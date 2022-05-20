Азиатские акции подскочили 20 мая после того, как Китай снизил ключевой ориентир кредитования

Азиатские акции подскочили в начале торгов в пятницу после того, как Китай снизил ключевой ориентир кредитования, чтобы поддержать замедляющуюся экономику, но индикатор мировых акций остался настроенным на самую длинную недельную полосу потерь за всю историю на фоне опасений инвесторов по поводу вялого роста.

Китай снизил свою пятилетнюю основную ставку по кредиту (LPR) на 15 базисных пунктов в пятницу утром, что является более резким снижением, чем ожидалось, поскольку власти стремятся смягчить экономический спад, хотя он оставил годовую LPR без изменений. Пятилетняя ставка влияет на ценообразование ипотечных кредитов.

Большинство респондентов опроса Reuters ожидали незначительного снижения обеих ставок на 5 базисных пунктов.

Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии, составленный MSCI, быстро вырос после снижения и в последний раз вырос на 1,4%.

Китайские «голубые фишки» выросли на 1,1% в начале торгов, гонконгский индекс Hang Seng подскочил более чем на 2%, а австралийские акции выросли на 1,3%. В Токио фондовый индекс Nikkei прибавил 1%.

«Хотя этого, безусловно, будет недостаточно, чтобы обратить вспять препятствия для роста во втором квартале, (сокращение) представляет собой движение в правильном направлении, поэтому рынки могут реагировать на ожидания более сильного смягчения в будущем», - сказал Карлос Казанова, старший экономист по Азии в Union Bancaire Privee. в Гонконге.

Несмотря на рост азиатских акций, всестрановой индекс мировых цен MSCI седьмую неделю подряд остается в минусе, что является самым продолжительным периодом с момента его создания в 2001 году. Он также будет самым длинным, включая проверенные данные за январь 1988 года. .

Обеспокоенность по поводу влияния изношенных цепочек поставок на инфляцию и экономический рост побудила инвесторов сбрасывать акции: акции Cisco Systems Inc в четверг упали до 18-месячного минимума после того, как она предупредила о постоянной нехватке компонентов, сославшись на влияние блокировок COVID-19 в Китае.

В пятницу финансовый центр Китая в Шанхае объявил о трех новых случаях заболевания COVID-19 за пределами карантинных зон, что подорвало надежды города на выход из строгой недельной изоляции.

«Цель (китайских) чиновников заключалась в том, чтобы разработать политику смягчения, чтобы смягчить воздействие подавления COVID ... Проблема в том, что такая политика смягчения не будет иметь никакого реального воздействия, пока строго соблюдается политика подавления COVID. ", - сказал Кристофер Вуд, глобальный руководитель отдела акций Jefferies.

Рост в Азии произошел после того, как позднее ралли на Уолл-стрит прекратилось, в результате чего промышленный индекс Dow Jones упал на 0,75%, S&P 500 - на 0,58%, а Nasdaq Composite - на 0,26%.

Отражая изменение аппетита к риску в акциях, доходность государственных облигаций США выросла после сокращения LPR Китая.

Доходность 10-летних облигаций США в последний раз составляла 2,8677% по сравнению с закрытием в четверг на уровне 2,855%, а доходность двухлетних облигаций выросла до 2,6364% по сравнению с закрытием в США на уровне 2,611%.

На валютных рынках индекс доллара вырос на 0,08% до 102,99, так как иена-убежище подешевела по отношению к доллару. В последний раз доллар США вырос на 0,23% по отношению к японской валюте, а евро упал на 0,14% до 1,0571 доллара.

Оншорный юань Китая ослаб на четверть процента до 6,726 за доллар, а более свободно торгуемый офшорный юань ослаб до отметки 6,74 за доллар.

Цены на нефть остались ниже на опасениях по поводу экономического роста, поскольку нефть сократила потери после заявления Китая о LPR. В последний раз нефть марки Brent подешевела на 0,37% до 111,63 доллара за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 0,19% до 112 долларов за баррель.

Спотовое золото было ниже, упав на 0,2% до 1838 долларов за унцию.