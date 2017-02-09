Маргарита Алехина, Наталья Галимова, Илья Рождественский, РБК

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный получил пять лет условно по «делу «Кировлеса». Если приговор будет утвержден после рассмотрения апелляции, то политик не сможет участвовать в президента России в 2018 году.

Судья Ленинского суда Кирова Алексей Втюрин приговорил основателя ФБК Алексея Навального к пяти годам условно, передает корреспондент РБК из зала заседаний. Второй фигурант «дела «Кировлеса» Петр Офицеров получил четыре года условно. Испытательный срок для обоих - полтора года. Также они должны уплатить штраф в размере 500 тыс. руб. каждый, но суд зачел сумму, которую они выплатили по первому «делу «Кировлеса». Подписку о невыезде из Кирова Втюрин отменил.

На последнее заседание Навальный пришел с вещами, которые могли ему понадобиться в изоляторе в случае лишения свободы. «Я не знаю, какой он [приговор] будет, но точно знаю, что он гарантированно не облегчит политической деятельности: ни конкретно моей, ни остальных независимых политиков и активистов. Еще один акт запугивания сработает не на всех, но на кого-то сработает, для того все и делается», - написал политик перед началом заседания.

«То, что мы видели, - телеграмма из Кремля о том, что нас не хотят допускать к выборам. Так они ведут предвыборную борьбу», - сказал Навальный после оглашения.

Адвокат Навального Вадим Кобзев отметил, что испытательный срок для Навального будет отсчитываться заново. Четыре года испытательного срока, которые прошли с первого приговора, засчитаны не будут.

Повторный «Кировлес»

Второй процесс по «делу «Кировлеса» начался 5 декабря, а с января заседания проходили почти каждый день. Другие судебные процессы, в которых участвовали фигуранты дела, были приостановлены. Навальный объяснял такую спешку «указанием Кремля».

В ходе прений гособвинитель Сергей Богданов запросил для Навального и Офицерова соответственно пять лет и четыре года условно. Как и в 2013 году, Навальному вменили организацию присвоения или растраты на сумму около 16 млн руб., а Офицерову - пособничество. Само хищение, по версии прокуратуры, совершил бывший директор «Кировлеса» Вячеслав Опалев. Он признал свою вину и пошел на сделку с правоохранительными органами, поэтому его судили отдельно и приговорили к четырем годам условно.

По версии СКР, в 2009 году Навальный, который тогда был советником губернатора Кировской области Никиты Белых, познакомил Опалева с основателем Вятской лесной компании (ВЛК) Петром Офицеровым. Пользуясь своим влиянием, Навальный навязал Опалеву невыгодную для «Кировлеса» сделку: «Кировлес» должен был поставлять ВЛК лес по заниженной цене, а та перепродавала его по рыночной. При этом «Кировлес» и сам мог реализовывать свою продукцию, указал гособвинитель.

На этих условиях «Кировлес» продал ВЛК около 10 тыс. куб. м материалов на сумму почти 16,2 млн руб. Таким образом Навальный, Офицеров и Опалев совершили хищение «в пользу третьих лиц», считает прокурор Богданов.

Защита в ответ заявляла, что фигурантов дела судили за «обычную предпринимательскую деятельность», а ВЛК выступил как посредник при продаже леса. Позднее эту формулировку подтвердил Страсбургский суд в своем решении. Как отмечал адвокат Вадим Кобзев, невыгодность сделки «Кировлеса» с ВЛК не означает ее преступности, а упущенная выгода не является признаком хищения. Сам Навальный убежден, что материалы дела доказывают его невиновность, а Опалев дал показания, чтобы оговорить его, поскольку ранее между ними возник конфликт: будучи советником губернатора, Навальный критиковал действия руководства «Кировлеса» и настаивал на аудиторской проверке предприятия.

Условный срок - оптимальный срок

Новое рассмотрение «дела «Кировлеса» стало возможным после решения ЕСПЧ, который в начале прошлого года признал, что Ленинский суд Кирова нарушил несколько статей Европейской конвенции по правам человека. На основе этого решения Верховный суд в ноябре 2016 года отменил приговор по первому делу и направил материалы на новое рассмотрение. Оппозиционер и его защита сочли, что ВС должен был вместо этого оправдать Навального и что Россия таким образом де-факто отказалась выполнять решение ЕСПЧ.

Спустя несколько недель Навальный заявил о намерении участвовать в выборах президента в 2018 году.

Наказание, которое запросила прокуратура для основателя Фонда борьбы с коррупцией, не позволит Навальному баллотироваться в президенты в 2018 году: граждане, приговоренные к лишению свободы за тяжкие преступления (к которым относится вменяемая Навальному растрата в особо крупном размере), не имеют права участвовать в выборах в течение десяти лет после снятия или погашения судимости.

Условный срок Навального может быть оптимальным для Кремля, предположили РБК два источника РБК, близких к администрации президента, федеральный чиновник и высокопоставленный источник в силовых структурах. Такое наказание поможет избежать общественного возмущения, которое неминуемо в случае лишения свободы, и одновременно лишит оппозиционера возможности вести избирательную кампанию.

