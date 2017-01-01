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Казахстанские банки лихорадит
22:38 27.12.2016 |
Последняя неделя уходящего года оказалась сложной для казахстанской банковской системы. Для срочной стабилизации ситуации Национальный банк Казахстана 27 декабря 2016 года был вынужден в срочном порядке принять решение о лишении "Казинвестбанка" лицензии на проведение всех операций и деятельности на рынке ценных бумаг. Однако нерешенной пока остается главная проблема: один из системообразующих банков страны, "Казкоммерцбанк", оказался на грани дефолта из-за большого количества неликвидных активов. С учетом системной значимости этого финансового института, им в последние дни в Казахстане занимались многие высшие чиновники, включая президента страны.
В чем проблема одного из системообразующих банков Казахстана
Вслед за заявлением главы государства Нурсултана Назарбаева, прозвучавшего 22 ноября в интервью агентству Bloomberg, о том, что власти Казахстана не позволят обрушиться "Казкоммерцбанку", Национальный банк страны принял решение о предоставлении АО "Казкоммерцбанк" краткосрочного финансирования на сумму более 1,2 млрд долларов. "Заем предоставлен в целях обеспечения дополнительного запаса ликвидности для исполнения обязательств перед клиентами банка", - говорится в сообщении регулятора.
Тем временем международные рейтинговые агентства S&P и Fitch Ratings снизили прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу "Казкоммерцбанка" с уровня B- до CCC. По словам московского аналитика Fitch Ratings Романа Корнева, рейтинг банка на уровне ССС означает высокую вероятность дефолта.
Плохое наследство
Основная проблема сложной ситуации "Казкоммерцбанка", с точки зрения казахстанского экономиста Жангира Рахжанова, заключается в доставшемся ему по наследству "плохом портфеле" "БТА Банка". В 2015 году произошла интеграция "Казкоммерцбанка" и "БТА Банка", которая была признана лучшей сделкой на рынке слияний и поглощений компаний стран СНГ. Впервые на постсоветском пространстве произошло объединение двух крупных финансовых институтов сопоставимых размеров. Результатом слияния стал существенный рост клиентской базы объединенного банка, которая выросла до 6 млн.
Однако результаты сделки стали видны уже через год. "То, что объединение "Казкома" и БТА ни к чему хорошему не приведет, было понятно с самого начала. БТА держался на плаву искусственным путем, и сейчас то же самое происходит в "Казкоме", - отмечает эксперт. По его словам, проблемный кредитный портфель "БТА Банка" в 5,8 (!) раз превышает капитал "Казкоммерцбанка".
Да и доходы последнего, по словам экономиста тоже под вопросом, поскольку показывая прибыль соразмерную 126 млн долларов, банк имеет денежный убыток почти на аналогичную сумму - 119 млн долларов. Таким образом, с точки зрения эксперта, "Казкоммерцбанк" фактически проедает свою ликвидность.
Нелегкая доля банков
Решив поддержать "Казкоммерцбанк", регулятор неожиданно жестко поступил с двумя другими финансовыми институтами страны, в работе которых имелись многочисленные нарушения. В отношении "Казинвестбанка" и Delta Bank, по словам главы Национального банка Казахстана Данияра Акишева, был запущен процесс приостановления лицензий на операции с депозитами физических лиц. Но если ситуация в отношении Delta Bank еще не решена окончательно, то с "Казинвестбанком" регулятор разобрался одним махом, лишив лицензии за "систематические нарушения обязательств по платежам и переводам ". В течение ближайших 14 рабочих дней с момента вступления в силу решения суда о принудительной ликвидации АО "Казинвестбанк" Казахстанский фонд гарантирования депозитов объявит, какой из действующих в стране банков будет работать с вкладчиками закрытого "Казинвестбанка".
Когда моментальная поддержка - не выход из положения
Сегодня в любой стране банки играют важнейшую роль в функционировании финансовой системы, и неплатежеспособность одного банка, по мнению экономиста Жангира Рахжанова, может иметь "эффект домино" и катастрофически повлиять на финансовую систему и экономику в целом. Кроме того, как отмечает Рахжанов, подверженный дефолту банк негативно влияет на функционирование платежной системы в стране. Несостоятельность одного банка может запустить панические настроения клиентов других банков, что может привести к неплатежеспособности новых финансовых институтов.
В связи с этим, по мнению эксперта, государству необходимо выкупить у "Казкоммерцбанка" активы "БТА Банка", сколько бы это ни стоило. Потому что в итоге, по мнению экономиста, бесконечная поддержка частных банков за счет государственных средств в больших объемах не может не сказаться негативно на бюджете страны, ее инвестиционной привлекательности, снижении рейтингов, падении курса валюты и всей экономике.
Но "Казкоммерцбанку" была уже обещана поддержка на самом высоком уровне. Это, как считает казахстанский экономист Саян Комбаров, - сигнал кредиторам, означающий, что они могут не беспокоиться. Другое дело, говорит эксперт, что практика работы всей финансовой системы во главе с Нацбанком РК, в том виде, в каком она сложилась в Казахстане, в целом подрывают долгосрочное устойчивое развитие страны. Но иного выхода из нынешней ситуации, кроме господдержки, эксперт на данный момент тоже не видит.
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