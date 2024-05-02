Нацбанк збільшив продаж валюти з резервів третій місяць підряд

Чистий продаж валюти Національним банком України (НБУ) для підтримки курсу гривні у квітні зріс до $2,28 млрд, порівняно із $1,79 млрд у березні та $1,51 млрд - у лютому.

Зокрема, минулого місяця НБУ продав на міжбанківському валютному ринку $2,31 млрд, а купив - лише $0,03 млрд.

Водночас курс гривні у квітні продовжував поступово знижуватися - з 38,9974 грн/$ 1 квітня до 39,5151 грн/$ 1 травня.

Як повідомлялося, раніше голова Нацбанку Андрій Пишний анонсував нові послаблення валютних обмежень, які можуть потребувати майже $5,5 млрд валютних резервів, проте розширять можливості бізнесу та поліпшать умови для залучення інвестицій.