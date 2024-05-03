Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар дешевшає до основних валют, трейдери чекають на дані про безробіття

15:58 03.05.2024 |

Фінанси

 

Долар дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю перед публікацією квітневого звіту про безробіття в США.

Індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,12%, ширший WSJ Dollar Index - 0,2%.

Пара євро/долар за даними на 14:55 EET торгується на рівні $1,0748 порівняно з $1,0727 на закриття попередніх торгів.

Курс фунта до долара становить $1,2554 проти $1,2535 напередодні.

Увага трейдерів спрямована на дані про безробіття в США за квітень, які будуть оприлюднені у п'ятницю.

Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає, що темпи зростання кількості робочих місць у Штатах минулого місяця сповільнилися до 238 тис. з березневих 303 тис., а безробіття залишилося на рівні 3,8%.

Сигнали ослаблення американського ринку праці підвищать надії трейдерів на те, що Федеральна резервна система (ФРС) цього року все ж таки перейде до пом'якшення грошово-кредитної політики.

"Якщо ринок праці покаже, що він реагує на послаблення попиту на робочу силу, і безробіття підніметься, наприклад, до 4,2%, Федрезерв в вересня може розпочати зниження ставки", - зазначає аналітик ING Кріс Тернер, слова якого наводить Market Watch.

У середу ФРС зберегла ставку лише на рівні 5,25-5,5% річних. У тексті заяви американського ЦП, опублікованої за підсумками засідання, з'явилася фраза про те, що в останні місяці Федрезерв "не спостерігав подальшого прогресу" у русі інфляції до 2% цільового показника.

При цьому голова ФРС Джером Пауелл дав зрозуміти на прес-конференції після засідання, що американський ЦБ не планує повертатися до підйому ставки.

"Слабкі статдані з ринку праці підтримали б довіру до "голубиної" позиції Пауелла", - говорить керуючий партнер SPI Asset Management Стівен Іннес.

Вартість американської валюти в парі з єною опустилася в ході торгів до 153,21 єни порівняно зі 153,62 єни за підсумками попередньої сесії.

З початку тижня ієна подорожчала більш ніж на 3%, що трейдери пов'язують із інтервенціями японської влади на валютному ринку. Банк Японії, можливо, витратив для цього близько $60 млрд, пише Trading Economics.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5345
  0,1025
 0,26
EUR
 1
 42,3098
  0,0112
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3315  0,04 0,11 39,8738  0,05 0,14
EUR 42,1796  0,00 0,01 42,9208  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3800  0,15 0,38 39,4400  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес