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Нацбанк оновив визначення непрацюючих активів
23:49 03.05.2024 |
Національний банк України затвердив зміни до низки нормативно-правових актів для їх відповідності вимогам законодавства Європейського Союзу щодо визначення непрацюючих активів.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Зокрема, в Положенні про організацію процесу управління проблемними активами в банках України введено термін "непрацюючі активи".
Складові таких активів визначено згідно з положеннями статті 47а "Непрацююча експозиція" Регламенту Європейського Парламенту і Ради ЄС №575/2013 від 26 червня 2013 року.
Надалі до непрацюючих активів банку, крім тих, для яких встановлено ознаку дефолту відповідно до пруденційних вимог Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, належатимуть:
* придбані або створені знецінені фінансові активи;
* реструктуризовані активи, за якими після припинення їх визнання непрацюючими банк здійснив повторну реструктуризацію та/або за якими наявне прострочення погашення боргу більше 30 календарних днів.
Відповідно, в Положенні про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями термін "непрацюючі активи" замінено на термін "дефолтні активи" для відповідності визначенню дефолту положенням статті 178 "Дефолт боржника" Регламенту ЄС № 575/2013.
Змінами також визначено умови припинення визнання активів непрацюючими та дефолтними.
Окрему увагу приділено реструктуризованим активам, зважаючи на підвищені ризики таких активів і підхід у європейському законодавстві.
Відповідно до змін, зокрема для припинення визнання непрацюючим реструктуризованого активу, мають бути дотримані такі умови:
* від дати реструктуризації боргу минуло щонайменше 365 календарних днів;
* жодне із зобов'язань боржника не є простроченим більше ніж на 30 календарних днів;
* банк сформував судження щодо спроможності виконання зобов'язань боржником, яке підтверджено сплатою ним суми боргу, що була прострочена або списана банком відповідно до умов реструктуризації боргу.
Зміни наберуть чинності із 1 січня 2025 року.
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