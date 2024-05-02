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Нацбанк збільшив продаж валюти з резервів третій місяць підряд
23:14 01.05.2024 |
Чистий продаж валюти Національним банком України (НБУ) для підтримки курсу гривні у квітні зріс до $2,28 млрд, порівняно із $1,79 млрд у березні та $1,51 млрд - у лютому.
Зокрема, минулого місяця НБУ продав на міжбанківському валютному ринку $2,31 млрд, а купив - лише $0,03 млрд.
Водночас курс гривні у квітні продовжував поступово знижуватися - з 38,9974 грн/$ 1 квітня до 39,5151 грн/$ 1 травня.
Як повідомлялося, раніше голова Нацбанку Андрій Пишний анонсував нові послаблення валютних обмежень, які можуть потребувати майже $5,5 млрд валютних резервів, проте розширять можливості бізнесу та поліпшать умови для залучення інвестицій.
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