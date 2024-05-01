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Долар наблизився до річного максимуму після шоку від даних напередодні рішення ФРС, ієна падає
11:53 01.05.2024 |
Долар в середу наблизився до найвищого рівня з листопада, напередодні рішення Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки, після того як дані у вівторок показали більше ознак інфляційного тиску в американській економіці.
Тим часом єна впала до найнижчого рівня з часу підозр у втручанні японської влади в понеділок, оскільки трейдери перевіряли рішучість Міністерства фінансів.
Індекс долара, який відслідковує курс валюти по відношенню до шести основних аналогів, виріс на 0,066% до 106,370, після того, як раніше наблизився до позначки 106,51, що стало б найвищим показником з 1 листопада.
Світові ринки були дещо пригнічені, оскільки трейдери в багатьох країнах не працювали на травневі свята та День міжнародної солідарності трудящих.
Курс євро незначно знизився до $1,0623 після падіння напередодні на 0,52%, коли дані з США підштовхнули долар до зростання.
Дані, опубліковані у вівторок, показали, що зростання витрат на робочу силу в США прискорилося в першому кварталі цього року: індекс витрат на робочу силу (ECI) зріс на 1,2%, що більше, ніж 1%, якого очікували економісти.
Низка сильніших, ніж очікувалося, даних змусила інвесторів зменшити бети на те, наскільки ФРС знизить процентні ставки в цьому році. У середу трейдери очікували зниження ставок лише на 29 базисних пунктів до грудня, в порівнянні з більш ніж 170 базисними пунктами на початку року.
Очікування того, що ставки залишатимуться вищими довше, різко підштовхнули дохідність американських облігацій, зробивши їх більш привабливими і підвищивши курс долара.
"Невпинний потік даних по інфляції в США, які перевищують очікування, триває, - сказав Кріс Тернер, голова глобального ринкового відділу ING. "Вчора настала черга індексу витрат на робочу силу, який здивував у бік підвищення".
Очікується, що ФРС залишить ставки на рівні від 5,25% до 5,5%, коли сьогодні оголосить своє рішення о 20:00 EET, але основна увага буде прикута до коментарів голови Джерома Пауелла щодо останніх даних.
"Джером Пауелл повинен буде визнати, що цінові тенденції в США розвернулися в бік зростання, активність в економіці зберігається, і що будь-яке пом'якшення в цьому році доведеться відкласти", - сказав Тернер.
Японська єна ослабла на 0,08% до 157,92 за долар після того, як раніше наблизилася до позначки 158, а потім трохи піднялася.
Трейдери посилаються на купівлю єни японською владою як на спусковий гачок для різкого ралі валюти в понеділок до 154,4 після того, як вона впала до найнижчого рівня з 1990 року на 160,25.
Очікування інвесторів, що процентні ставки в Японії залишаться низькими порівняно з американськими, призвели до падіння японської валюти цього року на 12%.
Стратеги кажуть, що японська влада цілком може втрутитися, щоб підтримати валюту в найближчі дні, судячи з тенденції до повторних інтервенцій наприкінці 2022 року.
Востаннє фунт стерлінгів торгувався на рівні $1,2482, знизившись на 0,06% за день і на 1,9% за рік.
Швейцарський франк впав до найнижчого рівня з жовтня в середу до 0,9223 за долар. Падіння франка слідує за несподіваним зниженням процентної ставки Швейцарським національним банком у березні.
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