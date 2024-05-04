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Нацбанк змінив керівників двох ключових департаментів
23:19 03.05.2024 |
Національний банк України (НБУ) призначив нових керівників Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг та Департаменту ліцензування.
Зокрема, новим директором Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг з 6 травня буде призначений Михайло Федоренко, повідомляє пресслужба НБУ.
Попередня керівниця цього департаменту Тетяна Мосійчук 3 травня завершила роботу в Національному банку згідно з поданою заявою.
Михайло Федоренко від жовтня 2021 року і до останнього часу очолював Департамент ліцензування НБУ. Загалом у Нацбанку він працює з лютого 2021 року, до цього понад 15 років працював у юридичній сфері, зокрема в Державній податковій службі, юрисконсультом, адвокатом, виконавчим директором та керівником практики в провідних юридичних фірмах України.
Водночас новим директором Департаменту ліцензування з 9 травня буде призначена Дар'я Софіна, яка до цього більше року очолювала управління санкційної політики у структурі Департаменту фінмоніторингу НБУ.
Загалом у Національному банку Дар'я Софіна працює з грудня 2022 року. До цього вона працювала на керівних посадах у НАЗК та Міністерстві юстиції.
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