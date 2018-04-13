Рынок акций Украины завершил торги 13 апреля ростом

Объем торгов на УБ составил 18,77 млн грн, в том числе акциями – 7,18 млн грн.
Объем торгов на ПФТС составил 108,8 млн грн, в том числе акциями – 0,34 млн грн.
Тройку лидеров роста среди индексных акций УБ составили бумаги "Центрэнерго" (+2,14%), "Донбассэнерго" (+2,07%) и "Мотор Сичи" (+1,03%).
Снизились в цене акции "Укрнафты" (-1,04%) и "Турбоатома" (-0,02%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+2,34%) и "Мотор Сичи" (+0,64%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу к 16:15 кв повысился на 0,91% - до 500,11 пункта при объеме торгов 0,2 млн злотых (1,5 млн грн).
Среди индексных акций дорожали бумаги KSG Agro (+2,44%), "Кернела" (+1,37%) и "Астарты" (+1,31%).
В "красной зоне" торговались акции "Агротона" (-3,67%) и "Милкиленда" (-0,71%).