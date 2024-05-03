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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 39,4243 грн/$1
12:47 03.05.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 3 травня 2024 року.
|Показник
|02.05.2024
|03.05.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|39.5440
|39.4243
|-0.3
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 3 травня - 39,5345 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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