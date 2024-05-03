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Долар дешевшає до основних валют, трейдери чекають на дані про безробіття
15:58 03.05.2024 |
Долар дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю перед публікацією квітневого звіту про безробіття в США.
Індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,12%, ширший WSJ Dollar Index - 0,2%.
Пара євро/долар за даними на 14:55 EET торгується на рівні $1,0748 порівняно з $1,0727 на закриття попередніх торгів.
Курс фунта до долара становить $1,2554 проти $1,2535 напередодні.
Увага трейдерів спрямована на дані про безробіття в США за квітень, які будуть оприлюднені у п'ятницю.
Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає, що темпи зростання кількості робочих місць у Штатах минулого місяця сповільнилися до 238 тис. з березневих 303 тис., а безробіття залишилося на рівні 3,8%.
Сигнали ослаблення американського ринку праці підвищать надії трейдерів на те, що Федеральна резервна система (ФРС) цього року все ж таки перейде до пом'якшення грошово-кредитної політики.
"Якщо ринок праці покаже, що він реагує на послаблення попиту на робочу силу, і безробіття підніметься, наприклад, до 4,2%, Федрезерв в вересня може розпочати зниження ставки", - зазначає аналітик ING Кріс Тернер, слова якого наводить Market Watch.
У середу ФРС зберегла ставку лише на рівні 5,25-5,5% річних. У тексті заяви американського ЦП, опублікованої за підсумками засідання, з'явилася фраза про те, що в останні місяці Федрезерв "не спостерігав подальшого прогресу" у русі інфляції до 2% цільового показника.
При цьому голова ФРС Джером Пауелл дав зрозуміти на прес-конференції після засідання, що американський ЦБ не планує повертатися до підйому ставки.
"Слабкі статдані з ринку праці підтримали б довіру до "голубиної" позиції Пауелла", - говорить керуючий партнер SPI Asset Management Стівен Іннес.
Вартість американської валюти в парі з єною опустилася в ході торгів до 153,21 єни порівняно зі 153,62 єни за підсумками попередньої сесії.
З початку тижня ієна подорожчала більш ніж на 3%, що трейдери пов'язують із інтервенціями японської влади на валютному ринку. Банк Японії, можливо, витратив для цього близько $60 млрд, пише Trading Economics.
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