Биржи АТР 25 февраля продолжают падать из-за сохраняющихся опасений вокруг коронавируса

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снизились по итогам торгов во вторник на растущих опасениях в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к закрытию торгов рухнули соответственно на 3,34% и на 3,33%, что стало наибольшим падением с декабря 2018 года. В понедельник японские биржи были закрыты по случаю Дня рождения императора.

В лидерах падения - производители электроники. Акции Sony подешевели на 2,8%, Hitachi - на 3,8%, Panasonic - на 4,8%.

Котировки акций автопроизводителя Toyota рухнули на 3,4%. Бумаги SoftBank Group подешевели на 3,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,27%.

При этом отношение гонконгского индекса к свободному мировому индексу MSCI All Country World оказалось наименьшим за последние 16 лет, отмечает Bloomberg.

Согласно данным, опубликованным во вторник, экспорт Гонконга в январе рухнул на 22,7% относительно аналогичного периода прошлого года. Падение стало максимальным за последнее десятилетие.

Акции оператора связи China Mobile на торгах в Гонконге подешевели на 1,3%, банка HSBC - на 0,8%.

Стоимость нефтяной компании CNOOC снизилась на 1,5%.

Между тем стоимость интернет-гиганта Tencent выросла на 2,9%.

Значение южнокорейского индекса Kospi выросло на 1,18%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 1,9%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - снизилась на 1,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 к закрытию торгов упал на 1,6%.

Министр финансов страны Джош Фрайденберг заявил, что влияние вспышки коронавируса на экономику Австралии будет более существенным, чем последствия природных пожаров.

В лидерах падения оказался финансовый сектор. Котировки акций Commonwealth Bank of Australia упали на 1,4%.

Рыночная стоимость ведущей горнодобывающей компании мира BHP снизилась на 2,1%.

В Китае за истекшие сутки зарегистрирован 71 случай летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), выявлено 508 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. С декабря число жертв коронавируса составило 2,663 тыс. человек, зарегистрировано 77,658 тыс. случаев заболевания.

В мире, за исключением материковой части Китая, по состоянию на утро вторника число заразившихся коронавирусом COVID-9 достигло 2,438 тыс., увеличившись за сутки на 234 выявленных случая заболевания, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

"Раньше обеспокоенность касалась в основном влияния вируса на потребление в Китае и на бизнес, связанный с Китаем, но теперь появились опасения негативного влияния на экономику других стран", - заявил аналитик JPMorgan Asset Management в Токио Шого Маекава.

В то же время он отметил, что согласно распространенному мнению, снижение на биржах будет временным.

"Однако пока сложно ожидать резкого подъема на рынках акций", - добавил Маекава.

Тем временем Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз роста ВВП Китая в 2020 году до 5,6%, что на 0,4 процентного пункта ниже сделанного в январе прогноза.