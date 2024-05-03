НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 39,4243 грн/$1

"Ми будемо давати три мільярди фунтів стерлінгів щороку стільки, скільки буде потрібно. Ми просто спустошили все, що могли, з точки зору надання обладнання", - сказав він. "Дещо з цього (обладнання) фактично прибуває в Україну сьогодні, поки я тут", - повідомивглава МЗС.