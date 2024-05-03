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Нацбанк заборонив ломбардам приймати у заставу дрони та тепловізори

16:16 03.05.2024 |

Фінанси, Україна

 

Національний банк України (НБУ) заборонив банкам і небанківським фінансовим установам здійснювати активні операції з фізичними особами, предметом забезпечення за якими є товари подвійного використання.

Відповідні зміни затверджено постановами правління НБУ №51 та №53 від 2 травня, які набирають чинності з 4 травня.

"Йдеться про товари, які можуть бути використані у військових цілях та включені до Єдиного списку товарів подвійного використання в додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 28 січня 2004 року № 86 (зі змінами)", - зазначається у повідомленні.

До цього списку, серед іншого, входять: безпілотні літальні апарати (БПЛА), прилади нічного бачення, тепловізори тощо.

У Нацбанку додали, що заборона введена на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет", введеного в дію указом президента Володимира Зеленського.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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