннулированы", - считает собеседник DW.