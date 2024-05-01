Азіатські акції: Японія, Австралія падають перед засіданням ФРС

Японські та австралійські акції впали в середу, що призвело до втрат по всій Азії, оскільки побоювання щодо підвищення процентних ставок в США зростали перед завершенням засідання Федеральної резервної системи, яке відбудеться пізніше цього ж дня.

Більшість інших ринків в регіоні були закриті на свято Дня праці, що також стримувало більш широкі обсяги торгів.

Апетит до ризику був явно негативним після різких нічних втрат на Уолл-стріт, оскільки зростала кількість ознак повільної інфляції в США. Ф'ючерси на американські фондові індекси впали на азіатських торгах

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX втратили по 0,7%, а акції потужних технологічних компаній слідували за втратами своїх американських колег.

Волатильність єни також змусила інвесторів бути обережними на японських ринках. Валюта різко відскочила від 34-річного мінімуму в понеділок, що, ймовірно, було пов'язано з державним втручанням.

Сильніша єна зменшує прибутки японських компаній, більша частина яких залежить від експорту.

Але у вівторок єна ослабла, повернувшись до мінімумів, досягнутих у квітні. Це змусило трейдерів тримати в напрузі очікування подальшого втручання уряду.

Дані індексу менеджерів із закупівель також показали, що виробнича активність в Японії в квітні скоротилася трохи більше, ніж очікувалося.

Індекс Nikkei продемонстрував найгірші результати в Азії у квітні, оскільки невизначеність щодо японської економіки та Банку Японії змусила трейдерів активно фіксувати прибутки після того, як у березні індекс підскочив до рекордних максимумів.

Австралійський індекс ASX 200 впав на 1,2% на фоні загальних втрат. Настрої на австралійських ринках також стримувалися зростаючими ставками на те, що Резервний банк Австралії може ще більше підвищити процентні ставки перед обличчям стійкої інфляції.

Аналітики Rabobank заявили, що тепер вони очікують ще два підвищення ставок від РБА після того, як інфляція в першому кварталі виявилася вищою, ніж очікувалося.

Засідання РБА має відбутися наступного тижня, і очікується, що він залишить ставки без змін, принаймні поки що. Але банк може посилити свої яструбині заяви.

Більші ринки були зосереджені на завершенні засідання ФРС пізніше в середу, на якому центральний банк, як очікується, залишить ставки незмінними.

Але голова ФРС Джером Пауелл потенційно може зайняти більш яструбину позицію, особливо після низки більш високих, ніж очікувалось, показників інфляції за останні місяці.

Очікується, що банк почне знижувати ставки лише у вересні, якщо взагалі почне цього року. Такий сценарій не обіцяє нічого хорошого для ризикових активів, таких як акції.