Для властей было бы удобно, если бы судебные процедуры по делу Навального, включая рассмотрение жалобы оппозиционера на приговор в вышестоящей инстанции, завершились до официального старта президентской кампании. Этим, в частности, объясняется поспешное рассмотрение дела в суде, предполагают собеседники РБК.

Навальный в разговоре с РБК указал, что будет продолжать борьбу за пост президента. «Мы исходим из того, что запрет на участие в выборах является антиконституционным. В Конституции записано, что лишены права участвовать в выборах только люди, находящиеся в местах лишения свободы», - подчеркнул политик. На эту же норму основного закона (ч. 3 ст. 32) ссылается и штаб политика, указывая, что Конституция «имеет высшую юридическую силу».

Пока решение Ленинского суда не вступило в силу, оппозиционер может баллотироваться. Если апелляционная инстанция утвердит приговор, то возникнет правовая коллизия, на которую уже обратили внимание в ЦИКе. Готового решения этой проблемы в комиссии пока нет.

«Исходя из фактических обстоятельств каждого кандидата, в ходе назначенной конкретной избирательной кампании к каждому кандидату будем относиться, исходя из требований закона», - рассказала секретарь ЦИКа Майя Гришина.

Нет смысла тратить политический ресурс

Возможный допуск Навального к выборам в Кремле «всерьез не обсуждался», рассказал собеседник РБК, близкий к администрации президента. По его словам, имела место «исключительно экспертно-аппаратная игра» - некоторые технологи предлагали сценарий участия политика в кампании с точки зрения демонстрации либерализма власти.

​О сколько-нибудь серьезном повышении явки при условии допуска Навального к выборам тоже говорить не приходится, так же как и о какой-то интриге, уверен собеседник РБК: «Участие оппозиционера в выборах - интрига для очень небольшого в масштабах страны количества людей. На самом же деле главная интрига в другом: сколько наберет основной кандидат». «Так что тратить на Навального политический ресурс президента» смысла нет, резюмирует источник РБК.

Источник, близкий к руководству страны, сказал РБК, что это преувеличение - считать, будто участие оппозиционера в кампании создаст дополнительную интригу и, соответственно, повысит явку: «Это интрига для пяти тысяч человек». Неоправданны разговоры и о том, будто выдвижение Навального легитимизирует кампанию, продолжает собеседник РБК. «Тот, кто захочет орать, что выборы нелегитимные, будет делать это и так», - говорит он.

Участие Навального в выборах создало бы для властей опасную ситуацию, полагает заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Президентские выборы приводят к тому, что человек повышает известность, к нему растет интерес. Сейчас Навальный появляется по телевидению в качестве объекта для разоблачений, и говорят в основном за него. А если он станет кандидатом, он сам будет говорить. И говорить будет вещи достаточно популярные и приемлемые для большого количества избирателей», - подчеркнул политолог.

Опасность не в возможной победе Навального, а в падении доверия к переизбранному президенту, пояснил Макаркин: «После выборов президенту придется идти на непопулярные реформы. Например, повышать пенсионный возраст. В этой ситуации дополнительно раскручивать одного из активных критиков власти, который к тому же стоит не на общелиберальных, а на антикоррупционных позициях, вряд ли целесообразно».

Даже если бы Навальный был оправдан, у него «возникли бы большие проблемы со сбором трехсот тысяч подписей», необходимых для выдвижения в президенты, убежден директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. По его мнению, участие оппозиционера в выборах «никаких особых бонусов для устойчивости системы бы не принесло».

В Кремле нет опасений по поводу участия или неучастия Навального в выборах президента России в 2018 году, заявил в среду, 8 февраля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Юридические последствия

В декабре Навальный обжаловал в Совете Европы неисполнение Россией решения ЕСПЧ по «делу «Кировлеса», сочтя, что Верховный суд должен был прекратить дело, а не отправлять его на пересмотр. До апелляции у Совета Европы нет оснований считать жалобу Навального справедливой, рассказал РБК глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По его мнению, пока действия властей укладываются в рамки процедуры, которую государство должно запустить в случае признания Страсбургом нарушения права гражданина на справедливый суд.

«ЕСПЧ не сказал, что Навальный должен быть оправдан; он сказал, что суд неверно оценил его действия, - разъясняет Чиков. - Поскольку нарушены правила судопроизводства, оно должно быть повторено. Чему мы и являемся свидетелями». При этом Совет Европы может принять некие санкции против России, если новый приговор будет демонстративно суровым, полагает юрист.

Наказание за неисполнение решения ЕСПЧ для России может быть разным - «от штрафа за нарушение Европейской конвенции вплоть до исключения из Совета Европы», комментирует адвокат Анна Ставицкая. Однако прогнозировать последствия сейчас невозможно, поскольку «пока что Совет Европы не признавал никого окончательно не исполнившим решение ЕСПЧ», добавляет адвокат Олег Анищик.