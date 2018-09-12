Биржи АТР снижаются на напряженности в торговых отношениях между США и КНР

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду демонстрируют негативную динамику на фоне риска усиления торгового конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.20 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,33% - до 2655,89 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,15%, до 1407,26 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index терял 0,39%, опускаясь до 26319,27 пункта, корейский KOSPI - на 0,39%, до 2274,33 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,06%, до 6175,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,54%, до 22553,63 пункта.

Давление на настроения инвесторов в Азии продолжают оказывать опасения относительно введения США и Китаем новых взаимных импортных пошлин, учитывая последние заявления сторон. В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов ввести пошлины на на импорт товаров из Китая стоимостью 267 миллиардов долларов в дополнение к уже действующим пошлинам.

Во вторник СМИ сообщили, что на следующей неделе КНР планирует обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) за разрешением на введение мер против США в качестве ответа за несоблюдение Вашингтоном решения ВТО по делу об антидемпинговых пошлинах США, инициированного Пекином в 2013 году.

"В том, что касается перспектив торговой войны, важно различать процесс и его итог. Процесс будет шумным и сложным. А вот итог, как я думаю, будет менее болезненным", - сказал агентству Рейтер главный экономический консультант Allianz SE Мохамед А. Эль-Эриан (Mohamed A. El-Erian).