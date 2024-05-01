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Ціни на золото впали нижче $2 300, оскільки ринки готуються до «яструбиного» рішення ФРС
08:02 01.05.2024 |
Ціни на золото впали на азіатських торгах в середу, продовживши різкі нічні втрати, в результаті яких жовтий метал опустився нижче ключового рівня підтримки, оскільки ринки готувалися до потенційно яструбиних сигналів з боку Федеральної резервної системи.
Жовтий метал впав ще нижче від рекордних максимумів, досягнутих у квітні, оскільки зниження попиту на активи-прихістки на фоні деякої деескалації глобальної геополітичної напруженості зробило його вразливим до зустрічних вітрів, спричинених процентними ставками.
Спотове золото о 05:50 EET подешевшало на 0,1% до 2285,19 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в червні, подешевшали на 0,3% до 2295,25 доларів за унцію. У вівторок спотові ціни впали нижче важливого рівня 2300 доларів за унцію, залишивши жовтий метал відкритим для подальших втрат до того, як з'являться нові підказки щодо процентних ставок в США.
Основна увага зараз прикута до завершення дводенного засідання ФРС, яке відбудеться пізніше в середу, де центральний банк має намір зберегти ставки без змін.
Але очікується, що голова ФРС Джером Пауелл запропонує "яструбиний" прогноз, особливо після низки більш високих, ніж очікувалося, показників інфляції. У вівторок сильніші, ніж очікувалося, показники індексу вартості робочої сили за перший квартал посилили цю думку.
Високі показники інфляції призвели до того, що трейдери почали поступово послаблювати очікування швидкого зниження ставок ФРС. Тепер очікується, що центральний банк почне знижувати ставки лише у вересні, якщо взагалі почне.
"Higher-for-longer" стави не обіцяють нічого хорошого для золота, оскільки збільшує альтернативну вартість інвестицій в жовтий метал. Зменшення очікувань щодо зниження ставок призвело до падіння цін на золото з рекордних максимумів останніх двох тижнів.
Інші дорогоцінні метали також подешевшали в середу, оскільки долар підскочив до майже шестимісячних максимумів. Ф'ючерси на платину впали на 0,2% до $943,95 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,2% до $26,598 за унцію.
Серед промислових металів, ціни на мідь впали з дворічних максимумів на тлі тиску з боку сильнішого долара, в той час як зоряний квітневий ріст також сприяв деякій фіксації прибутку.
Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,8% до $9,910,0 за тонну, а одномісячні ф'ючерси на мідь впали на 0,3% до $4,5285 за фунт.
Обидва контракти зросли на 14-16% у квітні на очікуваннях скорочення поставок на тлі посилення санкцій проти Росії та скорочення виробництва великими китайськими переробниками.
Але побоювання уповільнення економічного зростання - особливо через те, що процентні ставки залишаються вищими протягом тривалого часу - можуть негативно вплинути на ціни на мідь у найближчій перспективі.
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